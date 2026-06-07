Matrimonio de mente abierta de Carrie Coon y Tracy Letts en Inside White Lotus Star

Jason Isaacs & Emma Hewitt
Mientras que el personaje de Jason Isaacs, Timothy Ratliff, está casado con Victoria Ratliff de Parker Posey en The White Lotus, su esposa en la vida real es Emma Hewitt.
“Sin ella”, escribió en The Big Issue de 2020, “no hay yo que reconozca o quisiera conocer.”
Jason conoció a la ex cineasta documental en la Royal Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres en los años 80. En ese momento, estaba luchando contra lo que él llamaba una “historia de amor de décadas con las drogas”, que terminó en 1998 cuando se sobrio.
“Cuando me limpié, recuerdo que mi esposa me dijo, bueno, finalmente podemos comprar una casa y tener hijos y seguir con nuestras vidas”, agregó Jason. “Y yo le dije, en realidad, cariño, acabo de conocerte. ¿De qué estás hablando? Ella dijo, ¡hemos estado juntos durante 10 años! Lo sé, dije, y lo siento mucho, pero siento como si acabara de nacer, y tenemos que salir y conocernos el uno al otro.”
Cuando más tarde le preguntó “por qué querría estar con alguien que estaba completamente fuera de sí todo el tiempo”, continuó, ella dijo, “siempre amó quién era realmente y quién realmente podía ser.”
La pareja se casó en 2001 y dio la bienvenida a las hijas Lily y Ruby.
“Ella decidió renunciar a una carrera muy exitosa y seguirme y vivir, sin nada que hacer, en estos lugares remotos, y no sentirse realmente parte del equipo, para quedar embarazada”, contó Jason a The Guardian en 2008. “Nos costó un tiempo y tuvimos FIV, que funcionó a la primera para ambos.”