Trump no descarta dar a los alborotadores del 6 de enero que atacaron a la policía pagos del fondo “antiarmamentismo”

El presidente Donald Trump no descartó que el gobierno pagara a personas acusadas de agredir a agentes de policía durante el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, y también afirmó, sin pruebas, que las recientes elecciones de California estuvieron “amañadas”, en una entrevista con “Meet the Press” de NBC News.

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Trump defendió lo que su administración ha denominado un fondo “antiarmamentismo”, diciendo que los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso se preparaba para certificar la victoria electoral de Joe Biden el 6 de enero de 2021 fueron atacados injustamente por los fiscales y merecían una compensación.

Cuando la moderadora de “Meet the Press”, Kristen Welker, preguntó si aquellos que atacaron a agentes de policía ese día deberían recibir un pago con fondos de los contribuyentes, Trump dijo: “No me inclinaría a decirlo, pero tengo que verlo”.

Luego, Trump calificó las elecciones presidenciales de 2020 de “sucias” y pasó a las elecciones del martes pasado en California, donde los votos aún se estaban contando hasta el fin de semana. Planteó dudas sobre los resultados electorales del estado cuando un fiscal federal anunció el viernes en las redes sociales que se estaban llevando a cabo “múltiples investigaciones de fraude electoral” en California.

“¿Crees que es apropiado que tengan elecciones y cinco días después no estén ni cerca de elegir un ganador?”, preguntó Trump.

Según el sistema de voto por correo de California, a menudo se necesitan varios días para anunciar al ganador en contiendas competitivas. Las boletas con matasellos del día de las elecciones o antes y recibidas dentro de los siete días posteriores a las elecciones son elegibles para ser contadas, de acuerdo con las leyes estatales.

Cuando Trump dijo que “están haciendo trampa en las elecciones”, Welker preguntó si tenía pruebas que respaldaran esa afirmación.

“Todo lo que tengo que hacer es mirar”, dijo el presidente.

NBC News proyectó que el demócrata Xavier Becerra avanzará a la carrera electoral general para gobernador, pero su oponente aún no estaba claro hasta el sábado. Becerra probablemente se enfrentará al multimillonario demócrata Tom Steyer o al republicano Steve Hilton, un ex presentador de Fox News a quien Trump ha respaldado.

La entrevista tuvo lugar en un granero con techo de metal y tuvo lugar antes de que Trump apareciera en una mesa redonda dedicada a la industria agrícola. Una tormenta azotó el techo, retrasando la entrevista repetidamente, y un problema técnico provocó otra interrupción. Trump terminó la entrevista unos 50 minutos después de sentarse, luego de mostrarse visiblemente frustrado durante un intercambio de opiniones sobre la interferencia electoral y sus críticas a la prensa.

Los comentarios de Trump sobre el fondo “antiarmamentismo” de casi 1.800 millones de dólares llegan en un momento en que su destino es incierto. El 29 de mayo, un juez federal prohibió temporalmente a la administración Trump suspender el fondo en espera de una demanda que apunta a bloquearlo.

El fiscal general interino Todd Blanche dijo a los legisladores el 2 de junio que la administración “no estaba avanzando con el fondo, punto”.

Eso parecía definitivo, aunque al día siguiente, cuando los periodistas preguntaron sobre el estado del fondo, Trump dijo: “Tendré que preguntarles a los abogados”. No lo sé.”

Más de la entrevista de NBC News con Trump

En la entrevista “Meet the Press”, Trump hizo una defensa más enérgica del fondo, que surgió de un acuerdo al que llegó después de demandar al Servicio de Impuestos Internos por sus declaraciones de impuestos filtradas.

â€”Bueno, mira. Si fuera por mí, les pagaría la cantidad de dinero que se merecen”, dijo. â€œLa gente ha sido destruida. Se han destruido vidas. Muchos suicidios, piénselo. La gente se ha suicidado porque un grupo de matones los persiguieron”.

“Me encanta la idea”, dijo sobre el fondo, sosteniendo que los procesamientos politizados alteraron las vidas de las personas que esperaban recibir un pago.

“Entonces, permítanme explicarles qué es el fondo”, dijo Trump. “La gente ha sido gravemente herida por lunáticos de izquierda radical que trabajaron para la administración Biden y Sleepy Joe. Son despiadados. Son violentos, lo que le hicieron a la gente. Y, por supuesto, fueron tras de mí más que nadie. Allanaron Mar-a-Lago y todas las demás cosas”.

“Pero la gente ha resultado gravemente herida”, continuó. â€”Se han suicidado. Han perdido sus trabajos. Han perdido a sus familias. Han perdido a sus esposas. Lo han perdido todo. Lo han perdido todo por una falsa militarización del gobierno”.

Un total de 1.600 personas fueron acusadas en relación con el ataque al Capitolio y 1.100 fueron sentenciadas cuando la administración Biden llegó a su fin. Mientras se desarrollaba la transferencia de poder en el Capitolio el 6 de enero, algunos manifestantes irrumpieron en el edificio armados con pistolas paralizantes, spray para osos, mástiles de banderas y otros instrumentos capaces de infligir daño.

Más de 140 policías resultaron heridos en el tumulto. En una conferencia de prensa, Matthew Graves, quien fue fiscal federal para el Distrito de Columbia durante la administración Biden, dijo que el 6 de enero constituyó “probablemente el mayor asalto masivo en un solo día a agentes del orden en la historia de nuestra nación”.

Trump había prometido clemencia para muchos manifestantes durante la campaña. El primer día de su nuevo mandato, cumplió e indultó a unas 1.500 personas involucradas en los disturbios, incluidos algunos que habían atacado a la policía.

En la entrevista “Meet the Press”, Trump dijo que quienes admitieron su culpabilidad lo hicieron porque habían sido amenazados con largas sentencias.

“Ellos Se declararon culpables porque estaban asustados”, dijo. â€”Cayeron. Fueron conducidos a un edificio. Muchos de ellos fueron arrestados sin siquiera entrar al edificio”, dijo.

Dijo que los agentes del FBI habían estado “haciéndolos entrar al edificio”.

“Tenían al FBI: ‘Entra al edificio'”, dijo Trump. “Esas personas caminan por ahí y dicen: ‘Oh, ¿no es bonito?'”.

Cuando Welker dijo que no había evidencia de eso, Trump dijo: “Tenías un grupo de policías sucios y, francamente, lo que hicieron fue convertir a nuestro gobierno en un arma”.

â€”Intenta mirar las cintas una vez â€”dijoâ€”. “Mira las cintas una vez”.

No especificó qué cintas tenía en mente.

El vídeo tomado en el Capitolio ese día muestra casos de alborotadores golpeando a agentes de policía y entrando a la fuerza al Capitolio a través de ventanas rotas.

Un video viral mostró al oficial Daniel Hodges de Washington, DC siendo inmovilizado en una puerta por una turba pro-Trump.

Quienes administran el fondo sopesarían los méritos de cada caso individual, dijo Trump.

â€œLa gente fue destruida por policÃas sucios y por el uso de armas. Muchas de esas personas deberían ser compensadas”, afirmó.