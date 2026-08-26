La expansión de la oferta de crudo en América Latina: Venezuela, Guyana y Argentina

26 de agosto de 2026

El panorama de la oferta de crudo de América Latina se está ampliando considerablemente, impulsado por la recuperación de Venezuela tras el alivio de las sanciones, el actual aumento de la producción costa afuera de Guyana y las apuestas sustanciales sobre el potencial de esquisto de Argentina. La región está preparada para aportar nuevos barriles significativos a los flujos de la Cuenca Atlántica precisamente cuando el suministro confiable es más valorado.

Recuperación de la producción venezolana

La producción venezolana de crudo y condensado ronda los 1,3 millones de barriles diarios en agosto, aproximadamente 450.000 barriles por día más que las cifras de diciembre. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) apunta a 1,4 millones de barriles diarios para fin de año. Un importante ajuste fiscal que redujo la participación gubernamental en empresas de crudo del 83% a un rango de 20-35% ha estimulado una renovada participación corporativa. La producción de la empresa conjunta de Chevron ha aumentado un 15% en seis meses hasta 280.000 barriles diarios, mientras que empresas como SLB, Hunt Oil, BP, Eni, Halliburton, Maurel & Prom y ONGC están ultimando nuevos pactos operativos y marco. Las persistentes debilidades en la red eléctrica siguen siendo la principal limitación para mayores ganancias.

La trayectoria exportadora de Guyana

Los volúmenes de exportación de Guyana están posicionados para superar el umbral de 1 millón de barriles diarios antes de fin de año, y los envíos de julio alcanzarán un nivel récord. Está previsto que el desarrollo Uaru de 250.000 barriles diarios entre en funcionamiento en el cuarto trimestre, acelerando el ascenso. Desde el inicio del conflicto, las calidades guyanesas han aparecido cada vez más en las listas de procesamiento de las refinerías asiáticas, lo que podría indicar un cambio duradero en los patrones de compra.

El impulso del esquisto en Argentina

La formación Vaca Muerta continúa atrayendo una sólida inversión extranjera y destacados operadores independientes estadounidenses a medida que la liberalización del mercado y los incentivos fiscales remodelan el entorno upstream. El inversor Peter Thiel ha adquirido una posición del 1% en un operador de Vaca Muerta que está ampliando sus actividades junto a grandes actores como Chevron, que está ampliando su posición en suelo bajo el nuevo marco de incentivos. Continental Resources de Harold Hamm está ampliando su presencia con la oferta de 15 bloques de esquisto en la subasta del 19 de agosto de la provincia de Neuquén y la adquisición de la mitad de un productor argentino de esquisto propiedad de Mercuria Energy. La producción nacional de crudo alcanzó un pico nacional sin precedentes de aproximadamente 885.000 barriles diarios en mayo, un aumento interanual del 19%. Solo Vaca Muerta aporta más de 1 millón de barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa el 70,6% de la producción nacional de crudo, y ha elevado a Argentina más allá de Colombia para convertirse en el cuarto mayor productor de crudo de América Latina. Los amplios suministros de gas natural también proporcionan una carga base de bajo costo para la infraestructura digital y la eficiencia operativa en todo el juego.

De cara al futuro, la inestabilidad sostenida en Oriente Medio y la creciente dependencia de los barriles del hemisferio occidental vinculados al Brent están llamando la atención. Los patrones comerciales recientes revelan una notable actividad de oferta en el diferencial Brent-Dubai del cuarto trimestre, lo que sugiere una demanda a mediano plazo que podría favorecer las calidades de origen atlántico. Si bien los precios directos y la estructura del mercado se han fortalecido modestamente, la evolución de la dinámica de la oferta parece estar reforzando las valoraciones diferidas del Brent-Dubai más fuertes.