Alina Habba acaba con las especulaciones de que podría reemplazar a Karoline Leavitt como secretaria de prensa de la Casa Blanca.

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Una de las favoritas en las apuestas para reemplazar a Karoline Leavitt como secretaria de prensa de la Casa Blanca declaró el miércoles que no está en carrera para el puesto.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, de 28 años, que acaba de salir de su licencia de maternidad, anunció a principios de este mes que pondría fin a su mandato en el podio a finales de agosto para pasar más tiempo con sus dos hijos pequeños.

Mientras continuaban las especulaciones sobre a quién elegiría el presidente Donald Trump para suceder a Leavitt, los apostadores en la plataforma de mercado de predicción Kalshi comenzaron a favorecer a Alina Habba para el papel.

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Habba, quien se desempeña como asesor principal del fiscal general para los fiscales estadounidenses, fue propuesto previamente para el puesto después de que Trump ganara la reelección.

Los apostadores en Kalshi le dieron a Habba un 35% de posibilidades de ser nombrado reemplazo de Leavitt en ese momento antes de que ella descartara públicamente la especulación.

Habba, sin embargo, echó agua fría sobre esa idea.

“Me siento halagado por las probabilidades de Kalshi, pero no estoy compitiendo por ningún trabajo”, publicó Habba en X.

“Sin embargo, si obtengo uno nuevo, me encantaría que una de estas fuentes anónimas me lo hiciera saber primero”, continuó. “Las noticias falsas siguen siendo campeonas invictas… bueno… hasta que llegue a ellas”.

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Cuando surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que Habba se convirtiera en secretaria de prensa tras la victoria electoral de Trump en 2024, ella dijo que se sentía “halagada” por la consideración, pero creía que “sería mejor atendida en otras capacidades”.

Habba sirvió poco más de dos meses como consejero del presidente antes de ser nombrado fiscal federal interino para el distrito de Nueva Jersey. Después de que un tribunal federal de apelaciones confirmó el fallo de que su servicio posterior como fiscal federal interina era ilegal, renunció al cargo y más tarde fue nombrada asesora principal del fiscal general para los fiscales estadounidenses.

Habba también se desempeñó anteriormente como abogado personal de Trump y fue un sustituto de alto perfil durante su campaña presidencial de 2024.

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Tras la publicación de Habba el miércoles, el comentarista político de CNN Scott Jennings se convirtió en el nuevo favorito de las apuestas en Kalshi, seguido por la adjunta de Leavitt, Anna Kelly.

Jennings, ex asistente del presidente George W. Bush, también fue considerado para el puesto de secretario de prensa después de que Trump ganara las elecciones de 2024, antes de que finalmente se eligiera a Leavitt.

Trump ha promocionado el reciente libro de Jennings y se ha referido a él como un “patriota” que “lo entiende”.

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“El próximo secretario de prensa será sin duda alguien que tiene una fuerte relación con el presidente Trump”, dijo anteriormente el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, a Fox News Digital.

Fox News Digital se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Ashley J. DiMella de Fox News Digital contribuyó a este informe.