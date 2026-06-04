Estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson, dice que pagaría $7,500 para ver a esta leyenda de la música actuar en vivo

El jugador Jalen Brunson y los New York Knicks están a tres victorias de la inmortalidad al asegurar el primer campeonato de la franquicia en 53 años después de una victoria en el Juego 1 de las Finales de la NBA sobre los San Antonio Spurs el miércoles por la noche.

Con la fiebre de los Knicks en su punto más alto en la ciudad de Nueva York, los precios de los asientos más baratos en el Madison Square Garden se están vendiendo por asombrosos $7,500 cada uno en los mercados de reventa para el Juego 3, cuando las Finales de la NBA regresen a la Gran Manzana por primera vez en este siglo la semana que viene.

Brunson fue preguntado durante su disponibilidad con los medios el jueves (4 de junio) si habría algún artista por el que pagaría esa cantidad astronómica para ver actuar en concierto. Para JB, hay un artista: nada menos que el Rey del Pop. “Esa es una buena pregunta. Una actuación en vivo de Michael Jackson”, dijo Brunson a The Associated Press.

Obviamente, eso no sería posible para Brunson, ya que Michael Jackson falleció en junio de 2009. MJ ha vuelto a las noticias de manera importante en los últimos meses, ya que el biopic “Michael” del Rey del Pop ha sido un gran éxito en taquilla desde su estreno el 24 de abril.

Según The Numbers a través de ScreenRant, la película ha recaudado asombrosos $856.5 millones a nivel mundial hasta el 2 de junio. Jackson es interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson, quien protagoniza el papel del legendario músico.

Brunson lideró a los Knicks con 30 puntos para robar el Juego 1 105-95 contra los Spurs a domicilio. Muchas celebridades de Nueva York hicieron el viaje para apoyar al equipo azul y naranja, incluyendo a Fat Joe, Spike Lee, Tracy Morgan, Ben Stiller y Timothée Chalamet.

El Juego 2 está programado para el viernes por la noche a las 8:30 p.m. ET en ABC. Mira el video de Brunson a continuación.