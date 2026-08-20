CoreMarine completa la desconexión de Hilli Episeyo FLNG en Camerún

19 de agosto de 2026
CoreMarine ha terminado de separar el Hilli Episeyo FLNG de Golar LNG de sus amarres luego de ocho años de servicio frente a la costa de Camerún, allanando el camino para el traslado previsto del buque a Argentina. La firma se encargó de la supervisión del proyecto, el diseño, las adquisiciones y el trabajo de campo en alta mar para la operación, elaborando un plan de separación personalizado para la unidad. Esa estrategia tenía como objetivo racionalizar las actividades marinas y al mismo tiempo reducir tiempo y gastos. El trabajo concluyó según lo planeado y abarcó todo, desde las primeras etapas de diseño hasta el trabajo final en alta mar.
Gerardo Rodríguez, director principal de proyectos de CoreMarine, señaló que la compleja ingeniería y el cronograma acelerado de la empresa subrayaron las fortalezas técnicas de la compañía y su capacidad para ejecutar asignaciones costa afuera desafiantes bajo plazos estrictos. Después de abandonar Camerún, Hilli Episeyo está programado para ser remodelado en Singapur antes de su traslado a aguas argentinas, donde apoyará al emergente sector exportador de GNL del país. La instalación cuenta con una capacidad de licuefacción anual de 2,45 millones de toneladas y se prevé que llegue al Golfo San Matías a mediados de 2027.
CoreMarine seguirá comprometido durante el traslado del buque a Argentina. La compañía ya ganó un contrato que cubre el transporte y la instalación de equipos de amarre de yugo blando, junto con la conexión de Hilli Episeyo y la próxima unidad MKII FLNG. Se espera que esta reubicación prolongue la vida útil de Hilli Episeyo y al mismo tiempo ayude al impulso de Argentina para desarrollar capacidad de exportación de GNL a partir de sus reservas nacionales de gas.
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1. INTRODUCCIÓN
Tomar decisiones basadas en datos para hacer crecer su negocio
- DESCRIPCIÓN DEL INFORME
- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PLATAFORMA DE IA
- DECISIONES BASADAS EN DATOS PARA SU NEGOCIO
- GLOSARIO Y TÉRMINOS ESPECÍFICOS
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2. RESUMEN EJECUTIVO
Una descripción general rápida del desempeño del mercado
- HALLAZGOS CLAVE
- TENDENCIAS DEL MERCADO Este capítulo está disponible solo para la edición profesionalPRO
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO
Comprender el estado actual del mercado y sus perspectivas
- TAMAÑO DEL MERCADO: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- CONSUMO POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- PREVISIÓN DEL MERCADO HASTA 2035
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4. PRODUCTOS MÁS PROMETEDORES PARA LA DIVERSIFICACIÓN
Encontrar nuevos productos para diversificar su negocio
- PRODUCTOS MEJORES PARA DIVERSIFICAR SU NEGOCIO
- PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
- PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS
- PRODUCTOS MÁS COMERCIADOS
- PRODUCTOS MÁS RENTABLES PARA LA EXPORTACIÓN
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5. PAÍSES PROVEEDORES MÁS PROMETEDORES
Elegir los mejores países para establecer su cadena de suministro sostenible
- PRINCIPALES PAÍSES PARA OBTENER SU PRODUCTO
- PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
- PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
- PAÍSES EXPORTADORES DE BAJO COSTO
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6. MERCADOS EXTRANJEROS MÁS PROMETEDORES
Elegir los mejores países para impulsar sus exportaciones
- MEJORES MERCADOS EXTRANJEROS PARA EXPORTAR SU PRODUCTO
- PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES
- MERCADOS NO SATURADOS
- PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES
- MERCADOS MÁS RENTABLES
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7. PRODUCCIÓN
Las últimas tendencias y conocimientos sobre la industria
- VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- PRODUCCIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
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8. IMPORTACIONES
Los mayores países proveedores de importaciones
- IMPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- IMPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PROYECCIÓN (2026-2035)
- PRECIOS DE IMPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PRONÓSTICOS (2026-2035)
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9. EXPORTACIONES
Los mayores destinos de las exportaciones
- EXPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- EXPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- PRECIOS DE EXPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
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10. PERFILES DE LOS GRANDES PRODUCTORES
Los mayores productores del mercado y sus perfiles
-
11. PERFILES DE PAÍSES
Los mercados más grandes y sus perfiles
Este capítulo está disponible sólo para la edición profesional
PRO
-
11.1
Estados Unidos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.2
Porcelana
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.3
Japón
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.4
Alemania
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.5
Reino Unido
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.6
Francia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.7
Brasil
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.8
Italia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.9
Federación Rusa
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.10
India
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.11
Canadá
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.12
Australia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.13
República de Corea
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.14
España
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.15
México
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.16
Indonesia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.17
Países Bajos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.18
Pavo
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.19
Arabia Saudita
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.20
Suiza
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.21
Suecia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.22
Nigeria
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.23
Polonia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.24
Bélgica
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.25
Argentina
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.26
Noruega
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.27
Austria
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.28
Tailandia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.29
Emiratos Árabes Unidos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.30
Colombia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.31
Dinamarca
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.32
Sudáfrica
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.33
Malasia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.34
Israel
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.35
Singapur
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.36
Egipto
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.37
Filipinas
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.38
Finlandia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.39
Chile
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.40
Irlanda
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.41
Pakistán
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.42
Grecia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.43
Portugal
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.44
Kazajstán
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.45
Argelia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.46
República Checa
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.47
Catar
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.48
Perú
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.49
Rumania
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.50
Vietnam
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
-
LISTA DE TABLAS
- Hallazgos clave en 2025
- Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Consumo per cápita, por país, 2022-2025
- Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
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LISTA DE CIFRAS
- Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Consumo, por país, 2025
- Previsión del volumen del mercado hasta 2035
- Previsión del valor de mercado hasta 2035
- Tamaño y crecimiento del mercado, por producto
- Consumo promedio per cápita, por producto
- Exportaciones y crecimiento, por producto
- Precios de exportación y crecimiento, por producto
- Volumen de producción y crecimiento
- Exportaciones y crecimiento
- Precios de exportación y crecimiento
- Tamaño y crecimiento del mercado
- Consumo per cápita
- Importaciones y crecimiento
- Precios de Importación
- Producción, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Producción, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Producción, por país, 2025
- Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos, por país, 2025
- Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos, por país, 2025
- Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)