El hijo de Netanyahu provoca una reacción británica tras respaldar el reclamo argentino sobre las Malvinas: Informe

Mohamed Sio

Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, provocó una reacción violenta de figuras británicas de extrema derecha después de respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, informó el lunes el diario israelí Haaretz.

Yair Netanyahu escribió en español en la empresa de redes sociales estadounidense X que las Islas Malvinas pertenecen a Argentina, llamándolas “Islas Malvinas”, el nombre preferido por Argentina. Describió las islas como “un montón de rocas” ubicadas a miles de kilómetros de Gran Bretaña.

Sus comentarios se produjeron mientras criticaba al gobierno laborista del Reino Unido por lo que describió como “hipocresía y hostilidad hacia Israel”, que también calificó de “antisemita”.

Rupert Lowe, líder del partido de extrema derecha británico Restaurar Gran Bretaña, respondió pidiendo a Israel que aclarara si la posición de Yair Netanyahu reflejaba la posición del gobierno israelí.

“Tras la intervención del hijo de Netanyahu, donde afirma que las Islas Malvinas pertenecen a Argentina, es completamente legítimo preguntar cuál es la posición oficial del gobierno israelí sobre la soberanía de las Islas Malvinas”, dijo Lowe en X.

Lowe también compartió la publicación de Yair y dijo: “Tienes suficientes problemas en los que centrarte en Israel, Netanyahu. Las Islas Malvinas son británicas y seguirán siéndolo. Un gobierno de Gran Bretaña Restaurada irá a la guerra si es necesario para garantizarlo”.

El ex diputado y ministro conservador Conor Burns también criticó a Yair en una publicación cargada de palabrotas en X, escribiendo: “Querido Nepoyahu, lárgate. Atentamente, muchos amigos de Israel en el Reino Unido (un sentimiento más fuerte está disponible entre los súbditos británicos en las Islas Malvinas)”.

El presidente argentino, Javier Milei, volvió a publicar varias de las publicaciones de Yair en X. Netanyahu posteriormente dijo que sus comentarios parecían haber “contribuido a las relaciones entre Israel y Argentina… contrariamente a la propaganda de la izquierda”.

Nile Gardiner, ex asistente de la primera ministra británica Margaret Thatcher, quien dirigió Gran Bretaña durante la Guerra de las Malvinas de 1982, dijo que Yair no representaba la posición oficial del gobierno israelí.

“Afortunadamente, ésta no es la posición oficial del gobierno israelí. Los valientes habitantes de las Islas Falkland tienen exactamente el mismo derecho a la soberanía, la libre determinación y la libertad que el inmensamente valiente pueblo de Israel. Las Malvinas siempre serán británicas”, escribió Gardiner en X, volviendo a publicar la declaración de Yair.

Argentina reclama soberanía sobre las Islas Malvinas, a las que llama Islas Malvinas, citando la sucesión de la Corona española y decretos históricos, mientras que Gran Bretaña ha mantenido el control y la administración del archipiélago desde 1833.

A principios de la década de 1980, Argentina y Gran Bretaña libraron lo que se conoció como la Guerra de las Malvinas por el archipiélago en disputa.

Las Islas Malvinas constan de dos islas principales, Falkland Oriental y Falkland Occidental, junto con más de 700 islas más pequeñas. El archipiélago cubre unos 12.200 kilómetros cuadrados y se encuentra aproximadamente a 480 kilómetros de la costa sur de Argentina, con una costa estimada de unos 1.300 kilómetros.