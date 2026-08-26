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La expansión de la oferta de crudo en América Latina: Venezuela, Guyana y Argentina

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Martina López
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26 de agosto de 2026

El panorama de la oferta de crudo de América Latina se está ampliando considerablemente, impulsado por la recuperación de Venezuela tras el alivio de las sanciones, el actual aumento de la producción costa afuera de Guyana y las apuestas sustanciales sobre el potencial de esquisto de Argentina. La región está preparada para aportar nuevos barriles significativos a los flujos de la Cuenca Atlántica precisamente cuando el suministro confiable es más valorado.

Recuperación de la producción venezolana

La producción venezolana de crudo y condensado ronda los 1,3 millones de barriles diarios en agosto, aproximadamente 450.000 barriles por día más que las cifras de diciembre. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) apunta a 1,4 millones de barriles diarios para fin de año. Un importante ajuste fiscal que redujo la participación gubernamental en empresas de crudo del 83% a un rango de 20-35% ha estimulado una renovada participación corporativa. La producción de la empresa conjunta de Chevron ha aumentado un 15% en seis meses hasta 280.000 barriles diarios, mientras que empresas como SLB, Hunt Oil, BP, Eni, Halliburton, Maurel & Prom y ONGC están ultimando nuevos pactos operativos y marco. Las persistentes debilidades en la red eléctrica siguen siendo la principal limitación para mayores ganancias.

La trayectoria exportadora de Guyana

Los volúmenes de exportación de Guyana están posicionados para superar el umbral de 1 millón de barriles diarios antes de fin de año, y los envíos de julio alcanzarán un nivel récord. Está previsto que el desarrollo Uaru de 250.000 barriles diarios entre en funcionamiento en el cuarto trimestre, acelerando el ascenso. Desde el inicio del conflicto, las calidades guyanesas han aparecido cada vez más en las listas de procesamiento de las refinerías asiáticas, lo que podría indicar un cambio duradero en los patrones de compra.

El impulso del esquisto en Argentina

La formación Vaca Muerta continúa atrayendo una sólida inversión extranjera y destacados operadores independientes estadounidenses a medida que la liberalización del mercado y los incentivos fiscales remodelan el entorno upstream. El inversor Peter Thiel ha adquirido una posición del 1% en un operador de Vaca Muerta que está ampliando sus actividades junto a grandes actores como Chevron, que está ampliando su posición en suelo bajo el nuevo marco de incentivos. Continental Resources de Harold Hamm está ampliando su presencia con la oferta de 15 bloques de esquisto en la subasta del 19 de agosto de la provincia de Neuquén y la adquisición de la mitad de un productor argentino de esquisto propiedad de Mercuria Energy. La producción nacional de crudo alcanzó un pico nacional sin precedentes de aproximadamente 885.000 barriles diarios en mayo, un aumento interanual del 19%. Solo Vaca Muerta aporta más de 1 millón de barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa el 70,6% de la producción nacional de crudo, y ha elevado a Argentina más allá de Colombia para convertirse en el cuarto mayor productor de crudo de América Latina. Los amplios suministros de gas natural también proporcionan una carga base de bajo costo para la infraestructura digital y la eficiencia operativa en todo el juego.

De cara al futuro, la inestabilidad sostenida en Oriente Medio y la creciente dependencia de los barriles del hemisferio occidental vinculados al Brent están llamando la atención. Los patrones comerciales recientes revelan una notable actividad de oferta en el diferencial Brent-Dubai del cuarto trimestre, lo que sugiere una demanda a mediano plazo que podría favorecer las calidades de origen atlántico. Si bien los precios directos y la estructura del mercado se han fortalecido modestamente, la evolución de la dinámica de la oferta parece estar reforzando las valoraciones diferidas del Brent-Dubai más fuertes.

Tabla interactiva basada en el conjunto de datos de Empresas de tiendas para este informe.

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# Compañía Sede Enfocar Escala Nota
1 Sinopec Pekín, China Refinación y petroquímica integradas Global Mayor refinería por capacidad
2 Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) Pekín, China Petróleo y gas integrados Global Importante refinadora y productora de combustible.
3 Arabia Saudita Dhahran, Arabia Saudita Petróleo crudo y productos refinados Global La petrolera más grande del mundo.
4 ExxonMobil Primavera, Texas, EE.UU. Petróleo y refinación integrados Global Importante refinadora mundial
5 Concha Real Holandesa Londres, Reino Unido / La Haya, NL Aceite y productos integrados Global Líder global en downstream
6 PA Londres, Reino Unido Petróleo y refinación integrados Global Principal productor de combustibles y lubricantes.
7 Cheurón San Ramón, California, EE.UU. Petróleo y refinación integrados Global Importante refinador y comercializador
8 Maratón de petróleo Findlay, Ohio, EE.UU. Refinación y comercialización Grande La mayor refinería de EE. UU. por capacidad
9 Valero Energía San Antonio, Texas, EE.UU. Refinación independiente Grande Importante refinadora independiente
10 Energías Totales París, Francia Petróleo y refinación integrados Global Importante refinería europea
11 Phillips 66 Houston, Texas, Estados Unidos Refinación y comercialización Grande Importante empresa downstream de EE. UU.
12 Petrobras Río de Janeiro, Brasil Petróleo y refinación integrados Grande Refinería dominante en América Latina
13 Rosneft Moscú, Rusia Petróleo y refinación integrados Grande La mayor refinería rusa
14 lo cerré Moscú, Rusia Petróleo y refinación integrados Grande Importante petrolera rusa
15 Corporación petrolera india Nueva Delhi, India Refinación y comercialización Grande La mayor refinería india
16 Industrias de confianza Bombay, India Refinación y petroquímica Grande El complejo de refinación más grande del mundo
17 Petronas Kuala Lumpur, Malasia Petróleo y gas integrados Global Importante refinería asiática y productora de GNL
18 PJSC Gazprom-Neft San Petersburgo, Rusia Petróleo y refinación Grande Importante filial petrolera rusa
19 Innovación SK Seúl, Corea del Sur Refinación y baterías Grande Importante refinadora coreana
20 GS Caltex Seúl, Corea del Sur Refinación y comercialización Grande Importante empresa conjunta de refinación coreana
21 Suelo Seúl, Corea del Sur Refinación y petroquímica Grande Importante refinería coreana, filial de Aramco
22 Eneos Holdings Tokio, Japón Refinación y comercialización Grande La mayor refinería japonesa
23 repsol Madrid, España Petróleo y refinación integrados Grande Importante refinería del sur de Europa
24 Ení Roma, Italia Petróleo y refinación integrados Global Importante refinería europea
25 Energía PBF Parsippany, Nueva Jersey, EE.UU. Refinación independiente Grande Importante refinería independiente de EE. UU.
26 Empresas motivacionales Houston, Texas, Estados Unidos Refinación y comercialización Grande Opera la refinería más grande de EE. UU.
27 PKN Orlén Płock, Polonia Refinación y comercialización Grande La refinería más grande de Europa Central
28 en esto Espoo, Finlandia Renovables y refinación de petróleo Grande Productor líder de diésel renovable
29 Petroquímica Formosa Taipéi, Taiwán Refinación y petroquímica Grande Importante refinadora asiática
30 Petróleo Indostán Bombay, India Refinación y comercialización Grande Importante refinería estatal india

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    Alcance del informe y marco analítico

    1. Descripción del informe
    2. Metodología de la investigación y marco analítico
    3. Decisiones basadas en datos para su negocio
    4. Glosario y términos específicos del producto

  2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

    Visión concisa de la dirección del mercado

    1. Hallazgos clave
    2. Tendencias del mercado
    3. Implicaciones estratégicas
    4. Riesgos clave y puntos de vigilancia

  3. 3. TAMAÑO DEL MERCADO Y RUTA DE DESARROLLO

    Tamaño del mercado, crecimiento y formulación del escenario

    1. Tamaño del mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    2. Perspectivas de crecimiento y trayectoria de desarrollo del mercado hasta 2035
    3. Descomposición del impulsor del crecimiento
    4. Marco de escenarios y sensibilidades

  4. 4. ALCANCE, DEFINICIONES Y LÍMITES DE LA CATEGORÍA

    Alcance Comercial y Técnico

    1. Qué está incluido y cómo se define el mercado
    2. Criterios de inclusión del mercado
    3. Definición de producto/categoría
    4. Exclusiones y límites
    5. Distinción de productos adyacentes y categorías sustitutas

  5. 5. ESTRUCTURA DE CATEGORÍAS, SEGMENTACIÓN Y MATRIZ DE PRODUCTOS

    Cómo se divide el mercado en segmentos relevantes para la toma de decisiones

    1. Por tipo de producto/configuración
    2. Por aplicación/uso final
    3. Por cliente/tipo de comprador
    4. Por Canal / Modelo de Negocio / Plataforma Tecnológica
    5. Matriz de atractivo del segmento
    6. Matriz de productos y lógica de crecimiento de segmentos

  6. 6. ARQUITECTURA DE DEMANDA, CLIENTE Y CONSUMIDOR

    De dónde viene la demanda y cómo se comporta

    1. Consumo/Demanda por País o Región: Datos Históricos (2012-2025) y Pronóstico (2026-2035)
    2. Demanda por uso final y grupo de compradores
    3. Demanda por Cliente/Segmento de Consumidores
    4. Criterios de compra, lógica de cambio y barreras de adopción
    5. Reemplazo, reabastecimiento y dinámica de la base instalada
    6. Perspectivas de la demanda futura

  7. 7. CADENA DE PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y VALOR

    Huella de oferta, comercio y captura de valor

    1. Producción por país
    2. Huella manufacturera y centros de suministro
    3. Capacidad, cuellos de botella y riesgos de suministro
    4. Lógica de la cadena de valor y grupos de márgenes
    5. Ruta al mercado y estructura de distribución

  8. 8. COMERCIO, ABASTECIMIENTO E IMPORTACIÓN DEPENDENCIA

    Flujos comerciales y dependencia externa

    1. Exportaciones por país
    2. Importaciones por país
    3. Balanza comercial y estructura de abastecimiento
    4. Dependencia de las importaciones y resiliencia de la oferta
    5. Corredores comerciales estratégicos

  9. 9. PRECIO, PROMOCIÓN Y MODELO COMERCIAL

    Formación de precios y lógica de ingresos

    1. Niveles de precios y corredores de precios
    2. Precios por segmento/especificación/geografía
    3. Impulsores de costos y lógica de márgenes
    4. Patrones de promoción, descuento y adquisiciones
    5. Calidad de ingresos y palancas comerciales

  10. 10. PANORAMA COMPETITIVO Y PODER DE PORTAFOLIO

    ¿Quién gana y por qué?

    1. Estructura y concentración del mercado
    2. Arquetipos competitivos
    3. Intensidad competitiva segmento por segmento
    4. Amplitud de la cartera y posicionamiento del producto
    5. Matriz de capacidades
    6. Movimientos estratégicos, asociaciones y señales de expansión

  11. 11. PAISAJE GEOGRÁFICO Y FUNCIONES DE LOS PAÍSES

    Donde se concentran el crecimiento y la oferta

    1. Mercados de demanda central
    2. Mercados de producción principales
    3. Centros de exportación
    4. Mercados dependientes de las importaciones
    5. Mercados de más rápido crecimiento
    6. Arquetipos de país y roles estratégicos

  12. 12. MANUAL DE CRECIMIENTO Y ENTRADA AL MERCADO

    Prioridades de entrada comercial y escalamiento

    1. Dónde jugar
    2. Cómo ganar
    3. Construir, comprar o asociarse
    4. Opciones de ruta al mercado
    5. Umbrales de localización y capacidad
    6. Riesgos de entrada y mitigación

  13. 13. DÓNDE JUGAR A CONTINUACIÓN: LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO MÁS ATRACTIVAS

    Dónde se encuentra la mejor lógica de expansión

    1. Nichos de productos más atractivos
    2. Segmentos de clientes más atractivos
    3. Mercados más atractivos para la expansión comercial
    4. Espacios en blanco y oportunidades no saturadas
    5. Bolsillos de alto margen y poco penetrados
    6. Adyacencias de productos más prometedoras

  14. 14. PERFILES DE GRANDES EMPRESAS

    Actores destacados y arquetipos estratégicos

    1. Fabricantes y proveedores líderes
    2. Especialistas regionales y retadores
    3. Huella de producción y capacidades de fabricación
    4. Portafolio de productos y enfoque en segmentos
    5. Posicionamiento de precios y lógica de precios indicativos
    6. Fuerza del canal/distribución
    7. Arquetipos estratégicos

  15. 15. PERFILES DE PAÍSES

    Vista detallada de los mercados nacionales más importantes

    Ver perfiles detallados de los países50 países

    1. 15.1

      Estados Unidos

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    2. 15.2

      Porcelana

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    3. 15.3

      Japón

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    4. 15.4

      Alemania

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    5. 15.5

      Reino Unido

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    6. 15.6

      Francia

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    7. 15.7

      Brasil

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    8. 15.8

      Italia

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    9. 15.9

      Federación Rusa

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    10. 15.10

      India

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    11. 15.11

      Canadá

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    12. 15.12

      Australia

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    13. 15.13

      República de Corea

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    14. 15.14

      España

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    15. 15.15

      México

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    16. 15.16

      Indonesia

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    17. 15.17

      Países Bajos

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    18. 15.18

      Pavo

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    19. 15.19

      Arabia Saudita

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    20. 15.20

      Suiza

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    21. 15.21

      Suecia

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    22. 15.22

      Nigeria

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    23. 15.23

      Polonia

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    24. 15.24

      Bélgica

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    25. 15.25

      Argentina

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      • Presencia Competitiva
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    26. 15.26

      Noruega

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    27. 15.27

      Austria

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    28. 15.28

      Tailandia

      • Tamaño del mercado
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      • Presencia Competitiva
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    29. 15.29

      Emiratos Árabes Unidos

      • Tamaño del mercado
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      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
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      • Perspectiva Estratégica

    30. 15.30

      Colombia

      • Tamaño del mercado
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      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
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    31. 15.31

      Dinamarca

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    32. 15.32

      Sudáfrica

      • Tamaño del mercado
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      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    33. 15.33

      Malasia

      • Tamaño del mercado
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      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
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    34. 15.34

      Israel

      • Tamaño del mercado
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      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    35. 15.35

      Singapur

      • Tamaño del mercado
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      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    36. 15.36

      Egipto

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
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      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    37. 15.37

      Filipinas

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    38. 15.38

      Finlandia

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    39. 15.39

      Chile

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    40. 15.40

      Irlanda

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    41. 15.41

      Pakistán

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    42. 15.42

      Grecia

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    43. 15.43

      Portugal

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    44. 15.44

      Kazajstán

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    45. 15.45

      Argelia

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    46. 15.46

      República Checa

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    47. 15.47

      Catar

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    48. 15.48

      Perú

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    49. 15.49

      Rumania

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

    50. 15.50

      Vietnam

      • Tamaño del mercado
      • Impulsores de la demanda
      • Papel del país en el mercado
      • Capacidad de suministro / Potencial de producción / Dependencia externa
      • Presencia Competitiva
      • Perspectiva Estratégica

  16. 16. METODOLOGÍA, FUENTES Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

    Cómo se construyó el informe

    1. Lógica de modelado
    2. Registro de origen
    3. Publicaciones, referencias regulatorias y de la industria
    4. Notas analíticas
    5. Descargo de responsabilidad

Sinopec

Mayor refinería por capacidad

Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC)

Importante refinadora y productora de combustible.

Arabia Saudita

La petrolera más grande del mundo.

ExxonMobil

Importante refinadora mundial

Concha Real Holandesa

Líder global en downstream

PA

Principal productor de combustibles y lubricantes.

Cheurón

Importante refinador y comercializador

Maratón de petróleo

La mayor refinería de EE. UU. por capacidad

Valero Energía

Importante refinadora independiente

Energías Totales

Importante refinería europea

Phillips 66

Importante empresa downstream de EE. UU.

Petrobras

Refinería dominante en América Latina

Rosneft

La mayor refinería rusa

lo cerré

Importante petrolera rusa

Corporación petrolera india

La mayor refinería india

Industrias de confianza

El complejo de refinación más grande del mundo

Petronas

Importante refinería asiática y productora de GNL

PJSC Gazprom-Neft

Importante filial petrolera rusa

Innovación SK

Importante refinadora coreana

GS Caltex

Importante empresa conjunta de refinación coreana

Suelo

Importante refinería coreana, filial de Aramco

Eneos Holdings

La mayor refinería japonesa

repsol

Importante refinería del sur de Europa

Ení

Importante refinería europea

Energía PBF

Importante refinería independiente de EE. UU.

Empresas motivacionales

Opera la refinería más grande de EE. UU.

PKN Orlén

La refinería más grande de Europa Central

en esto

Productor líder de diésel renovable

Petroquímica Formosa

Importante refinadora asiática

Petróleo Indostán

Importante refinería estatal india

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