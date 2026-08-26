Según informes, a un hombre de Montana le pidieron que abandonara la casa de sus padres antes de abrir fuego

Un hombre mató a ocho de sus familiares, entre ellos cuatro niños, mientras se reunían para cenar en una casa de Montana, semanas después de que sus padres le pidieran que se mudara, dijo un miembro de la familia.

Brad Ireland, cuya ex esposa y dos hijos estaban entre los muertos, identificó al tirador como Alan Smith, de 44 años. Los padres de Smith, que también fueron asesinados, le habían pedido que se mudara, pero él regresó el domingo y abrió fuego en las afueras de Billings, dijo Ireland.

Las víctimas representaban cuatro generaciones de la familia mixta, desde una bisabuela de unos 90 años que usaba una silla de ruedas hasta una niña de 7 años, según Jennifer Mercer, una vecina y amiga de la familia que organizó una recaudación de fondos en línea para ayudar a cubrir los costos del funeral y otros gastos, y fue autorizada a revelar estos detalles.

Disparos seguidos de un infierno

La policía acudió a la casa el domingo por la noche y escuchó disparos provenientes de la parte trasera, justo antes de que la casa quedara completamente envuelta en llamas.

Los investigadores confirmaron el martes que hubo ocho víctimas, incluidos cuatro niños, y que el sospechoso había sufrido una herida de bala autoinfligida y luego murió.

La investigación se ha complicado por preocupaciones sobre la integridad estructural de la casa después de que el incendio la quemara hasta sus cimientos, dijo Jeff Stovall, portavoz del Departamento de Policía de Billings.

Los bomberos combatieron el incendio hasta alrededor de la 1 am del lunes, según el jefe del Departamento de Bomberos de Billings, Matt Hoppel. La casa está en una subdivisión fuera de los límites de la ciudad que no requiere tener bocas de incendio.

Los esfuerzos para combatir el incendio se retrasaron hasta que el lugar estuvo seguro, lo que permitió que el fuego arrasara la casa.

Niño de 12 años llama al 911

Entre los asesinados se encontraban la ex esposa de Ireland, Megan Ghekiere, y sus dos hijos, Owen Ireland, de 13 años, y Chloe Ireland, de 7.

También fueron asesinados los dos hijastros de Ghekiere con su actual marido: Landon Ghekiere, de 15 años, y Charlotte Ghekiere, de 12.

“Lo único que sabemos es que Charlotte fue la heroína”, dijo Mercer. “Charlotte llamó al 911 y trató de salvar a su familia. Y eso es algo que la familia quiere que salga a la luz”.

Ella describió a la familia como “muy cariñosa y unida” y dijo que todos los niños se llevaban bien y que sus padres siguieron siendo amigables incluso después de divorciarse.

“Siento que toda nuestra comunidad está devastada, incluso las personas que nunca conocieron a ninguno de ellos”, dijo Mercer.

La familia se mudó de Seattle.

La familia Smith era originaria del área de Seattle. Ireland dijo que después de que él y Megan Ghekiere se divorciaran hace seis años, ella se mudó a Montana con sus hijos.

Allí conoció al hombre que se convertiría en su segundo marido, Adam Ghekiere, que estaba trabajando y no en la casa cuando ocurrió el tiroteo.

Sus padres, Dana y Barb Smith, pronto lo siguieron y compraron una casa en Billings cerca de la casa de su hija. Evelyn Smith, la anciana madre de Dana, vivía en una comunidad de jubilados cercana, dijo Ireland.

“Fueron amables”, dijo a NBC News el martes la vecina Donna Heisler, de 67 años. “Hablé con Barbara, la esposa, en un par de ventas de garaje”.

Heisler dijo que sus vecinos parecían disfrutar de su privacidad.

â€”Se mantuvieron reservados. Realmente no éramos una pareja muy extrovertida”, dijo Heisler. “No eran personas de la alta sociedad de la cuadra, así que los veías de vez en cuando, pero no eran demasiado extrovertidos”.

Y añadió: “Y al venir de una ciudad más grande, quizás sea más como ellos preferían tenerlo”.

Alan Smith se mudó con sus padres a Montana y se quedó con ellos durante años antes de que le pidieran que se mudara hace un par de semanas, dijo Ireland.

Regresó inesperadamente a la casa el domingo por la noche, donde los Smith se habían reunido para una cena familiar semanal.

Alan Smith mató a su abuela, a sus padres, a su hermana menor y a sus cuatro hijos antes de prender fuego a la casa, dijo Ireland. Intentó huir antes de ser confrontado por las autoridades, dijo.

El sospechoso era un “ermitaño”, dice un pariente

“Hubo muchas señales de alerta y mucha gente habló”, dijo Ireland, que vive en Arizona. “Nadie escuchó.”

Alan Smith era un “ermitaño” que pasaba la mayor parte de sus días en su habitación frente a su computadora, dijo Ireland.

“Nadie sabía lo que hacía allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijo.

Alan Smith había asistido a la Universidad Eastern Washington pero no había podido encontrar ni mantener un trabajo. Una búsqueda de antecedentes penales en Montana y Washington no encontró ningún registro de que Alan Smith hubiera sido arrestado o acusado de ningún delito.

Ireland dijo que, hasta donde él sabía, Alan Smith nunca había sido violento, aunque podía abusar verbalmente.

Los amigos de las víctimas han creado dos cuentas GoFundMe para recaudar dinero en nombre de Adam Ghekiere y su ex esposa, Erica Schneider.

El marido corre de regreso a casa

Adam Ghekiere, que trabaja en el aeropuerto de Billings, dijo a la AP que escuchó por una radio de despacho sobre un tiroteo activo. Después de llamar a cada miembro de su familia, cruzó la ciudad corriendo hasta la casa de los Smith.

Cuando llegó allí, la casa estaba en llamas y dos horas más tarde se enteró de que su esposa y sus hijos habían sido asesinados. Se suponía que sus hijos no debían estar allí porque la cena familiar normalmente era el viernes, dijo.

“No creo que esperara que mis hijos estuvieran allí”, dijo Ghekiere, refiriéndose a su cuñado. “Monstruo ni siquiera es suficiente para describir lo que hizo”.

Ghekiere dijo que la policía confirmó que su hija, Charlotte, fue quien llamó al 911 desde el interior de la casa.

“Sigo escuchando su cita cada vez que yo decía ‘Te amo’ y ella decía ‘Te amo más'”, dijo.