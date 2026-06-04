Jozy Altidore, ahora locutor, es optimista sobre el avance de Estados Unidos en la Copa del Mundo

Al crecer en el sur de Florida, Jozy Altidore escuchó mucho español jugando al fútbol con niños locales y en casa de su abuela dominicana. Cuando era adolescente se fue a jugar al Villarreal, en Castellón, una zona que no es tan turística. Su entrenador y sus compañeros hablaban principalmente español. En el camino, Altidore aprendió el idioma.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

“Mucha gente me mira como, ‘¿Qué? ¿Hablas español?’”, dijo Altidore a NBC News.

Será útil este verano, cuando Altidore se desempeñe como comentarista de la Copa Mundial para Telemundo, la cadena oficial en español de los juegos. Altidore no tiene experiencia en radiodifusión y admite que su español está bien. Pero vio que el Mundial se acercaba a Norteamérica y no quería quedarse al margen.

“Es la Copa Mundial más grande e histórica que hemos tenido”, dijo Altidore. “Para mí, fue una buena oportunidad de seguir involucrado, ser parte de la Copa del Mundo”.

¿Pero qué pasa con su español? “Puedo arreglármelas”, dijo. “Pensé: ‘Qué desafío tan genial’. Creo que siempre quieres desafiarte a ti mismo en las cosas que haces”.

Además, podrá ver la transmisión de Telemundo de cerca, su emoción, lo cual contrasta fuertemente con las transmisiones en inglés, particularmente las llamadas de “goles” del locutor Andrés Cantor. “Siempre me pregunté, ¿cómo hace eso de una vez?”, Dijo Altidore. â€”Este tipo va todo el tiempo. No puedo esperar a ver la leyenda en acción”. (Telemundo y NBC News comparten una empresa matriz, NBCUniversal).

Altidore durante el partido de semifinal de la Copa Oro entre Estados Unidos y Jamaica en Nashville, Tennessee, el 3 de julio de 2019. Robin Alam / Icon Sportswire vía archivo Getty Images

Altidore ofrecerá análisis e información sobre los juegos del equipo de EE. UU. no muy alejados de su tiempo jugando para el equipo. Es considerado uno de los mejores jugadores estadounidenses de las últimas dos décadas, un delantero que marcó 42 goles en 115 apariciones. Ayudó a Estados Unidos a llegar a los Mundiales de 2010 y 2014, aunque se lesionó durante el último torneo. Jugó con algunos miembros del plantel de 2026, incluido Christian Pulisic.

Altidore le dijo a NBC News que tiene una visión color de rosa del equipo actual. “Soy optimista”, dijo. “Soy optimista. Creo que este equipo puede ganar el Mundial. Realmente lo hago. Creo que tienen el talento. Y estoy muy emocionado de que reciban sus flores”.

Altidore entiende cómo suena eso: ¿Equipo de EE. UU.? ¿Ganar el Mundial? Pero señaló ejemplos pasados ​​de países anfitriones que lograron avances importantes en el torneo: Corea del Sur llegó a las semifinales en 2002 y Alemania hizo lo mismo en 2006. Colombia también alcanzó los cuartos de final en 2014, cuando la Copa del Mundo se celebró en el vecino Brasil.

Al celebrarse esta Copa del Mundo en casa, tal vez “podemos impulsar a nuestro equipo a lograr un desempeño un poco mejor que el que hemos tenido históricamente”, dijo Altidore.

No se refería sólo a los jugadores, también se refería a los aficionados. “¿Podemos presentarnos en números de una manera que, desde la llegada de los jugadores, sientan la emoción, el entusiasmo, la camaradería? “, dijo Altidore. “Y podemos empujarlos a jugar un poco por encima de ellos mismos, a jugar un poco por encima de lo que ya hemos visto”.

Puedes sentir su entusiasmo. Como miembro de los medios, Altidore ahora tendrá que aprender a equilibrar sus intereses fundamentales con ofrecer un análisis claro. “Para mí, realmente se trata de apoyar a estos muchachos, aplaudirlos por lo lejos que han llevado la bandera y hacia dónde la han llevado”, dijo. “Pero al mismo tiempo, no todo son arcoíris. Tienes que ser crítico con los muchachos y, obviamente, tienes que criticar sus actuaciones”.

Altidore conoció el fútbol por primera vez en 1994, la última vez que Estados Unidos fue sede de la Copa del Mundo, cuando era solo un niño. Su padre grababa juegos en cintas VHS. Él imagina que muchas familias harán lo mismo este verano, tres décadas después, aunque con tecnología actualizada.

“Estarán expuestos al fútbol de una manera maravillosa por primera vez, y de ello nacerán jugadores de fútbol, ​​surgirán fanáticos y entusiastas del fútbol”, dijo Altidore.

Él pondrá de su parte, mostrando su entusiasmo en las transmisiones de Telemundo. “En mi opinión, es más que sólo X y O”, dijo Altidore. “Esta es una muy buena oportunidad para seguir haciendo crecer el juego durante otros 30 o 40 años más”.