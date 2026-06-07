El técnico argentino ofrece información actualizada sobre el estado físico de Lionel Messi antes del Mundial

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Lionel Messi se está recuperando bien de una lesión muscular reciente y podría participar en los últimos partidos de preparación de Argentina para el Mundial.

Messi, de 38 años, sufrió una distensión muscular mientras jugaba para el Inter Miami en la victoria por 6-4 de la Major League Soccer sobre el Philadelphia Union hace 10 días, lo que generó preocupaciones sobre su estado físico antes de la Copa del Mundo.

Argentina, actual campeona del mundo, se enfrentará a Honduras en Texas el sábado, antes de jugar contra Islandia en Alabama el martes en sus últimos amistosos antes de la Copa del Mundo, y el entrenador Lionel Scaloni tiene la esperanza de que Messi pueda desempeñar un pequeño papel.

“Leo está bien, ya entrenó con el grupo – durante parte de la sesión, y eso es significativo. Ya no está entrenando – por separado”, dijo Scaloni en una conferencia de prensa en Estados Unidos.

“Está mejorando mucho e incluso podría participar en uno de los partidos (de preparación) durante unos minutos. Veremos si es este o el siguiente, pero está mucho mejor y eso nos da tranquilidad”.

Con Messi listo para jugar su sexto Mundial, Scaloni también contó el intercambio en el que le dijo al capitán de Argentina que había sido seleccionado para el plantel.

“Le envié un mensaje y me dijo que esperaría la lista de convocados para ver si lo habían convocado”, dijo Scaloni con una sonrisa. “Le dije: ‘Estás llamado’. Así sucedió.”

Messi llevó a Argentina al título de la Copa del Mundo en Qatar en 2022. Abren su defensa del título contra Argelia el 16 de junio antes de enfrentarse a Austria y Jordania en el Grupo J.

Reuters