¿Deberían sentirse los estadounidenses culpables por apoyar en contra de EE. UU....

El éxito o el fracaso en la cancha no suele traer cambios políticos significativos.

La Copa del Mundo 2026 promete ser el evento deportivo más visto del planeta. También está en condiciones de generar su cuota de controversias.

Teniendo en cuenta la historia de corrupción en la FIFA, el organismo rector del deporte, sería difícil culpar a quien decida ignorar la competencia de este año.

Sin embargo, algunos espectadores del torneo de este verano pueden enfrentarse a un dilema adicional.

Las tensiones políticas están en aumento en los EE.UU., donde se jugarán la mayoría de los partidos del torneo. La administración Trump es históricamente impopular, y sus críticos ya están preocupados por el lavado de imagen deportiva: cuando los gobiernos utilizan el espectáculo de la competencia atlética para mejorar su imagen y distraer al público.

Como señalo en mi libro de 2022, “La ética del fanatismo deportivo”, los fanáticos críticos del comportamiento de su país a veces se sienten ambivalentes respecto a animar a sus equipos deportivos nacionales, e incluso pueden sentirse obligados a animar en su contra.

Después de todo, es una cosa apoyar a tu equipo nacional cuando el patriotismo se siente sencillo. Es algo completamente diferente cuando no te sientes muy orgulloso de ser estadounidense.

La Guerra Fría facilitó que muchos estadounidenses se unieran detrás del equipo de hockey masculino de EE.UU. de 1980 en su victoria sobre la Unión Soviética en el “Milagro del Hielo”. Pero ¿qué haces cuando no ves a tu país como los “buenos”?

[Context: El artículo aborda la relación entre el patriotismo, el deporte y la política en el contexto de la Copa del Mundo de 2026 y las tensiones políticas en los EE.UU.]

[Fact Check: El artículo menciona ejemplos históricos y actuales para ilustrar cómo diferentes personas pueden enfrentar dilemas patrióticos al apoyar a sus equipos nacionales en eventos deportivos internacionales.]