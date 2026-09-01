El aumento de la humedad en Nueva York trae de nuevo una mayor probabilidad de lluvias y clima tormentoso esta semana

La semana comienza con un clima nublado y seco en el área de los tres estados antes de que aumenten las posibilidades de tormentas y lluvias.

Las posibilidades de lluvia se mantienen relativamente bajas para el lunes. Podría haber una lluvia irregular en cualquier momento, pero la mayor parte del día será seco. Los máximos estarán entre los 70 y 70 grados superiores con una sensación bochornosa.

Las posibilidades de lluvias y tormentas aumentarán durante la noche, especialmente a última hora.

A Primer día de alerta meteorológica Se ha emitido para el martes y miércoles debido a la amenaza de tormentas eléctricas fuertes a severas.

He aquí un vistazo a lo que se puede esperar durante los próximos cinco días. CBS Noticias Nueva York



Espere lluvias y tormentas eléctricas dispersas el martes. Si bien puede haber algunos aguaceros al principio, el mayor riesgo de clima severo e inundaciones localizadas se producirá en las horas de la tarde y la noche. Planifique para tormentas durante el viaje nocturno.

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El miércoles trae más de lo mismo, aunque persiste cierta incertidumbre sobre la cobertura de tormentas. Las lluvias y tormentas dispersas continúan el jueves antes de que nos sequemos hacia el fin de semana del Día del Trabajo. A

Todos los peligros climáticos severos están sobre la mesa, incluidos vientos dañinos, inundaciones repentinas, granizo y tornados.

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El tramo inestable se debe a una cresta al suroeste. Estaremos en el extremo norte, lo que permitirá que rondas de lluvias y tormentas T giren alrededor de alta presión, siguiendo una trayectoria desde los Grandes Lagos hacia el sureste hasta nuestra área. La conclusión clave es que no lloverá todo el tiempo, pero se esperan períodos de clima húmedo.