Chris Billam-Smith vs Ryan Rozicki: el británico obtiene una victoria por nocaut en el debut de Zuffa Boxing en el Reino Unido

Zuffa Boxing comenzó a organizar espectáculos en enero y, bajo la dirección del presidente de UFC, Dana White, se propuso revolucionar el mundo del boxeo.

Pero su primera incursión en el Reino Unido, tras firmar un acuerdo de retransmisión con Sky Sports, se produjo en medio de amenazas de acciones legales por parte del promotor británico Boxxer, con afirmaciones de que Billam-Smith, Jack Massey y Sam Hickey estaban compitiendo sin “consentimiento o autorización”.

La cartelera del sábado avanzó rápidamente con siete de las ocho peleas entre las preliminares y la cartelera principal que terminaron dentro de la distancia.

Los paseos por el ring para el evento principal comenzaron a las 21:15 BST, con Rozicki llevando un libro en homenaje al legendario Jack Dempsey, mientras también usaba guantes y botas marrones como un guiño al fallecido campeón mundial de peso pesado.

Las estrellas del mundo del boxeo tomaron asiento temprano en la noche, con el peso welter Conor Benn, quien firmó con Zuffa Boxing en febrero, sentado en el ring, así como los pesos pesados ​​británicos Derek Chisora ​​y David Adeleye.

También asistieron figuras locales clave, con el codirector ejecutivo de AFC Bournemouth, Jim Frevola, sentado detrás de los jefes de Zuffa Boxing, Dana White y Nick Khan, mientras que el peso mosca de UFC, Lone’er Kavanagh, y Finn Balor de WWE también estuvieron en el ring.

Se sabe que el Centro Internacional de Bournemouth ha producido algunas atmósferas famosas para peleas anteriores entre Billam y Smith, y lo logró una vez más.

Los mayores aplausos de la noche llegaron para los peleadores locales, y el peso mediano de Bournemouth, Lee Cutler, también obtuvo una victoria.