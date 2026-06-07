Cómo la startup Propy está desplegando $100 millones para llevar a cabo acuerdos inmobiliarios en la blockchain

Una versión de este artículo apareció primero en el boletín Property Play de CNBC con Diana Olick. Property Play cubre las nuevas y evolucionando oportunidades para el inversor inmobiliario, desde individuos hasta capitalistas de riesgo, fondos de capital privado, oficinas familiares, inversores institucionales y grandes empresas públicas. Regístrese para recibir futuras ediciones directamente en su bandeja de entrada. Cualquiera que haya comprado o vendido una casa sabe lo largo y tedioso que puede ser el proceso de cierre. Involucra papeleo anticuado que requiere múltiples firmas de diversas partes, divulgaciones y una montaña de formularios de cumplimiento. Algunas partes del proceso han sido digitalizadas, pero en su mayoría no. Un remedio está surgiendo: ponerlo todo en la cadena de bloques. Propy, una empresa de tecnología blockchain con sede en Miami que se lanzó en 2017, ha estado tratando de modernizar el proceso de cierre y recientemente recibió un gran impulso financiero para hacerlo. A finales de enero, Propy anunció que había asegurado una facilidad de crédito de $100 millones de Metropolitan Partners Group, una empresa de inversión privada. El dinero, dijo, se usaría para consolidar compañías de títulos y de fideicomiso en una plataforma de cierre de extremo a extremo impulsada por inteligencia artificial. “Tenemos la convicción de que la cadena de bloques es el próximo fenómeno después de internet”, dijo Natalia Karayaneva, fundadora y CEO de Propy. “Internet movía información, la cadena de bloques moverá valor. Ya está moviendo dinero. Está moviendo Tesoros. Sin embargo, la industria inmobiliaria todavía está rezagada”. Principalmente porque la industria no entiende exactamente la cadena de bloques, dijo Karayaneva. La cadena de bloques es como un enorme archivador digital compartido que ninguna persona puede controlar. Las cosas que se registran en la cadena de bloques no pueden ser alteradas. “Esta tecnología nos permite registrar escrituras y transacciones, y es imposible cambiar estos datos”, dijo Karayaneva. “Nos permite ser un sistema sin fraudes”. Hasta el momento, Propy ha comprado cuatro compañías de títulos establecidas, pero la transición no es fácil. Esas compañías de títulos “tienen un gran temor hacia la inteligencia artificial, y cuando las adquirimos, ofrecemos una capacitación personal tanto en inteligencia artificial como en cadena de bloques y criptomonedas. Hemos establecido cursos y entrenamiento para esos agentes de fideicomiso sobre cómo hacer transacciones, pero una vez que entienden, la transacción sucede por sí sola”, dijo Karayaneva. Señaló que los cierres que antes tardaban semanas ahora pueden completarse en solo unas horas. Cuando Propy recibe un contrato de compra firmado para una propiedad, ya sea de fideicomisos de inversión inmobiliaria, un desarrollador inmobiliario o un agente de bienes raíces, su inteligencia artificial extrae los datos, el contrato de compra, la dirección, todas las contingencias, todas las condiciones, y luego un contrato inteligente en la cadena de bloques comienza. “Lo hacemos a través de nuestras soluciones de tecnología financiera, pero luego la cadena de bloques inmediatamente recibe estos datos en la cadena de bloques pública”, dijo Karayaneva. Conoce a Avery Propy también está utilizando su nueva financiación para desarrollar un agente de inteligencia artificial para facilitar acuerdos. El agente, llamado Avery, responde directamente a los clientes en cualquier momento, explicando cómo funciona Propy y qué hace la inteligencia artificial. Avery incluso tiene una cuenta de Instagram. Avery verifica constantemente correos electrónicos y transacciones, extrae todos los puntos de datos y luego los alimenta a una plataforma de contratos inteligentes. El agente también puede realizar llamadas. “Es un agente de fideicomiso que nunca duerme”, dijo Karayaneva, señalando que algunos clientes ni siquiera se dan cuenta de que no es humano. “Es una comunicación omnicanal donde puede comunicarse con nuestros compradores, vendedores, con fideicomisos de inversión, clientes institucionales y con proveedores, como solicitar pagos hipotecarios a los proveedores.” La Ley GENIUS Un hito importante para la tecnología blockchain se produjo el año pasado con la aprobación de la Ley GENIUS, que le dio lo que Karayaneva llama “legitimidad”. Creó reglas para las monedas estables, que son criptomonedas vinculadas al dólar estadounidense. Exigía que las empresas que emiten estas monedas, que se transfieren en la cadena de bloques, realmente tuvieran dólares reales o activos seguros detrás de ellas. “Promotores inmobiliarios y fideicomisos de inversión inmobiliaria comenzaron a comunicarse con Propy, porque hemos establecido esta marca durante tantos años con nuestra fuerte convicción de que había una forma de aceptar legalmente criptomonedas en bienes raíces, registrarlas legalmente en la cadena de bloques y en el condado, por supuesto”, dijo Karayaneva. “Desbloqueó todo este enorme interés por parte de los promotores inmobiliarios”. Miami, en particular, donde se basa Propy, ve una gran demanda de compradores internacionales, muchos de los cuales prefieren usar criptomonedas. Karayaneva, quien creció en la antigua Unión Soviética y dijo haber visto propiedades confiscadas por el gobierno central, dijo que cree profundamente en el potencial de esta tecnología para proteger a los consumidores, especialmente en los países en desarrollo. La naturaleza descentralizada de la cadena de bloques proporciona un registro inmutable de la propiedad. “Los bienes raíces son la clase de activos más importante y grande del mundo. Es la base de la democracia y el capitalismo”, dijo Karayaneva. “Tiene sentido trasladar esta clase de activos a la cadena. Las personas deben poseer este registro, y deben poseerlo de manera descentralizada”.