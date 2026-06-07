Nuevo juego de Spyro, completo con la primera característica de vuelo de dragones de la franquicia, programado para la primavera de 2027

El primer nuevo juego de “Spyro” en casi dos décadas se lanzará la próxima primavera de la mano del desarrollador Toys for Bob en colaboración con Activision de Microsoft.

Tom Kenny, la voz original de Spyro, retomará su papel como el icónico dragón morado para el proyecto.

Titulado “Spyro: Un Reino Más Allá”, se describe como “una aventura completamente original que presenta un nuevo mundo, una exploración ampliada y una jugabilidad nueva que evoluciona la experiencia clásica de formas emocionantes”.

Según Toys for Bob (el estudio detrás de “Spyro: Reignited Trilogy” y “Crash Bandicoot 4: It’s About Time”), “Construido para dar la bienvenida a una nueva generación mientras ofrece algo totalmente fresco a los fans de siempre, ‘Spyro: Un Reino Más Allá’ invita a los jugadores a explorar, descubrir y volar como nunca antes. Exactamente, no planeando, no un conjunto limitado de niveles de vuelo. Vuelo real de dragón”.

Si bien Lou Studdert, director creativo asociado de Toys for Bob, dice que el equipo “todavía no está hablando de momentos específicos de la narrativa”, insinuó cómo la inspiración de los juegos originales llevó a la característica de vuelo de dragón.

“Una de las cosas que nos encanta hacer cuando trabajamos en una franquicia, ya sea Crash Bandicoot o Spyro, es sumergirnos de lleno en descubrir qué hace que esa franquicia, ese personje funcione”, dijo Studdert a Variety. “Jugamos todos los juegos al máximo. Evaluamos qué resonó con los fans. Evaluamos qué nos resuena a nosotros. Y para nosotros, se trata de manejar ese tono, se trata de manejar esa personalidad, y asegurarnos de que se preserve. Se trata de encontrar esa gracia y esa diversión, y también esos elementos de jugabilidad que queremos amplificar”.

Continuó: “Ese ha sido el enfoque para ‘Más Allá’, y por eso nos decidimos por el juego de dragón. Pensamos, hey, estos son todos estos elementos dispares, y queremos unificar eso en el núcleo base de nuestro personaje jugable. Y luego, una vez hecho eso, ¿qué significa realmente eso, y cómo lo amplificamos en la jugabilidad?”.

El equipo de Toys for Bob ha mantenido en secreto el nuevo juego de “Spyro” durante años, incluso a través de su separación de Activision de Microsoft (con la que todavía está asociado para publicar “Spyro: Un Reino Más Allá”) en 2024, han estado escuchando en silencio y recopilando comentarios de los fans.

“Una de las cosas que nos encanta de Spyro y esta franquicia es que la base de fans es muy vocal sobre lo que les encanta”, dijo Paul Yan, director creativo principal y jefe de estudio de Toys for Bob. “Cada año, están muy comprometidos en ser vocal sobre querer un nuevo título. Así que esa es otra parte de la emoción: finalmente poder confirmarles que, sí, les escuchamos. Lo que estábamos prestando atención, especialmente durante la ‘Trilogía Reignited’, es ¿cuáles son las cualidades que los jugadores aman de esto? Así que el vuelo de dragón es un gran añadido para llevar las cosas al siguiente nivel”.

Mira el tráiler de “Spyro: Un Reino Más Allá”, que fue revelado durante el Xbox Games Showcase Sunday, en el video a continuación.