La expansión de la oferta de crudo en América Latina: Venezuela, Guyana y Argentina

26 de agosto de 2026
El panorama de la oferta de crudo de América Latina se está ampliando considerablemente, impulsado por la recuperación de Venezuela tras el alivio de las sanciones, el actual aumento de la producción costa afuera de Guyana y las apuestas sustanciales sobre el potencial de esquisto de Argentina. La región está preparada para aportar nuevos barriles significativos a los flujos de la Cuenca Atlántica precisamente cuando el suministro confiable es más valorado.
Recuperación de la producción venezolana
La producción venezolana de crudo y condensado ronda los 1,3 millones de barriles diarios en agosto, aproximadamente 450.000 barriles por día más que las cifras de diciembre. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) apunta a 1,4 millones de barriles diarios para fin de año. Un importante ajuste fiscal que redujo la participación gubernamental en empresas de crudo del 83% a un rango de 20-35% ha estimulado una renovada participación corporativa. La producción de la empresa conjunta de Chevron ha aumentado un 15% en seis meses hasta 280.000 barriles diarios, mientras que empresas como SLB, Hunt Oil, BP, Eni, Halliburton, Maurel & Prom y ONGC están ultimando nuevos pactos operativos y marco. Las persistentes debilidades en la red eléctrica siguen siendo la principal limitación para mayores ganancias.
La trayectoria exportadora de Guyana
Los volúmenes de exportación de Guyana están posicionados para superar el umbral de 1 millón de barriles diarios antes de fin de año, y los envíos de julio alcanzarán un nivel récord. Está previsto que el desarrollo Uaru de 250.000 barriles diarios entre en funcionamiento en el cuarto trimestre, acelerando el ascenso. Desde el inicio del conflicto, las calidades guyanesas han aparecido cada vez más en las listas de procesamiento de las refinerías asiáticas, lo que podría indicar un cambio duradero en los patrones de compra.
El impulso del esquisto en Argentina
La formación Vaca Muerta continúa atrayendo una sólida inversión extranjera y destacados operadores independientes estadounidenses a medida que la liberalización del mercado y los incentivos fiscales remodelan el entorno upstream. El inversor Peter Thiel ha adquirido una posición del 1% en un operador de Vaca Muerta que está ampliando sus actividades junto a grandes actores como Chevron, que está ampliando su posición en suelo bajo el nuevo marco de incentivos. Continental Resources de Harold Hamm está ampliando su presencia con la oferta de 15 bloques de esquisto en la subasta del 19 de agosto de la provincia de Neuquén y la adquisición de la mitad de un productor argentino de esquisto propiedad de Mercuria Energy. La producción nacional de crudo alcanzó un pico nacional sin precedentes de aproximadamente 885.000 barriles diarios en mayo, un aumento interanual del 19%. Solo Vaca Muerta aporta más de 1 millón de barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa el 70,6% de la producción nacional de crudo, y ha elevado a Argentina más allá de Colombia para convertirse en el cuarto mayor productor de crudo de América Latina. Los amplios suministros de gas natural también proporcionan una carga base de bajo costo para la infraestructura digital y la eficiencia operativa en todo el juego.
De cara al futuro, la inestabilidad sostenida en Oriente Medio y la creciente dependencia de los barriles del hemisferio occidental vinculados al Brent están llamando la atención. Los patrones comerciales recientes revelan una notable actividad de oferta en el diferencial Brent-Dubai del cuarto trimestre, lo que sugiere una demanda a mediano plazo que podría favorecer las calidades de origen atlántico. Si bien los precios directos y la estructura del mercado se han fortalecido modestamente, la evolución de la dinámica de la oferta parece estar reforzando las valoraciones diferidas del Brent-Dubai más fuertes.
Tabla interactiva basada en el conjunto de datos de Empresas de tiendas para este informe.
Ordenar: Rango
Tipo: Empresa AZ
Tipo: Sede AZ
|#
|Compañía
|Sede
|Enfocar
|Escala
|Nota
|1
|Sinopec
|Pekín, China
|Refinación y petroquímica integradas
|Global
|Mayor refinería por capacidad
|2
|Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC)
|Pekín, China
|Petróleo y gas integrados
|Global
|Importante refinadora y productora de combustible.
|3
|Arabia Saudita
|Dhahran, Arabia Saudita
|Petróleo crudo y productos refinados
|Global
|La petrolera más grande del mundo.
|4
|ExxonMobil
|Primavera, Texas, EE.UU.
|Petróleo y refinación integrados
|Global
|Importante refinadora mundial
|5
|Concha Real Holandesa
|Londres, Reino Unido / La Haya, NL
|Aceite y productos integrados
|Global
|Líder global en downstream
|6
|PA
|Londres, Reino Unido
|Petróleo y refinación integrados
|Global
|Principal productor de combustibles y lubricantes.
|7
|Cheurón
|San Ramón, California, EE.UU.
|Petróleo y refinación integrados
|Global
|Importante refinador y comercializador
|8
|Maratón de petróleo
|Findlay, Ohio, EE.UU.
|Refinación y comercialización
|Grande
|La mayor refinería de EE. UU. por capacidad
|9
|Valero Energía
|San Antonio, Texas, EE.UU.
|Refinación independiente
|Grande
|Importante refinadora independiente
|10
|Energías Totales
|París, Francia
|Petróleo y refinación integrados
|Global
|Importante refinería europea
|11
|Phillips 66
|Houston, Texas, Estados Unidos
|Refinación y comercialización
|Grande
|Importante empresa downstream de EE. UU.
|12
|Petrobras
|Río de Janeiro, Brasil
|Petróleo y refinación integrados
|Grande
|Refinería dominante en América Latina
|13
|Rosneft
|Moscú, Rusia
|Petróleo y refinación integrados
|Grande
|La mayor refinería rusa
|14
|lo cerré
|Moscú, Rusia
|Petróleo y refinación integrados
|Grande
|Importante petrolera rusa
|15
|Corporación petrolera india
|Nueva Delhi, India
|Refinación y comercialización
|Grande
|La mayor refinería india
|16
|Industrias de confianza
|Bombay, India
|Refinación y petroquímica
|Grande
|El complejo de refinación más grande del mundo
|17
|Petronas
|Kuala Lumpur, Malasia
|Petróleo y gas integrados
|Global
|Importante refinería asiática y productora de GNL
|18
|PJSC Gazprom-Neft
|San Petersburgo, Rusia
|Petróleo y refinación
|Grande
|Importante filial petrolera rusa
|19
|Innovación SK
|Seúl, Corea del Sur
|Refinación y baterías
|Grande
|Importante refinadora coreana
|20
|GS Caltex
|Seúl, Corea del Sur
|Refinación y comercialización
|Grande
|Importante empresa conjunta de refinación coreana
|21
|Suelo
|Seúl, Corea del Sur
|Refinación y petroquímica
|Grande
|Importante refinería coreana, filial de Aramco
|22
|Eneos Holdings
|Tokio, Japón
|Refinación y comercialización
|Grande
|La mayor refinería japonesa
|23
|repsol
|Madrid, España
|Petróleo y refinación integrados
|Grande
|Importante refinería del sur de Europa
|24
|Ení
|Roma, Italia
|Petróleo y refinación integrados
|Global
|Importante refinería europea
|25
|Energía PBF
|Parsippany, Nueva Jersey, EE.UU.
|Refinación independiente
|Grande
|Importante refinería independiente de EE. UU.
|26
|Empresas motivacionales
|Houston, Texas, Estados Unidos
|Refinación y comercialización
|Grande
|Opera la refinería más grande de EE. UU.
|27
|PKN Orlén
|Płock, Polonia
|Refinación y comercialización
|Grande
|La refinería más grande de Europa Central
|28
|en esto
|Espoo, Finlandia
|Renovables y refinación de petróleo
|Grande
|Productor líder de diésel renovable
|29
|Petroquímica Formosa
|Taipéi, Taiwán
|Refinación y petroquímica
|Grande
|Importante refinadora asiática
|30
|Petróleo Indostán
|Bombay, India
|Refinación y comercialización
|Grande
|Importante refinería estatal india
-
1. INTRODUCCIÓN
Alcance del informe y marco analítico
- Descripción del informe
- Metodología de la investigación y marco analítico
- Decisiones basadas en datos para su negocio
- Glosario y términos específicos del producto
-
2. RESUMEN EJECUTIVO
Visión concisa de la dirección del mercado
- Hallazgos clave
- Tendencias del mercado
- Implicaciones estratégicas
- Riesgos clave y puntos de vigilancia
-
3. TAMAÑO DEL MERCADO Y RUTA DE DESARROLLO
Tamaño del mercado, crecimiento y formulación del escenario
- Tamaño del mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Perspectivas de crecimiento y trayectoria de desarrollo del mercado hasta 2035
- Descomposición del impulsor del crecimiento
- Marco de escenarios y sensibilidades
-
4. ALCANCE, DEFINICIONES Y LÍMITES DE LA CATEGORÍA
Alcance Comercial y Técnico
- Qué está incluido y cómo se define el mercado
- Criterios de inclusión del mercado
- Definición de producto/categoría
- Exclusiones y límites
- Distinción de productos adyacentes y categorías sustitutas
-
5. ESTRUCTURA DE CATEGORÍAS, SEGMENTACIÓN Y MATRIZ DE PRODUCTOS
Cómo se divide el mercado en segmentos relevantes para la toma de decisiones
- Por tipo de producto/configuración
- Por aplicación/uso final
- Por cliente/tipo de comprador
- Por Canal / Modelo de Negocio / Plataforma Tecnológica
- Matriz de atractivo del segmento
- Matriz de productos y lógica de crecimiento de segmentos
-
6. ARQUITECTURA DE DEMANDA, CLIENTE Y CONSUMIDOR
De dónde viene la demanda y cómo se comporta
- Consumo/Demanda por País o Región: Datos Históricos (2012-2025) y Pronóstico (2026-2035)
- Demanda por uso final y grupo de compradores
- Demanda por Cliente/Segmento de Consumidores
- Criterios de compra, lógica de cambio y barreras de adopción
- Reemplazo, reabastecimiento y dinámica de la base instalada
- Perspectivas de la demanda futura
-
7. CADENA DE PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y VALOR
Huella de oferta, comercio y captura de valor
- Producción por país
- Huella manufacturera y centros de suministro
- Capacidad, cuellos de botella y riesgos de suministro
- Lógica de la cadena de valor y grupos de márgenes
- Ruta al mercado y estructura de distribución
-
8. COMERCIO, ABASTECIMIENTO E IMPORTACIÓN DEPENDENCIA
Flujos comerciales y dependencia externa
- Exportaciones por país
- Importaciones por país
- Balanza comercial y estructura de abastecimiento
- Dependencia de las importaciones y resiliencia de la oferta
- Corredores comerciales estratégicos
-
9. PRECIO, PROMOCIÓN Y MODELO COMERCIAL
Formación de precios y lógica de ingresos
- Niveles de precios y corredores de precios
- Precios por segmento/especificación/geografía
- Impulsores de costos y lógica de márgenes
- Patrones de promoción, descuento y adquisiciones
- Calidad de ingresos y palancas comerciales
-
10. PANORAMA COMPETITIVO Y PODER DE PORTAFOLIO
¿Quién gana y por qué?
- Estructura y concentración del mercado
- Arquetipos competitivos
- Intensidad competitiva segmento por segmento
- Amplitud de la cartera y posicionamiento del producto
- Matriz de capacidades
- Movimientos estratégicos, asociaciones y señales de expansión
-
11. PAISAJE GEOGRÁFICO Y FUNCIONES DE LOS PAÍSES
Donde se concentran el crecimiento y la oferta
- Mercados de demanda central
- Mercados de producción principales
- Centros de exportación
- Mercados dependientes de las importaciones
- Mercados de más rápido crecimiento
- Arquetipos de país y roles estratégicos
-
12. MANUAL DE CRECIMIENTO Y ENTRADA AL MERCADO
Prioridades de entrada comercial y escalamiento
- Dónde jugar
- Cómo ganar
- Construir, comprar o asociarse
- Opciones de ruta al mercado
- Umbrales de localización y capacidad
- Riesgos de entrada y mitigación
-
13. DÓNDE JUGAR A CONTINUACIÓN: LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO MÁS ATRACTIVAS
Dónde se encuentra la mejor lógica de expansión
- Nichos de productos más atractivos
- Segmentos de clientes más atractivos
- Mercados más atractivos para la expansión comercial
- Espacios en blanco y oportunidades no saturadas
- Bolsillos de alto margen y poco penetrados
- Adyacencias de productos más prometedoras
-
14. PERFILES DE GRANDES EMPRESAS
Actores destacados y arquetipos estratégicos
- Fabricantes y proveedores líderes
- Especialistas regionales y retadores
- Huella de producción y capacidades de fabricación
- Portafolio de productos y enfoque en segmentos
- Posicionamiento de precios y lógica de precios indicativos
- Fuerza del canal/distribución
- Arquetipos estratégicos
-
15. PERFILES DE PAÍSES
Vista detallada de los mercados nacionales más importantes
Ver perfiles detallados de los países
-
15.1
Estados Unidos
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.2
Porcelana
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.3
Japón
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.4
Alemania
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.5
Reino Unido
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.6
Francia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.7
Brasil
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.8
Italia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.9
Federación Rusa
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.10
India
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.11
Canadá
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.12
Australia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.13
República de Corea
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.14
España
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.15
México
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.16
Indonesia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.17
Países Bajos
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.18
Pavo
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.19
Arabia Saudita
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.20
Suiza
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.21
Suecia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.22
Nigeria
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.23
Polonia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.24
Bélgica
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.25
Argentina
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.26
Noruega
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.27
Austria
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.28
Tailandia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.29
Emiratos Árabes Unidos
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.30
Colombia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.31
Dinamarca
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.32
Sudáfrica
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.33
Malasia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.34
Israel
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.35
Singapur
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.36
Egipto
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.37
Filipinas
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.38
Finlandia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.39
Chile
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.40
Irlanda
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.41
Pakistán
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.42
Grecia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.43
Portugal
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.44
Kazajstán
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.45
Argelia
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.46
República Checa
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.47
Catar
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.48
Perú
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.49
Rumania
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
15.50
Vietnam
- Tamaño del mercado
- Impulsores de la demanda
- Papel del país en el mercado
- Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
- Presencia Competitiva
- Perspectiva Estratégica
-
-
16. METODOLOGÍA, FUENTES Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Cómo se construyó el informe
- Lógica de modelado
- Registro de origen
- Publicaciones, referencias regulatorias y de la industria
- Notas analíticas
- Descargo de responsabilidad
Sinopec
Mayor refinería por capacidad
Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC)
Importante refinadora y productora de combustible.
Arabia Saudita
La petrolera más grande del mundo.
ExxonMobil
Importante refinadora mundial
Concha Real Holandesa
Líder global en downstream
PA
Principal productor de combustibles y lubricantes.
Cheurón
Importante refinador y comercializador
Maratón de petróleo
La mayor refinería de EE. UU. por capacidad
Valero Energía
Importante refinadora independiente
Energías Totales
Importante refinería europea
Phillips 66
Importante empresa downstream de EE. UU.
Petrobras
Refinería dominante en América Latina
Rosneft
La mayor refinería rusa
lo cerré
Importante petrolera rusa
Corporación petrolera india
La mayor refinería india
Industrias de confianza
El complejo de refinación más grande del mundo
Petronas
Importante refinería asiática y productora de GNL
PJSC Gazprom-Neft
Importante filial petrolera rusa
Innovación SK
Importante refinadora coreana
GS Caltex
Importante empresa conjunta de refinación coreana
Suelo
Importante refinería coreana, filial de Aramco
Eneos Holdings
La mayor refinería japonesa
repsol
Importante refinería del sur de Europa
Ení
Importante refinería europea
Energía PBF
Importante refinería independiente de EE. UU.
Empresas motivacionales
Opera la refinería más grande de EE. UU.
PKN Orlén
La refinería más grande de Europa Central
en esto
Productor líder de diésel renovable
Petroquímica Formosa
Importante refinadora asiática
Petróleo Indostán
Importante refinería estatal india