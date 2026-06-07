Israel espió a los negociadores de EE. UU. que trabajaban en el plan de Irán; la amenaza de espionaje se elevó a niveles críticos: Informe

Israel espió a los negociadores de EE. UU. que trabajaban en el...

Las agencias israelíes han aumentado su vigilancia sobre los negociadores estadounidenses que trabajan en un acuerdo de paz con Irán, según indican recientes informes de inteligencia de Estados Unidos.

A New York Times report has said that Israeli has increased espionage against US officials working on Iran peace plan. (AFP)

Israel ha intensificado sus esfuerzos para espiar a altos funcionarios de Estados Unidos, incluyendo a Steve Witkoff, el principal negociador del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la guerra de Irán; Elbridge A. Colby, Subsecretario de Guerra para Política; y Michael P. DiMino IV, Subsecretario Adjunto de Guerra, informó The New York Times.

Aunque Estados Unidos e Israel se han espiado mutuamente durante mucho tiempo y han tolerado la práctica, un hecho conocido por ambas partes, el informe sugiere que el nivel de amenaza de contraespionaje planteado por Israel se ha elevado al nivel más alto en las últimas semanas.

El esfuerzo israelí por obtener información sobre las posiciones de Estados Unidos en las conversaciones con Irán ha cruzado la línea, según el informe, que cita a funcionarios estadounidenses.

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El riesgo planteado por la inteligencia israelí a lo largo de los años fue calificado como alto. En las últimas semanas, se elevó a ‘crítico’, el nivel más alto.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos se negó a hacer comentarios sobre el tema, mientras que un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato dijo que el relato era falso.

El espionaje israelí durante la guerra de Irán

Estados Unidos e Israel han sido aliados tradicionales: ambos lados luchando juntos en una guerra de 3 meses contra Irán, Estados Unidos apoyando la ocupación israelí de Gaza y compartiendo información táctica y operativa militar.

El aumento del espionaje israelí coincide con las negociaciones de Trump para llegar a un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra. Según el informe, a través del incremento del espionaje, Israel busca obtener información sobre la estrategia de Trump y los cambios de postura en las conversaciones de paz con Irán.

Este desarrollo podría complicar los esfuerzos de Estados Unidos para coordinar la planificación militar entre su Comando Central e Israel, especialmente si el Pentágono impone restricciones en el intercambio de información con Tel Aviv.

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Este desarrollo también se produce en un momento en que el estallido de Trump con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es de conocimiento público por los ataques en Beirut.

¿Por qué el nivel de amenaza de contraespionaje es más alto?

Según varios funcionarios estadounidenses, Israel ha llevado a cabo operaciones agresivas de recopilación de inteligencia contra sus enemigos y aliados durante mucho tiempo. La estrategia es la misma para Estados Unidos.

Sin embargo, el nivel de amenaza de Israel es más alto que el de cualquier otro aliado e incluso más que algunos enemigos. Los funcionarios estadounidenses indican que los funcionarios militares que sirven en Israel o con contrapartes israelíes ya eran conscientes de los riesgos de contraespionaje.

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Hubo varios incidentes que apuntaban en la misma dirección. En 2021, oficiales de inteligencia israelíes fueron sorprendidos colocando dispositivos de escucha en la sede de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. En 2025, se descubrió que oficiales de la agencia de inteligencia interna de Israel intentaban colocar un dispositivo de escucha en un vehículo del Servicio Secreto, según el New York Times.

Los incidentes de contraespionaje aumentaron hacia finales de 2024, cuando la administración de Joe Biden presionó a Israel para que detuviera sus ataques en Gaza. Continuaron durante el segundo mandato de Trump cuando Washington consideraba opciones para atacar a Irán.