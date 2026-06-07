Escucha a Bob Dylan tocar la joya You Aint Goin Nowhere de Basement Tapes por primera vez en 14 años.

Dos días después de sorprender a sus fanáticos más acérrimos tocando la profunda y extrema canción “Baby, Won’t You Be My Baby” en la noche de apertura de su gira de verano, una canción que no había tocado desde que la grabó hace 59 años, Bob Dylan volvió a visitar las Basement Tapes en la segunda noche de su gira en Woodinville, Washington, abriendo el espectáculo con “You Ain’t Goin’ Nowhere”.

Esto no fue tan sorprendente como “Baby, Won’t You Be My Baby”, ya que “You Ain’t Going Nowhere” es una canción famosa versionada por todos, desde Byrds hasta Tom Petty and the Heartbreaks, pero sigue siendo la primera vez que Dylan la toca en concierto desde 2012. También dejó que los guitarristas Doug Lancio y Bob Britt agregaran armonías vocales suaves a la canción. Era común que los compañeros de banda de Dylan cantaran con él en la época de Larry Campbell/Charlie Sexton a finales de los años 90 y principios de los 2000, pero esto se eliminó por completo hace más de 20 años.

El resto del set fue muy similar a la primera noche, aunque eliminó su versión de “I Can Tell” de Bo Diddley, agregó “Love Sick” y ajustó ligeramente el orden de algunas otras canciones. El cartel también incluyó a Lucinda Williams y al John Doe Folk Trio. En la primera noche, Doe tocó algunas canciones de su banda X (“See How We Are”, “Burning House of Love” y “The New World”), y cantó el estándar de Judy Garland “Over The Rainbow”. Mientras tanto, Williams interpretó “Car Wheels on a Grave Road”, “Joy” y otros clásicos.

Esta gira no tenía nombre cuando se anunció originalmente, pero las camisetas a la venta en el mercadillo la llaman Long Hot Summer Tour 2026. Nos gusta pensar que esta es la forma de Bob Dylan de conmemorar el 25 aniversario de la comedia de culto de 2001 “Wet Hot American Summer”, pero obviamente es solo una coincidencia. (Si realmente quiere celebrar ese aniversario de “Wet Hot” de una manera musical, la banda Middle Aged Dad Jam Band de Ken Marino y David Wain están de gira por el 25 aniversario. Ofrecen una noche verdaderamente sensacional de música y comedia).

La gira de Dylan continúa el 7 de junio con un segundo espectáculo en Chateau Ste. Michelle Winery en Woodinville, Washington. Concluye el 1 de agosto en Nashville. Cuando publicamos sobre “Baby, Won’t You Be My Baby”, bromeamos sobre que Dylan continuara explorando The Basement Tapes en esta carrera, y pedimos “I’m Not There”, “Goin’ to Acapulco”, “I’m Your Teenage Prayer” y “Sign on the Cross”. Las probabilidades de que toque alguna de esas canciones son astronómicas, pero antes del otro día, habríamos dicho que una versión en vivo de “Baby, Won’t You Be My Baby” era un escenario de uno en diez millones, y de alguna manera sucedió.

Parece haber algo en el aire sobre The Basement Tapes, porque el 5 de junio, cuando Dylan se tomó una noche libre entre sus dos primeros espectáculos, Bruce Springsteen tocó “I Shall Be Released” con Sheryl Crow en un concierto especial en Long Branch, Nueva Jersey, conmemorando la apertura del Centro Bruce Springsteen. Fue la primera vez que tocaba el estándar de The Basement Tapes. Quizás esto siga sucediendo, y Ariana Grande tocará “Yea! Heavy and a Bottle of Bread” en la segunda noche de su gira, Rush hará “Open the Door Homer” en el L.A. Forum esta semana, y Gracie Abrams presentará “Tiny Montgomery” más adelante en el año.

Nos conformaremos felizmente con que Dylan simplemente mantenga “Baby, Won’t You Be My Baby” en su repertorio durante todo el año. Su banda recreó prácticamente todos los matices de la grabación original. Merece ser escuchada todo el verano.