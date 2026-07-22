Reflexiones sobre el Mundial: Argentina decepcionó a Messi; Inglaterra ha retrocedido

¡Eso es todo! México derrotó a Sudáfrica 2-0 en el Azteca el 11 de junio para abrir el torneo, y ahora la Copa Mundial de la FIFA 2026 está oficialmente completa después de 104 juegos.

Las estrellas realmente brillaron, con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Jude Bellingham realizando algunas actuaciones superlativas en el camino, pero al final, España fue un digno ganador.

Ahora que el polvo se ha calmado, ¿qué mejor momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos visto? Estas son las reflexiones mundialistas de Marcotti.

– Clasificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026: de la A de España a la F de Infantino

– Ogden: los mejores y más decepcionantes onces del Mundial

– ¿Cómo se recordará el Mundial 2026: Messi? ¿Haaland? ¿Triunfo?

10. España destaca y terminamos limpios

No “limpio” porque la final fue un testimonio de juego limpio (más sobre esto más adelante). Pero “limpio” en el sentido de la lucha libre profesional: hubo un ganador claro, con muy pocos “podrían haber sido” o “controversias” que hubieran producido un resultado diferente.

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Eso no es algo que se dé por sentado en las finales de la Copa del Mundo. Desde el fallo de Randal Kolo Muani (2022), hasta el error garrafal de Gonzalo Higuaín (2014), pasando por el cabezazo de Zinedine Zidane (2006), pasando por lo que pasó con el Ronaldo original antes de la final (1998), pasando por el “gol fantasma” de Geoff Hurst (1966), hasta el gol anulado a Ference Puskas (1954), hay una lista tan larga como Víctor El brazo de Wembanyama… y eso es sólo en la posguerra.

No existe una realidad alternativa plausible que sugiera otro resultado que España como campeona del mundo. Es una nación que actualmente podría ser más liviana que, digamos, Inglaterra o Francia en el número de superestrellas, pero que ha estado haciendo todo bien desde lo más alto de la federación hacia abajo.

Los hombres de España son los actuales campeones del mundo, de Europa, de los Juegos Olímpicos y de Europa sub-19. Las mujeres de España son las actuales campeonas mundiales y europeas sub-19 (y solo perdieron la Eurocopa Femenina en los penaltis). Esto no es aleatoriedad ni casualidad. Esto es cultura, liderazgo y metodología que se filtran desde arriba.

9. Messi merecía algo mejor tras la final…

¿Cuál es el recuerdo duradero de su última aparición en el Mundial de Argentina después del partido? Una pelea en el campo después del pitido final, con Nahuel Molina, Leandro Paredes y el legendario defensor convertido en asistente Roberto Ayala chocando con sus homólogos españoles. Y Messi se unió a sus compañeros para darle la espalda al podio y a las celebraciones de España mientras levantaban el trofeo, incluso después de que los jugadores españoles les hubieran dado una guardia de honor.

Hay dolor, intensidad y rabia, y luego está el autoengaño y el doloroso perdedor performativo. Entiendo las primeras partes, no la segunda. Argentina, que, no lo olvidemos, ni siquiera intentó un tiro a puerta hasta el minuto 117, fue ampliamente derrotada por un mejor oponente ese día y durante todo el torneo. Eso no es injusticia; Así es como debe funcionar el fútbol: gana el mejor equipo. Fue tan extremo que nos obliga a hablar de esto, en lugar de las lágrimas de una leyenda viva que nos regaló seis Mundiales y a quien nunca más volveremos a ver en el escenario más grande.

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8. … y mereció algo mejor durante todo el torneo.

El técnico argentino Lionel Scaloni hizo lo que hacen tantos entrenadores que ganan títulos. Se quedan con los muchachos que los llevaron hasta allí y ponen al “vestuario” y a sus líderes por encima de todo. Eso es comprensible, tal vez, pero en esta Copa del Mundo agravó los problemas de Argentina. Debido a la edad y la resistencia de Messi, Scaloni ya construyó un equipo repleto de veteranos con mucha experiencia y proximidad a Messi, pero poco dinamismo y, sí, lo diré, calidad.

Eso llevó a Argentina a la fase de grupos, pero claramente le faltaba en los octavos de final. Tuvieron ese susto contra Cabo Verde, luego necesitaron una remontada histórica contra Egipto, una decisión estúpida de un oponente contra Suiza y una autodestrucción cobarde de Inglaterra para llegar a la final. No jugaron bien en ninguno de esos partidos, incluso cuando se perdieron en el drama y la capacidad de Messi para crear de la nada.

Y aún así Scaloni perseveró, jugando con un extremo a la vez (y, lamentablemente, con demasiada frecuencia era Nico González), alternando a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y dándole a Nico Paz cero minutos de fútbol en los octavos de final. Messi siempre iba a ser la estrella, pero necesitaba más elenco de apoyo que guerreros leales a su alrededor.

7. Francia sigue siendo la selección más talentosa del fútbol mundial

Y no estoy seguro de qué tan cerca está. Olvídese del espectáculo de estadísticas del partido por el tercer puesto (habría estado bien si Mbappé no jugara, se quedara con ocho goles y compartiera la Bota de Oro con Messi). Los azules Las estrellas brillaron durante todo el torneo, con la excepción de la mitad contra Senegal en el primer partido y la debacle de España. ¿Era un equipo perfecto? De ninguna manera, pero el gran peso del talento y la calidad arrojados -aunque sea de manera intermitente- por Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé fue un espectáculo digno de contemplar.

Didier Deschamps se marcha habiendo llevado a Francia hasta donde puede llegar (que es bastante lejos: dos finales de la Copa del Mundo y una final del Campeonato de Europa de la UEFA) con su enfoque de “entrenador de jugadores” y su método hipocrático de entrenar (“sobre todo, no hacer daño”).

¿Será diferente su sucesor (y excompañero) Zidane? Nadie lo sabe, hace cinco años que no entrena y su gran cara de piedra sigue tan inescrutable como siempre. Pero lo descubriremos y será divertido.

6. Inglaterra retrocede bajo el mando de Thomas Tuchel

Y esperas que lo único que lo mantenga aquí no sea sólo el gigantesco contrato que la Asociación de Fútbol le dio tontamente antes de la Copa del Mundo. Ojalá vean más. Podría decirse que el equipo de Inglaterra fue superado por el de Francia en términos de calidad individual y, sin embargo, de alguna manera, lo vimos jugar bien sólo contra Croacia en el primer partido y, en ocasiones, contra un equipo de Panamá que salió con tres derrotas y cero goles marcados.

Inglaterra se quedó atrás en cada uno de sus partidos eliminatorios antes de la semifinal (contra la República Democrática del Congo, México y Noruega), y cuando anotó primero, contra Argentina, lo desperdició todo al no querer el balón y sentarse absurdamente profundo, invitando a Messi a lastimarlos (lo cual hizo).

Tuchel, por supuesto, había advertido después del partido contra Noruega que habían jugado mal (pero luego, extrañamente, insistió en que jugaron bien contra Argentina). Cualquiera sea el caso, Inglaterra es lo opuesto a España: son menos que la suma de sus partes. Depende de él arreglarlo.

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5. Escuchémoslo a los árbitros en el campo…

No, no todos fueron buenos. Pero cuando se trata de actuaciones arbitrales, sólo puedo contar un puñado que fueron notablemente deficientes (se destacan Ilgiz Tantashev en Paraguay vs. Francia, Francois Letexier en Argentina vs. Egipto). Más de 104 juegos, no es un mal resultado. Y el hecho de que vimos a funcionarios de más allá de Europa, América del Sur y México (los habituales del pasado por pedigrí y experiencia) supervisar nueve de los últimos 16 partidos del torneo (incluidas ambas semifinales) habla de lo bien preparados que estaban, como grupo.

Mientras estamos en eso, observemos también cómo algunos de los ajustes a las leyes del juego diseñados para acelerar los partidos (en sustituciones, saques de banda, saques de banda, etc.) y el uso del VAR para simulación (¡lo siento, Breel Embolo!) llevaron a un fútbol más fluido y menos trampas.

4. … menos para algunos árbitros fuera del campo

Como en la gente de arriba tomando decisiones. Ya hemos cubierto la repentina “prohibición suspendida” de Folarin Balogun antes, pero, en pocas palabras, es una mancha que no desaparecerá fácilmente. Y la forma turbia en que se desarrolló el proceso –con una sola persona, el jefe del comité disciplinario de la FIFA, Mohammed Al-Kamali, tomando la decisión enteramente por su cuenta (si se cree en la versión oficial)– deja realmente un mal sabor de boca. La torpe justificación (citando a Garrincha en 1962 o a Cristiano Ronaldo (!), cuya tarjeta roja fue antes de que comenzara el torneo) sólo empeoró las cosas. No sería malo si Gianni Infantino se asegurara de que las reglas se reescribieran para garantizar que esto nunca vuelva a suceder (excepto en casos de identidad equivocada).

Igualmente inquietante fue la forma en que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue enviado a casa después de que le retiraron la visa para Estados Unidos, que se le había concedido originalmente. Cualquier país es libre de hacer lo que quiera cuando se trata de facilitar la entrada (y tiene derecho a cambiar de opinión al respecto). Pero dado que Canadá y México no tenían ninguna objeción a que estuviera en el país, fue decepcionante que, incluso como gesto simbólico (probablemente habría sido, en el mejor de los casos, un cuarto árbitro sosteniendo una tabla), no se le permitió quedarse y oficiar en esos coanfitriones. La explicación que ofrece la FIFA de que “los árbitros son un equipo y necesitan entrenar juntos y su base está en Miami” es absolutamente insatisfactoria.

3. La FIFA necesita revisar a algunos de sus responsables de marketing

Como los muchachos que sugirieron que el espectáculo del medio tiempo (de 27 minutos de duración) era una buena idea, presumiblemente porque vieron el Super Bowl un par de veces. El espectáculo en sí estuvo bien (dado lo que costó, decenas de millones, mejor hubiera sido), pero no agregó nada a la experiencia más allá de darle a la mayoría de los fanáticos otra razón para enojarse con la FIFA. También lo hizo la aglomeración de celebridades del pasado y del presente en las otras actividades previas y posteriores al juego. Nicole Scherzinger, Post Malone, Tom Cruise, Laura Pasini y Robbie Wiliams también estuvieron presentes en papeles secundarios. Si alguno de ellos no hubiera estado allí, ¿lo habrías notado? No, yo tampoco.

Y ya que estamos en eso, basta de decirle a las emisoras que muestren celebridades en las gradas. No es noticia, no genera ingresos, el juego no necesita publicidad. No necesito ver a Rob Gronkowski o A$AP Rocky o IShowSpeed ​​sentados en una suite de lujo rodeado de canapés. (Si quiero ver Speed, sintonizaré sus transmisiones en vivo). Todo lo que hace es recordarles a todos el sistema de dos niveles donde las celebridades obtienen obsequios y hospitalidad VIP y el resto paga mucho o mira por televisión.

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2. Funciona con 48 equipos, pero no funcionará con 64

O, más bien, una Copa Mundial de 64 equipos funcionará sólo como un festival de fútbol, ​​una celebración del juego, una oportunidad para que equipos como Irlanda del Norte, Zimbabwe y Cuba demuestren que ellos también pueden competir a un nivel decente (como lo hicieron Haití, Curazao y Cabo Verde durante algunos períodos esta vez). Si ese es el camino que queremos seguir, hagámoslo. Conviértelo en una gran fiesta. Las vibraciones eran legítimamente geniales con 48 equipos en esta Copa del Mundo, y muchos comerciantes de fatalidades dijeron que no lo serían, y estaban equivocados.

Pero hay dos razones por las que no debería realizarse un torneo de 64 equipos. Uno es puramente el formato. Sesenta y cuatro equipos significan 16 grupos de cuatro y eso, a su vez, significa más partidos sin sentido, con equipos eliminados después de dos partidos. Sí, este también era el caso a los 32 años; es solo que tendríamos muchas más situaciones como esta. También estiraría el torneo, no tanto en términos de partidos (pasaríamos de 104 a 124) sino en términos de tiempo (suponiendo que no quieras meterte en cinco juegos por día).

La otra razón (y por la que no creo que la FIFA lo haga) es que no tiene sentido financiero. Ahora necesita dividir sus ingresos en 64 partes en lugar de 48, y solo gana 20 juegos adicionales para justificar un aumento en los derechos de medios (20 juegos de la fase de grupos, debo agregar, con menos encuentros de peso pesado al principio de la competencia). Va a ser difícil hacer que eso funcione. Sin mencionar el hecho de que una Copa Mundial en México, Canadá y Estados Unidos da como resultado una población nacional de alrededor de 500 millones de personas, lo que garantiza que incluso las naciones más pequeñas probablemente tendrán apoyo (y venta de entradas). Esto es difícil de replicar en otras regiones.

1. El mundo se unió

Lo sé, es cursi. Pero, a pesar de la globalización y la comercialización, nosotros, como planeta, tenemos muy pocos criterios culturales comunes. La Copa del Mundo no es sólo una de ellas, sino que es posiblemente la más importante. A muchos no les importa en absoluto, especialmente en países que no están involucrados, pero a muchos sí les importa.

O, al menos, les importa mientras dura el torneo. Para muchos es, literalmente, su único punto de contacto con algunas de las culturas y naciones extranjeras que ven en sus pantallas. Durante seis semanas, el mundo se hizo un poquito más pequeño. Y todos estamos mejor por ello.