Cuando terminan los derechos humanos

Celebrando el 50 aniversario de la formación de los primeros grupos de monitoreo de Helsinki en Moscú, Ucrania y Lituania, New Eastern Europe dedica su nueva edición a los derechos humanos.

Estas primeras iniciativas sentaron un precedente para otros en toda la URSS y Europa Central y del Este, afirmando que el trato a los individuos dentro de los estados era un asunto de legítimo interés internacional. Pero hoy, el mundo parece estar deslizándose hacia una nueva era de realpolitik de la ley del más fuerte que trata a las instituciones legales y los derechos humanos como desechables. En la introducción a la edición, los editores señalan â€˜la creciente tendencia a subordinar los derechos humanos a los intereses nacionales y la securitización de la política estatal’.

¿Por qué los derechos humanos siguen importando?

Barbora BukovskÃ¡, directora senior de legalidad y políticas en ARTICLE 19, nos insta a no perder de vista el hecho de que los derechos humanos son una herramienta vital de rendición de cuentas, quizás más que nunca. Proveniente de aquellos ansiosos por marginar los derechos en favor de los negocios o la seguridad, la pregunta de si los derechos humanos aún importan refleja la retórica de regímenes autoritarios y â€˜pertenecen a un mundo que ya ha perdido su nervio moral’, escribe.

Durante décadas, el mundo ha hecho la vista gorda ante la hipocresía de la ley internacional y la aplicación de los derechos humanos a favor de la desregulación y la globalización, profundizando la desigualdad y concentrando la riqueza. Esta debilidad solo se ha exacerbado por la crisis climática: â€˜los derechos al agua, la salud, la vivienda y la educación a menudo son ignorados mientras los debates políticos ponen el crecimiento económico o los intereses nacionales antes de las necesidades humanas’.

Políticamente, escribe BukovskÃ¡, debemos insistir en el reconocimiento de los derechos humanos como un freno a los abusos de poder. Económicamente, debemos reconocer que el poder económico y corporativo está sujeto a las mismas limitaciones que se crearon para los estados. Y a nivel humano, debemos respetar la dignidad de los demás. â€˜Si el último siglo nos ha enseñado algo, es que cuando la gente se cansa de defender los derechos, no pasa mucho tiempo antes de que comiencen a perderlos’.

La guerra de Lukashenka contra las mujeres

Tatsiana Astrouskaya, becaria de investigación en el Instituto de Investigación Ucraniano de Harvard, describe cómo, al declarar el 2026 el â€˜Año de la Mujer Bielorrusa’, el régimen de Alyaksandr Lukashenka en Bielorrusia está instrumentalizando la política familiar bajo la bandera de los â€˜valores tradicionales’.

Mientras Lukashenka ha convertido los asuntos familiares y sociales en uno de los pilares de la política estatal desde que llegó al poder por primera vez en 1994, la última apelación â€˜muestra la creciente obsesión del régimen por estimular la tasa de natalidad’. Las mujeres constituyen una clara mayoría de la población bielorrusa (53,8% en 2025), por lo que apelar al electorado femenino siempre ha sido un movimiento lógico para Lukashenka.

Ha buscado el favor a través de una gama de prestaciones estatales para familias numerosas e incluso un premio estatal para mujeres que han dado a luz y criado a cinco o más hijos â€“ aunque la política de bienestar â€˜sigue siendo altamente arbitraria y dependiente de las prioridades y caprichos personales del presidente’. Mientras tanto, la retórica sexista, las p&eactue;ginas de belleza dirigidas por el estado y el bloqueo repetido de una ley sobre la violencia doméstica cuentan una historia diferente.

La actitud cada vez más represiva del estado hacia las mujeres puede verse como una reacción cínica a las protestas anti-régimen de 2020, ampliamente descritas como una â€˜revolución con rostro femenino’, en la que las mujeres jugaron un papel importante como participantes y líderes. El número de mujeres que desde entonces han enfrentado persecución política, incluido el exilio, la prisión y el trabajo forzado, supera los niveles estalinistas.

Cargar a las mujeres, especialmente a las madres, con responsabilidades interminables es una forma en que el régimen las mantiene fuera de la arena política, asegurando que tengan menos capacidad para organizarse y resistir, escribe Astrouskaya. â€˜Es un mecanismo calculado y profundamente cínico diseñado para garantizar que un momento como el de 2020 no vuelva a ocurrir’.

El dilema electoral de Ucrania

A medida que la guerra de Rusia contra Ucrania entra en su quinto año, el debate sobre la posibilidad de celebrar elecciones en Ucrania se intensifica, a pesar de las barreras constitucionales que prohíben las elecciones en estado de guerra.

Mariia Didkovska, coordinadora de proyectos en el Instituto de Estudios Americanos con sede en Kiev, explica que el tema ha sido llevado a primer plano por EE.UU., que amenaza con retener garantías de seguridad si no se llevan a cabo elecciones presidenciales en Ucrania, junto con un referéndum sobre un acuerdo de paz. Mientras tanto, el Kremlin sigue explotando el aplazamiento de las elecciones en Ucrania con fines de propaganda.

Mientras que Kiev afirma estar dispuesto a hacer enmiendas legales para facilitar el proceso, â€˜la legislación por sí sola no puede garantizar la viabilidad’, escribe Didkovska. En cambio, se requiere una pausa en las hostilidades. Si bien el presidente Volodymyr Zelensky ha sugerido un alto el fuego de 60 días, Moscú dice que solo considerará una pausa de 24 horas. Además de obtener garantías de seguridad que sean creíbles y aplicables, existen cuestiones prácticas relacionadas con permitir la libertad de movimiento, garantizar la información y la campaña abiertas, actualizar los datos electorales y proporcionar condiciones de seguridad básicas en y alrededor de los centros de votación.

También existen problemas complejos a considerar si el resultado quiere ser representativo y legítimo: cómo organizar la votación para millones de ciudadanos internamente desplazados y refugiados en el extranjero, cuya oportunidad de votar â€˜corre el riesgo de ser limitada por una infraestructura de votación limitada’; y cómo garantizar que los miembros del ejército tengan acceso a información de campaña y puedan votar democráticamente. Luego está la cuestión de los ciudadanos en territorios ocupados â€“ ¿cómo podrían los ucranianos votar bajo ocupación rusa? â€˜La guerra ha remodelado el electorado geográfica, administrativa y socialmente, y el sistema tendrá que responder en consecuencia.’

Didkovska sugiere una serie de soluciones a estos desafíos, incluida la innovación digital. Sin embargo, como es muy inusual que se celebren elecciones en países donde hay combates activos, las instituciones internacionales como la OSCE pueden ser reacias a participar en misiones de observación. â€˜Ucrania enfrenta un dilema que pocas democracias modernas han enfrentado a esta escala: cómo proteger la integridad del voto mientras se defiende la supervivencia del estado mismo’.

Revisado por Alastair Gill