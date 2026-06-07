Trump irrumpe en la entrevista de ‘Meet the Press’ y tacha a Welker, ABC, CBS y CNN de ‘torcidos’

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El presidente Donald Trump puso fin abruptamente a una tensa entrevista de “Meet the Press” con la presentadora Kristen Welker en Wisconsin el domingo después de que ella cuestionó repetidamente sus afirmaciones sobre el fraude electoral, el conteo de votos de California y su propuesta de fondo “antiarmamentismo”.

Trump cortó la entrevista después de acusar a NBC, ABC, CBS y CNN de ser “torcidas” durante un intercambio final sobre sus afirmaciones sobre las elecciones estadounidenses.

“Ustedes son una red torcida unilateral”, le dijo Trump a Welker. “Lo siento. Dejémoslo porque ya he tenido suficiente. Gracias, cariño. Que la pases bien”.

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El intercambio se intensificó durante el bloque final, cuando Welker presionó a Trump sobre una propuesta de fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a las personas que dijeron que fueron blanco de la supuesta “militarización” del gobierno por parte de la administración del ex presidente Joe Biden.

Welker preguntó a Trump si se alejaría del fondo después de que el fiscal general interino Todd Blanche dijera que la administración no seguiría adelante con él.

“Para que quede muy claro, ¿está usted dando marcha atrás por completo al fondo, como ha dicho su fiscal general en funciones, Todd Blanche, o está buscando otra vía para reactivar el fondo?” —preguntó Welker.

Trump defendió la propuesta y dijo que funcionarios de la administración Biden habían perjudicado a personas.

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“La gente ha resultado gravemente herida por los lunáticos de izquierda radical que trabajaron para la administración Biden y Sleepy Joe”, dijo Trump. “Son despiadados. Son violentos, lo que le hicieron a la gente. Y, por supuesto, fueron tras de mí más que nadie”.

Welker presionó a Trump sobre si todavía quería revivir la propuesta.

“Entonces, ¿estás buscando una manera de revivirlo?” —preguntó Welker.

Trump dijo que apoyaba personalmente la idea, pero reconoció que necesitaría aprobación.

“Si fuera por mí, les pagaría la cantidad de dinero que merecen”, dijo Trump. “Así que yo, personalmente, creo que el fondo para el armamento es una gran idea, al igual que muchos otros republicanos. Hay que conseguir que se apruebe”.

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Posteriormente, Trump amplió sus comentarios, acusando a la prensa y a los funcionarios de Biden de destruir la vida de las personas.

“Me encanta la idea, porque la gente como usted, la prensa falsa y sucia, la prensa corrupta, gente como el estúpido Biden, no es lo suficientemente inteligente como para saber lo que está pasando, pero las personas que lo rodearon, rodearon su hermoso Escritorio Resolute en la Oficina Oval, lo que le hicieron a las vidas de las personas, destruyeron a las personas”, dijo Trump.

Welker rechazó las afirmaciones de Trump, diciendo que el presidente no tenía pruebas.

“Para ser muy claro, no hay evidencia de lo que usted está diciendo”, dijo Welker.

Trump rechazó eso.