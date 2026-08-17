Ucrania ataca a Wildberries, el mayor mercado online de Rusia

La madrugada del domingo se produjo un incendio en un almacén perteneciente al mercado en línea más grande de Rusia, Wildberries, en la ciudad de Podolsk, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Moscú. El incendio fue el resultado de un ataque nocturno a gran escala por parte de drones ucranianos, la mayoría de los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas rusas.

El viernes, Ucrania atacó otro almacén de Wildberries, en Tver, al norte de Moscú. El día anterior había incendiado otro almacén en Salavat, más al este.

Alrededor de 20 centros logísticos de Wildberries han sido atacados casi a diario en las últimas semanas. Se ha confirmado la muerte de al menos nueve empleados y decenas de heridos, mientras que un puñado de almacenes han detenido sus operaciones.

La consultora de comercio electrónico Data Insight, con sede en Moscú, estima que Wildberries ha perdido hasta 480 mil millones de rublos en bienes (5,7 mil millones de dólares/4,9 mil millones de euros) y alrededor de un tercio de su espacio de almacenamiento. Los daños combinados para la empresa y sus vendedores se estiman en 800 mil millones de rublos (9,5 mil millones de dólares).

Putin admite que los drones de Ucrania están dañando la economía rusa Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Mientras Kiev sostiene que el minorista ayuda a abastecer al ejército ruso, Moscú sostiene que sólo sirve para fines civiles. De cualquier manera, los ataques han estado ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la economía rusa.

“Creo [Ukraine is]”Vamos tras un cuello de botella”, explica a DW Fabrice Pothier, director general de la consultora geopolítica Rasmussen Global. “Las bayas silvestres son, en cierto modo, un cuello de botella para la sociedad y la economía rusas”.

Moras silvestres: la Amazonía rusa

Las bayas silvestres se describen a menudo como la respuesta rusa al mercado de Amazon.

Tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022 y las consiguientes sanciones al comercio ruso, muchas plataformas de comercio electrónico en línea, como Amazon, se retiraron de la región. En respuesta, las autoridades rusas permitieron las llamadas importaciones paralelas, lo que esencialmente permite a las empresas rusas eludir las sanciones importando bienes sin el consentimiento de los titulares originales de los derechos.

Estas empresas rebajaron drásticamente los precios convencionales, lo que permitió que su volumen de ventas se disparara. En el caso de Wildberries, por ejemplo, los ingresos se multiplicaron por siete entre 2021 y 2025. Su competidor, Ozon, ofrece cifras igualmente asombrosas, con unos ingresos reportados de 49,3 millones de dólares y un crecimiento del 59% en 2025.

Hoy en día, Wildberries es la plataforma de comercio electrónico más grande del país y controla aproximadamente la mitad del mercado respectivo. Ozon domina alrededor del 30% del mercado. Juntos, manejan bienes y servicios equivalentes a aproximadamente el 8,5% del producto interno bruto (PIB) de Rusia.

¿Por qué Ucrania apunta a los almacenes?

Tras los ataques iniciales a mediados de julio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy argumentó que los almacenes atacados eran “elementos de la logística rusa […]Solía ​​distribuir equipos para la guerra: sistemas de navegación, componentes para la producción de drones y otros suministros para el ejército ruso.”

El Kremlin ha rechazado sistemáticamente esta afirmación. Pero un análisis Según el medio independiente Verska, entre mayo y agosto de este año se identificaron en la plataforma “decenas de miles de productos militares y de doble uso”, cuyas ventas ascendieron a cientos de millones de rublos.

Por qué Ucrania está apuntando al mayor minorista en línea de Rusia Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina de Zelenskyy, dijo que interrumpir el flujo de bienes militares al frente era sólo una de las razones para atacar el espacio de almacenamiento de la compañía. La perturbación de un negocio con un volumen de negocios de unos 6 billones de rublos, explica a DW, también afectaría a sus acreedores, incluidos Sverbank y VTB, ambos de propiedad mayoritariamente estatal.

Esto no sólo podría vaciar las arcas del Estado, “si [the company]En caso de quiebra, probablemente se produciría un efecto dominó en la economía”, explicó Pothier.

Y “hay un objetivo mayor en juego”, añadió el consultor, “que es devolver la guerra a su remitente” perturbando la vida civil. Hasta 400.000 vendedores se han visto afectados por los ataques, informó la Asociación Rusa de Plataformas de Comercio Electrónico. Como resultado, los civiles están perdiendo fuentes de ingresos, acceso a bienes y servicios y, cada vez más, una sensación de normalidad.

Wildberries es la plataforma de comercio electrónico más grande de Rusia, parte de la vida de millones de personas Imagen: Anastasia Barashkova/REUTERS

La plataforma alberga a más de 1 millón de vendedores (la mayoría de ellos pequeños y medianos) y llega a unos 80 millones de usuarios cada mes.

Pero apuntar a las bayas silvestres también tenía como objetivo enviar un mensaje a las élites rusas, según Podolyak. Entre ellos se incluyen el multimillonario Suleiman Kerimov, el diplomático Anton Vaino o el político Alexey Gromov, todos ellos incluidos en el círculo íntimo de Putin y posiblemente con distintos grados de implicación con la empresa Wildberries.

¿Qué convierte a Wildberries en un objetivo?

Wildberries ha estado invirtiendo en enormes centros logísticos. Los más grandes abarcan el tamaño de varias docenas de campos de fútbol, ​​lo que los convierte en objetivos bastante fáciles (y altamente inflamables).

Con cientos de miles de minoristas afectados por los ataques, la directora y cofundadora de Wildberries, Tatyana Kim, ha recurrido ahora al gobierno en busca de apoyo financiero. Imagen: Evgeniy Razumniy/Kommersant Photo/Sipa USA/Picture Alliance

También se dice que la empresa ha contraído una deuda sustancial y algunos se preguntan si todavía es capaz de pagarla. Según los informes financieros de su principal entidad operativa, RWB LLC, el endeudamiento a corto plazo casi se multiplicó por ocho entre 2024 y 2025. Junto con los pasivos a largo plazo, la deuda de Wildberries puede llegar a los 14.000 millones de dólares, siendo VTB el mayor acreedor.

Ahora, el otro acreedor respaldado por el Estado, Sberbank, ha señalado que se está preparando para absorber pérdidas. En respuesta al ataque a los almacenes de Wildberries, el director financiero, Taras Skvortsov, dijo: “Con respecto a [Wildberries’]Â calidad crediticia, de hecho hay daños. […]Su situación financiera y su potencial flujo de caja futuro han disminuido”.

Según los informes, la multimillonaria Tatyana Kim, directora ejecutiva y cofundadora de Wildberries, ha recurrido al gobierno en busca de apoyo. Si bien el gobierno ha confirmado las conversaciones, no han surgido detalles sobre una posible decisión. Se espera, sin embargo, que VTB desempeñe un papel clave en las labores de rescate.

Este artículo fue escrito originalmente en ruso. Se actualizó el 15 de agosto para reflejar los últimos acontecimientos.