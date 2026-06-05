Después de que se vuelve a pintar el estanque reflectante de DC, los visitantes preguntan: ¿Qué cambió?

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WASHINGTON — El agua está regresando a la piscina reflectante del Monumento a Lincoln, después de que un polémico trabajo de pintura la mantuvo cerrada durante semanas, y para muchos espectadores, no parece muy diferente.

“La piscina estará terminada a las 4 en punto y el agua comenzará a fluir… y será hermosa”, dijo el presidente Trump a los periodistas en la Oficina Oval el miércoles.

Al día siguiente, el secretario del Interior, Doug Burgum, compartió un vídeo del agua burbujeando a través de una rejilla en el suelo de la piscina recién oscurecido. Trump oscureció la superficie de la piscina a un tono que él llama “azul de la bandera estadounidense”. Durante el último siglo, dijo, la piscina era “simplemente gris… del color del hormigón y la piedra”.

El viernes por la mañana, la piscina poco profunda de 2,028 pies de largo había acumulado una franja de agua en el medio, lo suficientemente ancha como para reflejar el Monumento a Washington frente a ella. El llenado continuó bajo el sol brillante, mientras un trabajador estaba de pie en medio de la piscina, con los pantalones arremangados por encima de las rodillas, empuñando una manguera.

Cuando la temperatura se acercaba a los 90 grados, turistas, ciclistas y corredores se detuvieron en lo alto de las escaleras cercanas para tomar fotografías y observar el proceso. Muchos acogieron con agrado el regreso del agua, y de los patos que juegan en ella, pero dijeron que no podían notar de inmediato la diferencia en el color.

“Cuanto más agua se llena, más parecido se ve [to before]”, dijo Luisa Córdoba, residente de DC y ávida corredora que dice que ha estado viniendo a revisar la piscina todos los días desde que comenzaron las obras. “Estoy feliz de que no sea ese azul brillante que vimos los primeros días, lo cual fue tan alarmante… si sigue así, está bien”.

Las primeras representaciones, así como las capas preliminares de pintura cuando el proyecto comenzó a fines de abril, hicieron que los críticos temieran que el monumento histórico terminara pareciéndose más a una piscina. Pero los observadores del viernes no encontraron que ese fuera el caso.

“Soy daltónico, así que no parece azul… todavía”, dijo Terry Barzanti, un residente de Maryland que trabaja cerca.

“Soy no daltónico y no parece azul”, se ríe su compañero de trabajo Edgar Sadsad, a quien le parece más gris.

Otros transeúntes la describieron como más cercana al negro y dijeron que la diferencia podría ser más notable una vez que la piscina esté completamente llena. Aun así, Sadsad y Barzanti estuvieron entre los que elogiaron el proyecto y dijeron que la piscina ya parecía más limpia y atractiva.

Trump se ha quejado durante meses del estado de la piscina, diciendo que la convirtió en una prioridad después de que un amigo anónimo que la visitó desde Alemania la calificó de “sucia” y “no representativa del país”, según el presidente.

La piscina, que abrió por primera vez en 1923, fue sometida a renovaciones importantes por última vez entre 2010 y 2012. Pero ha seguido sufriendo roturas de tuberías y fugas de agua que ameritan costosas recargas, según el Departamento del Interior.

Trump ha dicho que este proyecto selló grietas en la piedra para evitar fugas y removió 12 camiones llenos de basura de la piscina, aunque no está claro si abordó las tuberías rotas.

“Durará entre 50 y 100 años antes de que tengas que hacer algo con él”, dijo.

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Quedan dudas sobre la financiación del proyecto.

La repavimentación tomó mucho más tiempo que la estimación inicial de Trump.

A finales de abril dijo que el proyecto estaría terminado en una semana o dos, aunque el Departamento del Interior dijo a NPR que tardaría más cerca de un mes.

A mediados de mayo, la Fundación Paisaje Cultural, una organización sin fines de lucro, demandó a la administración para detener el trabajo en la piscina, alegando que había eludido las revisiones de preservación histórica requeridas a nivel federal. Un juez escuchó los argumentos ese mismo mes, pero no había tomado una decisión cuando la administración informó al tribunal el miércoles que el trabajo había sido completado.

El proyecto también parece costar más de lo que Trump dijo.

Dio un precio de 2 millones de dólares, que dijo, sin detalles, que era significativamente menor de lo que le habían cotizado anteriormente. Pero los registros del Departamento del Interior obtenidos por Los New York Times muestran que la administración planea pagar 13,1 millones de dólares a Atlantic Industrial Coatings, la empresa de Virginia que Trump eligió para el proyecto.

“Es un poco triste adónde va a parar el dinero de nuestros impuestos. Quiero decir, hasta donde yo sé, todo estaba bien”, dijo Samantha Sorokin de Arlington, Virginia, quien estaba llevando a sus padres de gira.

No está claro qué parte del dinero proviene de los contribuyentes. Un gran letrero pegado a la cerca del sitio de construcción, con membrete del Servicio de Parques Nacionales, informaba a los visitantes que “estas mejoras se están completando con el dinero de sus honorarios”.

(El Correo de Washington informó esta semana que la administración Trump está desviando al menos $90 millones de las tarifas de entrada al parque nacional para financiar su exhibición de fuegos artificiales del 4 de julio y otros proyectos de embellecimiento de DC).

Cuando se le pidió comentarios sobre el costo y de dónde viene el dinero, el Departamento del Interior (la agencia matriz del servicio de parques) dijo a NPR que tiene “muchas fuentes de financiamiento disponibles para gastar en mantenimiento diferido”.

“A diferencia de Barack Obama, que gastó millones y millones en ayuda para la recuperación de la Gran Recesión financiada por los contribuyentes y que debería haberse destinado a familias en dificultades, la administración Trump está analizando diferentes mecanismos de financiación que incluyen fondos de dotación e ingresos obtenidos de la venta de pases para parques”, escribió el portavoz anónimo por correo electrónico.

La renovación de dos años de la piscina reflectante que finalizó en 2012 fue financiada con 34 millones de dólares de un paquete de estímulo económico de la era Obama.

alternar título Raquel Treisman/NPR

La campaña de Trump para embellecer DC

Trump espera realizar muchos cambios en DC, que van desde proyectos masivos como su propuesta de arco triunfal (que obtuvo la aprobación preliminar de una segunda agencia federal esta semana) hasta cambios más pequeños como la instalación de nuevas estatuas y la restauración de fuentes en los parques.

“Tenemos muchos monumentos y fuentes en todo Washington, y casi estamos terminados con todos ellos”, dijo el miércoles.

El Departamento del Interior refirió a NPR una publicación de la Casa Blanca en X que enumera esos logros, que incluyen “500 casos de graffiti eliminados”, “134 botes de basura resistentes a las ratas instalados” y “250 camiones llenos de escombros de estanques eliminados”.

Gran parte de ese trabajo lo están llevando a cabo tropas de la Guardia Nacional desplegadas en DC, cuyo número se duplicará antes de las celebraciones del 250 cumpleaños del país el 4 de julio y alrededor de esa fecha. Ésa es también la fecha límite (o al menos el impulso) para muchos de los proyectos de renovación de Trump.

María Sorokin, que estaba visitando a su hija desde Pensilvania, se muestra escéptica de que el 250 aniversario justifique cambios importantes como la repavimentación del espejo de agua.

“Es un aniversario especial y habría que arreglarlo, pero no estoy segura de si era necesario”, dijo, mirando cómo la piscina se llenaba lentamente. “Si no está roto, no lo arregles”.

Pero algunos residentes del área, como Barzanti, aceptan los esfuerzos de limpieza y embellecimiento.

“Caminamos hasta aquí para el almuerzo”, dijo. “La gente viene de todo el mundo para ver la capital de nuestra nación. Así que debemos mostrarla, debemos cuidarla”.

Algunos cambios están funcionando mejor que otros.

Varios lugareños en el espejo de agua, incluido Córdoba, mencionaron que estaban encantados de ver las fuentes en Meridian Hill Park, un lugar popular a unas 1,5 millas al norte de la Casa Blanca, fluyendo con agua por primera vez en siete años.

Maryellen Thornton, que vive cerca del parque, dice que la restauración de la fuente ha sido “increíble para la comunidad”, y describe el césped lleno de mantas de picnic “como el nirvana”. También es una de las razones por las que ella y su esposo Brad Thornton vinieron a ver el espejo de agua.

“Estamos fascinados con lo fabuloso que es tener todas estas fuentes de agua restauradas en el distrito”, dijo. “Esto trae mucha felicidad a todos”.

Brad también está emocionado de ver el regreso del agua a la fuente afuera de Union Station, el principal centro de transporte de Washington, y espera que el estanque reflectante recién lleno aproveche ese impulso.

“Un poco de agua pulverizada ayuda mucho”, dijo. “No debería tratarse de política. Se trata simplemente de disfrutarla. Estamos en la ciudad. Necesitamos un espacio verde”.