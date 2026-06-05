Zverev usa un camino claro para llegar a la final del Abierto de Francia

Zverev usa un camino claro para llegar a la final del Abierto...

Jannik Sinner perdió temprano. Carlos Alcaraz se retiró por lesión.

El favoritismo recae ahora en Alexander Zverev para finalmente ganar un esquivo título de Grand Slam. El alemán, segundo cabeza de serie, está a solo una victoria de levantar el trofeo del Abierto de Francia.

Zverev alcanzó la cuarta final de Grand Slam de su carrera después de vencer al checo de 20 años Jakub Mensik 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 en las semifinales de Roland Garros el viernes.

Mensik, clasificado en el puesto 27, superó calambres postpartido que lo llevaron en silla de ruedas la semana pasada, venció a Andrey Rublev en cinco sets y a Joao Fonseca en dos sets en los cuartos de final. Sin embargo, Mensik, quien jugaba su primera semifinal de Grand Slam, luchó con cinco dobles faltas el viernes.

“Ganó a muchos jugadores increíbles. Sabía que iba a ser el desafío más difícil hasta ahora. Y lo logré. Gané. Estoy feliz”, dijo Zverev.

En la final del domingo, Zverev se enfrentará al clasificado 14 Flavio Cobolli. Cobolli avanzó cuando el clasificado 104 Matteo Arnaldi se retiró antes de su semifinal totalmente italiana debido a un virus.

Arnaldi dijo en una conferencia de prensa que empezó a sentirse mal en medio de la noche, estaba vomitando y mareado, y que el tratamiento no ayudó sus síntomas.

“Es difícil porque, por cómo fue el torneo, cuántas horas pasé en la pista, en realidad me sentía muy bien”, dijo Arnaldi. “Tener que retirarse de una primera semifinal de Grand Slam no es algo que le desees a nadie. Lamento que todos los que vinieron a vernos”.

Cobolli dijo que se entristeció por la retirada de Arnaldi.

“Cuando vino a mí hace casi una hora, casi lloré”, dijo Cobolli. “Matteo es una gran inspiración para todos nosotros”.

Zverev ha sido el favorito abrumador para el título desde que el clasificado número 1 Sinner luchó en la ola de calor de la primera semana y desperdició una ventaja de dos sets y 5-1 contra Juan Manuel Cerundolo en la segunda ronda. Alcaraz, campeón reinante dos veces, se retiró antes del torneo con una lesión en la muñeca derecha.

Cobolli será el oponente de más alto rango de Zverev en Roland Garros después de no enfrentar a ningún jugador en el top 25 del Ranking ATP en su camino hacia la final. Es el primer jugador en llegar a una final de Grand Slam sin enfrentarse a un jugador del top 25 del ATP desde la última vez que Zverev lo hizo en el US Open 2020.

Zverev abrió como favorito (-370) sobre Cobolli (+250) en DraftKings Sportsbook.

Será la segunda final del Abierto de Francia para Zverev, habiendo desperdiciado una ventaja de dos sets a uno contra Alcaraz en la final de 2024.

Zverev tuvo una ventaja aún mayor: dos sets a cero en la final del US Open 2020 y perdió esa contra Dominic Thiem. Fue vencido en sets seguidos por Sinner en la final del Abierto de Australia 2025.

“Eso es cosa del pasado”, dijo Zverev sobre su derrota ante Thiem. “No trato de pensar demasiado en eso antes del domingo”.

A pesar de las condiciones nubladas y ventosas al comienzo del viernes, el techo estaba abierto en la cancha Philippe Chatrier y ambos jugadores lucharon con malos golpes al principio.

Mensik confió frecuentemente en tácticas de saque y red mientras que Zverev fue más sólido desde la línea de base de la pista de arcilla roja. Mensik hizo doble falta dos veces al final del primer set, lo que llevó al primer quiebre.

Zverev volvió a romper al principio del segundo set después de correr hacia abajo un drop shot de Mensik y se adelantó 5-2 cuando Mensik hizo otra doble falta.

Temprano en el tercer set, Mensik fue tratado en el cuello por un fisioterapeuta y luego abandonó la pista para un tiempo de descanso médico.

Cuando se reanudó el juego, Zverev sacó a Mensik de la pista con tiros bien ángulados, y el jugador checo lanzó su raqueta desesperadamente hacia una pelota que sabía que no podía alcanzar.

Hubo más cánticos de “Sascha”, apodo de Zverev, pero la multitud intentó ayudar a Mensik a volver al partido con cánticos de “¡Vamos, Mensik, vamos!”.

Cuando Mensik produjo dos drop shots bien ejecutados para finalmente romper el saque de Zverev y tomar una ventaja de 4-2 en el tercer set, bombeó el puño mientras la multitud cobraba vida. Fue solo el segundo set que Zverev perdió en el torneo.

“Empezó a jugar increíble en el tercer set”, dijo Zverev. “Estos son partidos al mejor de cinco sets. Sabes que van a suceder cosas. Los oponentes van a jugar mejor. Tienes que lidiar con eso. Tienes que manejarlo. Lo hice. Y espero jugar otro gran partido el domingo”.

Cuando Mensik se apresuró a la red después de un saque de slice en el lado deuce a mediados del cuarto set y Zverev usó su envergadura para producir un revés cruzado en looping que cayó sobre la red más allá de su alcance, Mensik simplemente sonrió, quizás dándose cuenta de que Zverev simplemente tenía demasiado juego para él.

Momentos después de la última final de Grand Slam de Zverev en Australia en 2025, una persona en el estadio gritó los nombres de dos de sus exnovias que lo acusaron de abuso físico.

Un caso se resolvió tras un acuerdo entre los fiscales alemanes, abogados de Zverev y su ex pareja. El ATP Tour investigó otro caso y concluyó que no había pruebas suficientes.