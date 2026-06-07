El amistoso de Argentina en el Mundial tiene otra apariencia, misma identidad

El delantero argentino Giuliano Simeone celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido amistoso de fútbol internacional entre Argentina y Honduras en Kyle Field en College Station, Texas, el 6 de junio de 2026. RONALDO SCHEMIDT/AFP vía Getty Images

COLLEGE STATION – En la oscuridad de una calle arbolada, cerca de la medianoche de un sábado, una mujer y una niña caminaban de la mano por la acera, solas, a varias cuadras del Kyle Field de la Universidad Texas A&M.

A juzgar por su vestimenta blanquiazul, probablemente provenían del partido amistoso ganado por Argentina por 2-0 a Honduras poco más de una hora antes, que sirvió de calentamiento para el debut de los vigentes campeones en la Copa Mundial de la FIFA, previsto para el martes 16 de junio, contra Argelia en Kansas City.

Sin embargo, a juzgar por ese mismo atuendo, debieron haberse ido algo decepcionados. Ambos vestían la camiseta de la Albiceleste con el número 10 de Lionel Messi impreso en la espalda. Y Leo, que se está recuperando de una lesión, no jugó ni un solo minuto, a pesar de que el entrenador Lionel Scaloni utilizó los 10 sustituciones disponibles para el amistoso en un esfuerzo por ver en acción a la mayor cantidad posible de jugadores.

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Todos jugaron, o casi todos. Asistieron más de 91.000 personas, casi llenando un estadio con una capacidad de más de 100.000 personas. Muchos eran fanáticos neutrales, pero vestían la camiseta de la superestrella de 38 años, ansiosos por verlo en acción.

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Sin embargo, la realidad es que Argentina llegó a su último campo de entrenamiento en Kansas City con no menos de nueve jugadores de su equipo de 26 jugadores para la Copa Mundial lesionados o aún recuperándose de lesiones. De hecho, la mañana del partido, los campeones defensores anunciaron que Leonardo Balerdi se perdería el Mundial. Inicialmente, el defensa no estaba incluido en el once titular, pero podría haber tenido posibilidades de jugar, dadas las numerosas ausencias.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul de Argentina sonríen antes del partido amistoso internacional entre Argentina y Honduras en Kyle Field el 6 de junio de 2026 en College Station, Texas. Tim Warner/Getty Images

“Ha sido difícil afrontar este partido y creo que lo hemos superado de la mejor manera posible”, dijo Scaloni en la rueda de prensa posterior al partido, refiriéndose a la baja moral del equipo tras la lesión muscular que Balerdi sufrió el viernes durante el último entrenamiento antes del partido.

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â€œ’El Flaco’ tuvo un problema en el sÃ³leo y hay que descartarlo. … Era un riesgo demasiado grande y fue increíblemente doloroso para mí tener que hablar con él”, añadió el técnico, refiriéndose a la conversación en la que le dijo a Balerdi que se perdería el Mundial. Scaloni destacó que le tiene un cariño especial al jugador, ya que anteriormente lo dirigió cuando era técnico de la selección sub-20.

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Scaloni presentó una alineación inicial experimental compuesta en su mayoría por suplentes regulares, pero el equipo logró asegurar una victoria y sacar conclusiones útiles antes de su debut, así como antes de su último partido de preparación contra Islandia, programado para el martes en Auburn, Alabama.

El joven lateral derecho Agustín Giay fue el único jugador del once inicial que disputó el partido completo. Esto no fue una coincidencia. Aunque actualmente no está en el roster de 26 jugadores, el partido le sirvió como una prueba crucial, dadas las roturas musculares que sufrieron Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, principales opciones para esa posición defensiva. Giay superó la prueba, posicionándose como una opción en caso de que Scaloni necesitara convocarlo para la plantilla definitiva, que puede modificarse por lesiones hasta el día antes del partido inaugural de un equipo.

Agustín Giay de Argentina lucha por el balón con Joseph Rosales de Honduras durante el partido amistoso internacional entre Argentina y Honduras en Kyle Field el 6 de junio de 2026 en College Station, Texas. Tim Warner/Getty Images

“Creemos que muchos jugadores no están al 100 por ciento en forma, por lo que la decisión [regarding Balerdi's replacement on the roster] podría no involucrar necesariamente a un defensa central; Dependerá de lo que necesite el equipo. Tenemos otro partido el martes. [against Iceland] y no estamos apurando las cosas. Necesitamos ver cómo les va a los demás muchachos”, explicó Scaloni.

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Con Julián Álvarez de baja por una lesión en el ligamento del tobillo, el experimentado Lautaro Martínez aprovechó la oportunidad para reafirmarse como el eje ofensivo del equipo. Marcó el primer gol al convertir con seguridad un penalti en el minuto 37 y luego brindó una brillante asistencia, un exquisito taconazo, para culminar una excelente jugada colectiva que condujo al segundo gol, anotado en el minuto 54 por Giovani Simeone, quien también demostró su valía durante el partido en Texas.

Esto marcó el gol número 37 de Martínez en 76 apariciones internacionales con Argentina, colocándolo en segundo lugar después de Messi entre los máximos goleadores de la era Scaloni.

Dudas en la primera parte

Sin embargo, Argentina no convenció del todo en el primer tiempo, a pesar del gol y un par de ocasiones más, incluyendo esfuerzos del propio Martínez, un cabezazo directo al portero y un disparo bloqueado por la defensa, además de un disparo de Giovani Lo Celso que hizo sonar el travesaño. Esa última jugada derivó en el penal otorgado por el árbitro estadounidense Víctor Rivas luego de que Cristopher Meléndez pisara a Nicolás Tagliafico cerca del borde del área.

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El juego del equipo en la primera parte fue lento y predecible, sin suficiente circulación del balón. Almada, reemplazando a Messi, tuvo problemas para hacerse cargo de las tareas de creación de juego y la actuación de Lo Celso fue inconsistente. En consecuencia, el balón pasó mucho tiempo en los pies del joven Valentín Barco. Si bien constantemente estuvo disponible, encontró espacios y mostró destellos de calidad, no es el jugador que debería orquestar el ataque del equipo.

De hecho, fue amonestado y Scaloni decidió sustituirlo en la segunda parte. La introducción del experimentado Rodrigo De Paul aportó mayor fluidez al juego de Argentina, un cambio que se reflejó en el gol de Simeone, su segundo con la Albiceleste.

Posteriormente, una ráfaga de sustituciones y cambios de posición interrumpieron el desarrollo de un partido que ya estaba efectivamente decidido.

Lautaro Martínez de Argentina corre con el balón durante el partido amistoso internacional entre Argentina y Honduras en Kyle Field el 6 de junio de 2026 en College Station, Texas. Tim Warner/Getty Images

Durante los 90 minutos, Honduras apenas amenazó la portería de Argentina, logrando sólo dos tiros desviados. Uno fue un atronador zurdazo de Edwin Rodríguez que sirvió como una llamada de atención para el portero Juan Musso, quien reemplazaba a Emiliano Martínez y había sido poco más que un espectador antes de ser reemplazado por el novato Sebastián Beltrán. En los últimos minutos también entraron otras dos jóvenes promesas: Tomás Aranda, que tuvo un buen disparo a portería, y Joaquín Freitas.

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â€œFue un partido positivo; Hicimos el trabajo contra un buen oponente. … Fue un partido muy peleado de nuestra parte y pudimos hacer nuestro juego”, dijo Scaloni en su balance general del partido, disputado apenas 10 días antes del debut de Argentina contra Argelia. â€œLa conclusión es que el equipo está en buena forma; Intentamos darle minutos a algunos de los jugadores más jóvenes. Nuestra identidad permaneció intacta, aunque no habíamos entrenado mucho con la alineación específica que salió al campo”.

El técnico se refería a la arrolladora posesión del balón del equipo, elemento clave que siempre ha caracterizado su estilo de juego.

Jugando a la identidad

â€”La identidad permanece intacta independientemente del oponente. Creo que logramos ese objetivo, además de darle tiempo de juego a la mayoría de los jóvenes, jugadores que nos darán alegría en el futuro”, añadió.

Antes de Scaloni, también compareció en la sala de prensa el técnico de la selección de Honduras, José Francisco Molina, de España. Casualmente, había sido compañero del actual técnico argentino cuando Scaloni jugaba en el Deportivo La Coruña en La Liga. Molina se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo a pesar de la derrota y elogió mucho a sus oponentes, que se dirigen al Mundial en el puesto número 1 de la FIFA.

â€œEl equipo compitió, lo dio todo y estoy feliz por los jugadores. â€¦ Gracias por el esfuerzo. Todos dieron el máximo y confiaron en el plan de juego, aunque no salió tan bien como esperábamos porque queríamos ganar”, dijo Molina. “Nos ayuda a crecer”.

Molina señaló que su equipo comenzó bien y que la estrategia fue presionar al oponente en lo alto del campo, ya que Argentina, observó, tiene jugadores de calidad en el medio. Pero Honduras se quedó atrás “debido a un penal tonto en el primer tiempo”.