El vocalista de The Offspring, Dexter Holland, se une a Electric Callboy en el nuevo sencillo Let the Good Times Roll

Electric Callboy ha lanzado su nuevo sencillo “Let the Good Times Roll”, con la participación de Dexter Holland de The Offspring, siendo la última vista previa de su próximo álbum TANZNEID, que saldrá el 7 de agosto.

La canción combina el electronicore de Electric Callboy con golpes de metalcore chocando con caídas de techno listas para las pistas de baile y ganchos pop que hacen sonreír, con la inconfundible voz de Holland, el mismo detrás de “Come Out and Play”, que llegó al primer lugar en la lista de Billboard Modern Rock Tracks en 1994, y “Self Esteem”, que alcanzó el puesto número 4 en la misma lista.

Esta colaboración marca un momento de cierre para la banda alemana, que cita a The Offspring como una influencia fundamental. Electric Callboy mencionó: “The Offspring ha sido una de las bandas que nos formaron desde el principio”. La música de ellos formaba parte de nuestras vidas mucho antes de que Electric Callboy siquiera existiera, así que tener a Dexter en esta canción sinceramente se siente surrealista.

Holland también se mostró entusiasmado con la colaboración. Cuando Electric Callboy nos envió la pista, inmediatamente nos sacó una sonrisa”, dijo.

El sencillo llega justo cuando Electric Callboy comienza su temporada de festivales europeos, con grandes actuaciones en Rock am Ring y Rock im Park esta semana. La gira mundial de TANZNEID también incluye un tramo por Australia en septiembre, presentado por Destroy All Lines, con Ice Nine Kills y Coldrain como invitados especiales.

La gira comienza en el RAC Arena de Perth el 4 de septiembre y continúa en el AEC Arena de Adelaide el 6 de septiembre, Rod Laver Arena de Melbourne el 8 de septiembre, Qudos Bank Arena de Sydney el 10 de septiembre y Riverstage en Brisbane el 12 y 13 de septiembre, con la fecha del 12 de septiembre ya agotada. Las entradas ya están a la venta en destroyalllines.com.

Formado en Alemania en 2010, Electric Callboy se ha convertido en una de las bandas globales más desafiantes en cuanto a géneros en la música pesada, con éxitos virales como “Hypa Hypa”, “We Got the Moves” y “RATATATA” con BABYMETAL. Su álbum de 2022 TEKKNO acumuló cientos de millones de reproducciones en todo el mundo. TANZNEID ya está disponible para preordenar.

Mira el video de “Let The Good Times Roll” a continuación.