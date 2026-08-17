Argentina LNG busca aprobación de RIGI para proyecto de exportación de $51 mil millones

Argentina LNG, el proyecto de gas natural licuado respaldado por YPF, Eni y XRG, con sede en Abu Dhabi, ha solicitado su inclusión en el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones de Argentina, o RIGI, mientras los socios trabajan para tomar una decisión final de inversión para fines de 2026.

El desarrollo integrado propuesto conectaría la producción de gas natural de la formación de esquisto Vaca Muerta en Argentina con la infraestructura de procesamiento, transporte y exportación de GNL. El proyecto requiere dos buques flotantes de GNL en alta mar en la provincia de Río Negro con una capacidad combinada de licuefacción de 12 millones de toneladas por año.

YPF dijo en un anuncio de proyecto separado que el gasto total durante la vida útil del GNL de Argentina podría alcanzar los 51 mil millones de dólares, lo que lo convertiría en el proyecto más grande presentado bajo el marco de RIGI hasta la fecha. La compañía espera que las dos unidades flotantes de GNL comiencen a operar alrededor de 2031.

RIGI se estableció para fomentar inversiones a gran escala en Argentina proporcionando a los proyectos calificados beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a largo plazo y una mayor estabilidad regulatoria. Para Argentina LNG, asegurar esos términos ayudaría a apuntalar el financiamiento de un proyecto intensivo en capital destinado en gran medida a los mercados de exportación.

La solicitud sigue varios pasos por parte de los socios para profundizar su participación en el proyecto. YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo vinculante de desarrollo conjunto en febrero para avanzar en los trabajos de ingeniería, comerciales y financieros para el desarrollo de 12 millones de toneladas por año.

En junio, Eni y XRG también acordaron adquirir participaciones en la empresa upstream que posee áreas de gas dedicadas al GNL de Argentina. Según ese acuerdo, Eni y XRG tendrían cada uno un 32% e YPF retendría un 36%, sujeto a las aprobaciones requeridas. La superficie incluye los bloques Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II en Vaca Muerta.

El proyecto es parte del impulso más amplio de Argentina para convertir los grandes recursos de gas no convencional de Vaca Muerta en exportaciones sostenidas de GNL. Si se desarrolla según lo planeado, agregaría una nueva fuente de suministro de GNL desde América del Sur en un momento en que los productores de Estados Unidos, Qatar y otros mercados también están ampliando la capacidad de licuefacción.

Por Charles Kennedy para Oilprice.com

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