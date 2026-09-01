Loma Negra Cia Industria Argentina SA (LOMA) Shares Surge 3.7%

El 31 de agosto de 2026, las acciones de Loma Negra Cia Industria Argentina SA LOMA subieron un 3,7% a un precio actual de $10,05. La acción ha experimentado un rango de 52 semanas de $7,04 a $13,20, lo que indica una volatilidad significativa durante el año pasado.

Veredicto de GF Value™: El precio actual es de $10,05, un 33,3% por encima de la estimación de GF Value™ de $7,54.

GF Score™: 85/100, lo que indica un sólido desempeño general en varias métricas.

Señal más notable: 0 transacciones internas en los últimos 12 meses, lo que sugiere una falta de confianza por parte de la gerencia en la valoración actual.

¿Está LOMA sobrevalorada o infravalorada?

Según GF Value™, Loma Negra Cia Industria Argentina SA está actualmente significativamente sobrevaluada. El GF Value™ es una estimación patentada de GuruFocus que evalúa el valor intrínseco con base en múltiplos comerciales históricos, crecimiento empresarial pasado y pronósticos de desempeño futuro. El precio actual de $10,05 representa una notable prima del 33,3% respecto del GF Value™ de $7,54. Esta disparidad resalta un riesgo potencial para los inversores. ya que comprar a un precio tan elevado puede no proporcionar un margen de seguridad adecuado.

La etiqueta GF Valuation indica que la acción está significativamente sobrevaluada, lo que genera preocupaciones sobre su desempeño futuro. Dada la dinámica actual del mercado y los recientes movimientos de precios de LOMA, la sobrevaluación podría representar un riesgo para los inversores potenciales, especialmente si las condiciones del mercado cambian o si la empresa no cumple con las expectativas de crecimiento.

¿Cómo se compara la valoración de LOMA con su historia?

Métrico Actual Histórico P/E (TTM) 35,3x 18,7x P/E adelantado 12,7x N / A

El ratio P/E actual de LOMA de 35,3x está significativamente por encima de su P/E medio de 5 años de 18,7x, lo que refleja un aumento del 89%. El P/U adelantado de 12,7x indica una posible disminución en las expectativas de ganancias. Este análisis P/E se alinea con el veredicto de GF Value™, lo que refuerza la noción de que la acción se cotiza con una prima en comparación con sus métricas de valoración históricas.

¿Qué nos dice el GF Score™ de LOMA?

GF Score™ es una evaluación integral que refleja la solidez financiera, la rentabilidad, el potencial de crecimiento, la valoración y el impulso de una empresa. La puntuación de LOMA de 85/100 indica una posición sólida en general, con su subclasificación más alta en rentabilidad e impulso, mientras que su clasificación de valoración es notablemente más baja.

Métrico Clasificación Puntuación GF™ 85 Fortaleza financiera 5/10 Rentabilidad 9/10 Crecimiento 7/10 Valuación 5/10 Impulso 9/10

Las áreas más fuertes de LOMA son la rentabilidad y el impulso, con una puntuación de 9/10 en ambas categorías, lo que sugiere operaciones eficientes y tendencias positivas de precios. Sin embargo, el rango de valoración de 5/10 indica que la acción puede no ser tan atractiva desde el punto de vista de la valoración, lo que se alinea con las preocupaciones planteadas con respecto a su precio actual en relación con el GF Value™.

¿Qué están haciendo los gurús y los expertos con LOMA?

Actualmente, 0 gurús ocupan posiciones en LOMA, sin altas y 1 recortando su participación en los últimos trimestres. Esta falta de interés de los gurús puede interpretarse como una señal bajista, lo que sugiere que es posible que los inversores profesionales no vean el valor de las acciones en sus niveles de valoración actuales.

Además, no ha habido transacciones privilegiadas en los últimos 12 meses, lo que podría indicar una falta de confianza por parte de la dirección de la empresa respecto del desempeño de la acción. Esta ausencia de actividad de compra puede indicar aún más una postura cautelosa hacia la valoración actual de LOMA, reforzando el sentimiento de que la acción está sobrevaluada.

Qué significa esto para los inversores

En general, Loma Negra Cia Industria Argentina SA parece estar significativamente sobrevaluada según su precio actual en comparación con GF Value™. Esta sobrevaluación, combinada con una débil actividad interna y la disparidad en las relaciones P/E, sugiere que abundan los riesgos potenciales para los inversores que consideran esta acción. Para obtener más información y una evaluación más detallada, los lectores pueden visitar la página de acciones de Loma Negra Cia Industria Argentina SA LOMA y explorar la página de GF Value™ para obtener contexto adicional.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el GF Score™ de LOMA?

LOMA tiene un GF Score™ de 85/100, lo que indica un sólido desempeño general en varias métricas, especialmente en rentabilidad e impulso.

¿Está LOMA sobrevaluada o subvaluada?

LOMA está actualmente sobrevaluado, con su precio de $10,05 siendo un 33,3% por encima de la estimación de GF Value™ de $7,54.

¿Cuál es la relación P/E de LOMA?

El P/U (TTM) de LOMA es de 35,3x, significativamente mayor que su P/U medio de 5 años de 18,7x, lo que sugiere que está cotizando con una prima en comparación con su valoración histórica.