Árboles con reducción de impuestos: cómo los bosques se convirtieron en una...

En la frontera entre Inglaterra y Escocia, una pequeña especie de mariposa, el argo norteño, ha logrado resistir a uno de los mayores inversores en el Reino Unido.

Todrig, con sus páramos brezales y cientos de especies de flora y fauna, representa una inversión que podría ahorrar millones de libras en impuestos de sucesión a las familias más ricas de Gran Bretaña.

Pero primero, es necesario limpiar el terreno y sembrar plántulas comerciales de árboles, un plan que ha sido derrotado, por ahora, por la diminuta mariposa.

“Nadie quiere esto,” dice Camilla Fowler, quien preside el consejo comunitario local de Lilliesleaf, Ashkirk y Midlem. “Este tipo de explotación forestal desfigura el paisaje y lo reemplaza con árboles oscuros monoculturales que dañan nuestra biodiversidad.”

Todrig, del tamaño de aproximadamente 560 campos de fútbol, es el sitio de una de las muchas batallas que se libran a lo largo de la frontera, a medida que los grandes inversores se adentran en extensas tierras que pueden ser despojadas y replantadas para la producción masiva de madera.

El estado “vulnerable” del argo norteño ha detenido los planes para una plantación forestal en Todrig, después de que un desafío legal obligó al regulador ambiental local a llevar a cabo más controles.

Gresham House, el inversor de la City de Londres de £11 mil millones que compró la tierra por £12 millones en 2022, seis veces su precio solo tres años antes, todavía tiene como objetivo convertir la tierra en una plantación de árboles.

Ahora, a medida que aumenta la demanda de estos árboles para obtener beneficios fiscales, los activistas advierten que los inversores están poniendo en peligro más terrenos naturales en todo el Reino Unido.

[Context: La plantación de árboles comerciales en Todrig ha sido desafiada debido a su impacto en la biodiversidad y la falta de consideración por los ecosistemas locales.]

[Fact Check: El argo norteño ha detenido los planes de una plantación forestal en Todrig debido a su estado “vulnerable”.]

[Fact Check: Gresham House compró la tierra por £12 millones en 2022, seis veces su precio anterior, y planea convertirla en una plantación de árboles.]

[Fact Check: La demanda de árboles para obtener beneficios fiscales está poniendo en peligro la naturaleza en el Reino Unido.]

[Fact Check: Gresham House se ha convertido en uno de los mayores compradores privados de tierras en el sector forestal.]

[Context: Los inversores ricos están interesados en la silvicultura para reducir su carga impositiva.]