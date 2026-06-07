Hablamos de todo menos de golf con… Pauline Roussin-Bouchard

La formación profesional requiere, todavía comentamos en el prólogo la actualidad deportiva de Pauline Roussin-Bouchard. Después de una semana de descanso que aprovechó para hacer una Hyrox (carrera que alterna carrera y talleres de fuerza) en Nueva York, la jugadora del LPGA Recorrido se dirige a Michigan el domingo para jugar el Campeonato de Dow. La oportunidad para ella de jugar un evento de dobles con su hermana y amiga. Manon De Roeypara borrar algunos cortes perdidos y recuperar el éxito de principios de año. Fue justo antes de iniciar su jornada de entrenamiento en Texas cuando nos respondió, justo antes de subirse a su coche y aventurarse por las carreteras americanas…

¿Eres un buen conductor?

En Estados Unidos si. En Francia es diferente, estoy menos cómodo porque todo es más estrecho. Pero aquí no saben conducir (risas). Esto se explica simplemente por la forma en que obtiene su licencia. Generalmente para ir al examen vas en coche y ya eres tú quien conduce, así que eso lo dice todo… Y luego, todo sucede en un aparcamiento. En resumen, cuando sales a la carretera en los EE. UU., te encuentras con personas que obtuvieron su licencia en condiciones sorprendentes. Por eso estoy muy feliz de haber aprendido a conducir en Francia.

¿Eres de los que se enfada mientras conduce?

Sí. La última vez fue ayer. En mi estacionamiento maniobré para dejar pasar a alguien, no me agradeció, me enojé, ya está. Según mi novio, dijo gracias pero bueno, eso no debería haber quedado muy claro.

Usted participó en un Hyrox en Nueva York a principios de esta semana. ¿Cómo explicamos el dolor a quienes nunca lo han experimentado?

Es simple, corrí el lunes y ahora es viernes y es mi primer día sin dolores. Lo tenía en glúteos, isquiotibiales, cuádriceps, cuello y trapecio. Esto también se debe a que no sé cómo hacer las cosas a medias, así que presioné un poco más. Pero no todo el mundo tiene que agotarse cuando utiliza Hyrox. Cada uno puede hacerlo a su manera y eso ya está muy bien.