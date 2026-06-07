Actualizaciones Argentina vs Honduras EN VIVO: Sigue minuto a minuto el amistoso internacional 2026

Argentina encontraron poca resistencia mientras pasaban Honduras en Kyle Field, asegurando una victoria por 2-0 gracias a los goles de Lautaro Martinez y Giuliano Simeone en un crucial partido de preparación antes del Copa del Mundo 2026 arranca.

En un partido enteramente dominado por el Albicelestea los vigentes campeones del mundo inicialmente les resultó difícil romper el punto muerto ante una defensa hondureña muy disciplinada y compacta.

Sin embargo, faltando apenas 10 minutos para el final de la primera parte, el árbitro señaló el punto de penalti tras una falta en el área. Lautaro Martínez dio un paso al frente y convirtió con confianza, enviando a Argentina al vestuario con ventaja.

La segunda mitad fue casi una réplica de la primera, con Argentina dictando el ritmo de principio a fin. Golpearon temprano en el período cuando Giuliano Simeone culminó una fluida secuencia de pases del equipo para duplicar la ventaja. Si bien los campeones del mundo crearon varias oportunidades peligrosas para ampliar su ventaja, la falta de remate clínico mantuvo el marcador final en 2-0.

Tras la victoria en Texas, Argentina rápidamente cambiará su enfoque hacia su último partido de preparación previo al torneo contra Islandia en martes 9 de junioen el estadio Jordan-Hare de Auburn. Será la última oportunidad de Lionel Scaloni de afinar su equipo antes de que comiencen oficialmente la defensa del título de la Copa del Mundo contra Argelia en 16 de junio.