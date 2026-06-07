Mundial 2026: La evolución del argentino Lionel Messi

La fecha: 2 de mayo de 2009. El lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid. Partido de LaLiga.

Guardiola tomó una decisión. Sacó a Messi de la banda derecha y lo colocó en la punta de la formación delantera, pero sin el trabajo de un delantero tradicional.

Samuel Eto’o fue a la derecha, Thierry Henry fue a la izquierda y a Messi le dijeron: soltar, recibir, decidir. Al final el marcador era 6-2. El falso nueve renació.

No fue nada nuevo. La Hungría de Gusztav Sebes había desmantelado a Inglaterra en su propio patio trasero en 1953, cuando en su victoria por 6-3 sobre Inglaterra dejó caer repetidamente a Nandor Hidegkuti en el mediocampo, debilitando a los centrales y creando espacio para Ferenc Puskas y Sandor Kocsis.

Johann Cruyff, primero con Rinus Michels, jugó un papel de delantero itinerante dentro de la filosofía del fútbol total de Holanda.

Al principio, Messi se convirtió en un problema sin solución. Cuando cayó entre líneas, los centrales madridistas tuvieron que decidir: seguirle y dejar un hueco, o quedarse y darle mucho espacio.

Ninguna opción funcionó. Messi atravesó la brecha sin oposición. Con Xavi, Andrés Iniesta y Yaya Touré detrás de él y Henry y Eto’o ampliando la defensa, cada decisión que tomó el rival fue equivocada.

Guardiola repitió el experimento semanas después en la final de la Liga de Campeones ante el Manchester United. Messi marcó de cabeza a 20 minutos del final.

Entre 2011 y 2013, Messi marcó 96 goles en 69 partidos de La Liga.

El Balón de Oro que le entregaron en 2009 se convirtió en un elemento casi permanente: lo ganó también en 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019, y eventualmente acumularía ocho. El primero llegó cuando tenía 22 años. El más reciente cuando tenía 36.

“No solía prestar mucha atención a la táctica”, le dijo Messi al periodista Juan Pablo Varsky en 2024.

“Pero con Guardiola aprendí muchísimo. Empecé a comprender los espacios, la retención del balón y cómo funciona realmente el juego”.