Estadounidense desaparecido en Japón encontrado muerto en zona montañosa cerca de Kyoto

Un estudiante de la Universidad de Auburn desaparecido en Japón desde la semana pasada fue encontrado muerto por voluntarios que buscaban en una zona montañosa cerca de Kioto, dijo su madre en una publicación en Facebook el sábado.

James “Weston” Higginbotham, de 20 años, fue reportado como desaparecido el 29 de mayo durante un viaje con su familia, después de dejar de responder a los mensajes de su familia por teléfono y apagar su ubicación, según las autoridades.

“La tristeza que sentimos es imposible de expresar con palabras”, dijo el sábado su madre, Nancy Higginbotham.

“Compartimos nuestra historia aquí y en los medios de comunicación con la esperanza de encontrar a Weston”, dijo Nancy Higginbotham. “Ahora pedimos privacidad mientras comenzamos a enfrentar esta pérdida inimaginable.”

La causa de la muerte del nativo de Alabama no está clara en este momento.

Higginbotham fue encontrado muerto el sábado por la tarde en las montañas del distrito de Yamashina en Kioto, según informaron las autoridades policiales.

Un oficial en la sede de la Policía Prefectural de Kioto dijo que los restos de Higginbotham fueron descubiertos por voluntarios alrededor de las 2:35 p.m. hora local.

La policía había estado buscando en una montaña en el distrito de Yamashina, donde se encontraron algunas pertenencias de Higginbotham y donde fue visto por última vez con vida en un video de seguridad.

La policía dijo que no hay indicación de juego sucio.

Anteriormente, la policía había expresado preocupación por su bienestar porque no hablaba japonés y no estaba familiarizado con la zona.

Notas de contexto: – La madre de James “Weston” Higginbotham confirmó su muerte en redes sociales. – La policía cree que Higginbotham abandonó a su familia intencionalmente, pero seguían preocupados por su seguridad debido a la barrera del idioma y la falta de conocimiento de la zona.