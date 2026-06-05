ESCUCHA: Riesgos crediticios: El principal analista global de S&P desglosa el acuerdo entre Paramount

La propuesta de fusión de $111 mil millones entre Paramount y Warner Bros. Discovery está cerca de completarse, pero las preocupaciones en torno a la deuda, el riesgo de ejecución y la volatilidad a largo plazo de la industria se ciernen sobre ella.

En el último episodio del podcast “Strictly Business” de Variety, Naveen Sarma, líder del sector de medios de comunicación y telecomunicaciones de EE. UU. en S&P Global, explicó la razón de la rebaja en la calificación crediticia de la empresa combinada al cierre, aunque cree que la empresa puede cumplir con los $6 mil millones en sinergias de reducción de costos.

“La capacidad de apalancamiento es significativamente alta para esta transacción”, dijo. “Hemos visto esta historia antes con muchas transacciones. Creemos que esta empresa tiene la capacidad de desapalancarse sin hacer recortes masivos, ciertamente en los estudios, y eso nos da confianza en la idea de que podrían desapalancarse”.

Sin embargo, existe un escepticismo considerable sobre la capacidad de Paramount-WBD de prosperar cargada con decenas de miles de millones de dólares si la transacción supera los obstáculos regulatorios tan pronto como este verano. Incluso si el Departamento de Justicia da luz verde al acuerdo, la oposición aún podría venir de los reguladores europeos o una posible demanda por prácticas antimonopolio del Fiscal General del Estado de California, Rob Bonta.

La empresa proyecta $6 mil millones en sinergias impulsadas en gran medida por actualizaciones tecnológicas, consolidación de bienes raíces y eficiencias operativas en lugar de recortes en el gasto en contenido. Sin embargo, estos ahorros llevarán tiempo e inversión. Como lo describe Sarma, “Probablemente no veremos flujo de efectivo durante los próximos dos años”.

Además de lo financiero, vientos en contra más amplios de la industria, incluida la disminución de la televisión lineal, la evolución de la economía de streaming y el impacto disruptivo de la inteligencia artificial, influyen en la cautelosa perspectiva de S&P. Aunque estos riesgos persisten, Sarma cree que se están volviendo más manejables, citando la estabilización en los estudios y una modesta recuperación en la taquilla.

“Strictly Business” es el podcast semanal de Variety que presenta conversaciones con líderes de la industria sobre el negocio de los medios de comunicación y el entretenimiento. (Haga clic aquí para suscribirse a nuestro boletín gratuito). Los nuevos episodios se estrenan cada miércoles y se pueden descargar en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Play, SoundCloud y más.