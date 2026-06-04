Entidad pro

El HRF ha presentado un detallado informe investigativo que demuestra que Gilboa personalmente llevó a cabo y celebró la demolición sistemática de bloques residenciales enteros en Gaza como actos de venganza, constituyendo crímenes de guerra bajo la Ley de Convenciones de Ginebra de 1960, declaró el comunicado. Agregó: “Gilboa, identificado como reservista en el Batallón de Ingeniería de Combate 271, se encuentra actualmente en Old Manali y Gondla Village, Himachal Pradesh”.

El HRF, nombrado en honor a una niña palestina de cinco años asesinada por las Fuerzas de Defensa de Israel durante la guerra de Gaza y fundado a mediados de 2024, ha compartido en su sitio web un video que afirma ser la propia documentación de Gilboa sobre la destrucción que llevó a cabo en Khan Younis y Rafah, ambos en Gaza. “Estos videos fueron luego publicados por su madre en Instagram y Facebook. Las publicaciones acompañantes sugieren que estas demoliciones se llevaron a cabo como actos de retribución y dedicadas a los soldados caídos del IDF. Al regresar, Gilboa representó fotografías recreando escenas de su juventud, yuxtaponiéndose a sí mismo contra las ruinas de parques infantiles palestinos y juguetes de niños entre los escombros”, dijo el comunicado del HRF, y agregó que Gilboa nació en Gaza y dejó la región cuando Israel retiró sus tropas del territorio palestino en un evento histórico conocido como la Desconexión de Gaza.

Según el comunicado del HRF, Gilboa y su unidad detonaron un área residencial en Khan Younis en enero de 2024 y luego, en junio, en Rafah, donde Gilboa supuestamente ordenó la demolición de varios edificios, dedicando el acto al Coronel Assaf Hamami, comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza, quien fue asesinado en Kibbutz Nirim el 7 de octubre de 2023. Añade que en julio de 2024, Gilboa fue visto activamente provocando una explosión en un bloque residencial en Gaza, volviendo a dedicar el acto al Coronel Assaf Hamami.

“Estos actos violan la Cuarta Convención de Ginebra, ratificada por India. Como signatario de la convención, India está legalmente obligada bajo el Artículo 146 de las Convenciones de Ginebra a buscar y procesar a las personas acusadas de cometer violaciones graves, independientemente de su nacionalidad. Además, la presencia de Gilboa en India contradice el Artículo 51(c) de la Constitución India, que dirige al Estado a fomentar el respeto por el derecho internacional”, dice la declaración del HRF.

El HRF dice que ha presentado a las autoridades indias un expediente de investigación completo, que incluye videos geolocalizados, publicaciones en redes sociales y documentación de cadena de mando, junto con la denuncia.

Dyab Abou Jahjah, Director General del HRF, dijo en un comunicado en el sitio web de la organización: “Eitan Gilboa no es un turista. Es un criminal de guerra que actualmente está disfrutando de la hospitalidad de India mientras huye de las consecuencias de sus crímenes. Se ha documentado públicamente convirtiendo barrios enteros en Gaza en cenizas y polvo, dedicando estas masacres a soldados caídos como actos de venganza. Los videos lo muestran provocando explosiones que arrasaron edificios residenciales enteros en Gaza. India debe actuar de inmediato para arrestarlo. No debe permitir que su suelo se convierta en un refugio seguro para quienes celebran la destrucción de vidas civiles”.

Muchos israelíes, la mayoría de ellos recién salidos de completar su servicio militar obligatorio en su país, pasan meses en Himachal Pradesh, particularmente en las localidades turísticas de Kasol y Dharamkot, donde los letreros, menús y restaurantes en hebreo para visitantes israelíes son una parte familiar del paisaje local. Aunque el ministerio del interior aún no ha respondido a la solicitud, el HRF envía rutinariamente tales solicitudes a varios países en el mundo.