El Estrecho de Magallanes reaviva la disputa territorial entre Chile y Argentina

En las últimas horas no ha dejado de generar preocupación a ambos lados de los Andes que la Las repúblicas de Chile y Argentina han comenzado a discutir públicamente la propiedad del Estrecho de Magallanes, un paso marítimo histórico ubicado en el extremo sur de América del Sur. Situada entre la Patagonia chilena y la Isla Grande de Tierra del Fuego, conecta los océanos Atlántico y Pacífico, y mientras que su parte oriental pertenece a la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la parte occidental corresponde a Chile.

Todo comenzó cuando, en una entrevista, el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, General de Brigada Gustavo Javier Valverde, se refirió a la soberanía de la ruta marítima austral en estos términos: “Tenemos que estar presentes allí porque es una clave bioceánica del Atlántico y el Pacífico”, concluyendo con “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía argentina”.

Los comentarios provocaron una reacción inmediata en el vecino Chile, generando fuertes críticas de todo el espectro político. El primero en responder fue el ministro del Interior y de la Secretaría de Gobierno, Claudio Alvarado, quien ocupa ambas carteras. “No coincidimos con estas afirmaciones, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno, como lo establecen los tratados firmados por ambos países en 1881 y 1984”, dijo, añadiendo que “Es sorprendente que periódicamente se hagan este tipo de declaraciones”. Alvarado dijo que la Cancillería chilena en última instancia evaluaría “Qué acciones se deben tomar en respuesta a la posición expresada o transmitida por ciertos funcionarios argentinos”.

Nota de protesta chilena y mensaje final del presidente Kast

El mismo día, el pasado martes 25 de agosto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, su titular, Francisco Pérez Mackenna, anunció que Chile enviará una nota de protesta a Argentina sobre las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes, y aprovechó para ratificar las declaraciones de su colega Alvarado con estas palabras: “El Estrecho es indiscutiblemente chileno.”

Resulta que la opinión del alto funcionario argentino Valverde había sido más amplia, pues también precisó que “Hay que permanecer ahí, haciendo presencia, porque como clave bioceánica, Atlántico-Pacífico, eso puede alertar de muchas cosas”. El ministro hizo estas declaraciones en un programa de streaming del canal de YouTube porteño “La FÃ¡brica del Podcast.”

Por su parte, del otro lado, el periódico “La Tercera” El santiaguero señaló que a pesar de estar de gira oficial en Vietnam, Pérez Mackenna volvió al tema para hacer “un llamado severo a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos”.

También explicó que el Tratado de 1881también conocido como el “Tratado de Límites”, reconocido La soberanía de Chile. y estableció la neutralización perpetua del paso, garantizando “la libre navegación para barcos de todas las naciones, una zona desmilitarizada abierta a todas las banderas del mundo”. y el Tratado de Paz y Amistad de 1984que fue firmado en el Vaticano, con el Papa Juan Pablo II, Ratificó definitivamente los límites del sur.reafirmando que “las aguas del Estrecho están bajo jurisdicción chilena, y zanjando las divergencias sobre su desembocadura oriental”.

Este tratado también puso un Fin del grave conflicto argentino-chileno. de la época sobre los límites del Canal Beagle, que llevó a ambos países al borde de la guerra en diciembre de 1978. No hay que olvidar que la importancia del Estrecho de Magallanes se hace mayor al ser reconocido como una ruta de navegación comercial y estratégica clave que evita el desvío por el tormentoso Cabo de Hornos.

Cierre oficial de la discusión pero persisten diferencias del lado argentino

Este no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un decreto argentino que habla de “control conjunto” del Estrecho de Magallanesasí como alertas aéreas argentinas en la zona fronteriza, reclamos de senadores argentinos contra decisiones soberanas adoptadas en Punta Arenas y altos mandos navales afirmando que “La boca de Magallanes es argentina”. comentó también el citado canciller chileno.

Sin embargo, se considera que el buena amistad entre los presidentes de ambos países, Kast y Milei, ha prevalecido para poner fin rápidamente a la polémica, y algunos medios argentinos como “A la Nación” Sostienen que Chile ha valorado positivamente la aclaración hecha por la Cancillería argentina en palabras del propio Presidente Kast: “Agradecemos las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno”, afirmó el presidente desde La Moneda, antes de retirarse sin aceptar preguntas.

También se conoció que Kast acababa de leer el mensaje del presidente Milei en el que afirma que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la establecida por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos se encuentran plenamente vigentes y se consideran definitivos para la República Argentina.” Fue la rápida respuesta a la carta de protesta del gobierno chileno.

Sin embargo, para los dirigentes opositores en Chile, este no es un episodio aislado, sino que se suma a una serie de tensiones bilaterales que se vienen acumulando desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Más aún cuando a principios de este año, en enero pasado, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval Argentino, Contralmirante Hernán Montero, había afirmado que “La boca de Magallanes es argentina”. frase que también generó en ese momento una respuesta diplomática de Santiago.