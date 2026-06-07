Jalen Brunson aún no ha alcanzado su mejor nivel con los Knicks en las Finales de la NBA

Lo que da miedo es que hay otro nivel que los Knicks pueden alcanzar.

Jalen Brunson en particular.

Ha estado lejos de su mejor nivel en los primeros dos juegos de las Finales: ha acertado sólo 19 de 56 tiros de campo (33,9 por ciento) y 4 de 17 desde el rango de 3 puntos (23,5 por ciento).

Ha cometido ocho pérdidas de balón combinadas.

En la victoria del viernes por 105-104 en el Juego 2 sobre los Spurs en el Frost Bank Center, falló tres tiros seguidos mientras los Spurs iniciaban una racha de 14-0 para empatar el juego al final del último cuarto.



Jalen Brunson tuvo problemas para disparar en el segundo juego de las Finales de la NBA. Jason Szenes para el New York Post

El último fue un triple abierto que no pudo acertar.

Sin embargo, hizo un tiro en salto para empatar el juego y anotó un tiro libre, después de robar el pase de Victor Wembanyama, para darle a los Knicks su ventaja final.

“Sólo estamos tratando de ponérselo difícil”, dijo De’Aaron Fox. â€œCreo que hemos hecho un buen trabajo en ambos juegos. Ha acertado grandes tiros al final de los partidos. Es un gran jugador”.

â€œIncluso cuando se lo pones difÃcil a los buenos jugadores, ellos tienen talento y terminarÃ¡n acertando tiros. Lo ha hecho, especialmente al final de los juegos”.

Los Spurs claramente se propusieron no dejar que Brunson los venciera el viernes.

Lo bombardeaban cada vez que alguien le ponía una pantalla.

Se desplomaban en la pintura cada vez que entraba al carril.



El guardia de San Antonio Spurs, De’Aaron Fox, ensucia al guardia de los New York Knicks, Jalen Brunson, durante la segunda mitad en el Frost Bank Center del Juego 2. Jason Szenes para el New York Post

Y fueron extremadamente físicos: levantándolo en toda la cancha, quitándolo del balón e intentando meterse bajo su piel.

Gran parte fue permitida por los árbitros.

En un momento del último cuarto, De’Aaron Fox básicamente lo empujó y luego intentó intercambiar algunas palabras con Brunson, quien simplemente lo miró fijamente.

El padre de Brunson, el entrenador asistente Rick, gritó algunas palabras hacia Fox.

Brunson espera aún más de ese enfoque en el Juego 3 el lunes.

“Conociéndolos, habrá otro nivel”, dijo Brunson. â€œTenemos que estar preparados y listos para igualar y jugar durante 48 minutos. No importa lo que suceda en el juego, tenemos que apoyarnos unos a otros, qué está pasando, quién está corriendo, quién no, quién está arriba, quién está abajo. Asegurarnos de que jugaremos juntos durante 48 minutos es realmente importante”.

Y, como dijo Fox, Brunson todavía ha encontrado una manera de ejecutar tarde en los Juegos 1 y 2 a pesar de sus dificultades hasta ese momento.

Se convirtió en el primer jugador desde al menos 1971 en anotar los puntos finales de la ventaja en los últimos dos minutos de partidos consecutivos de las Finales, según ESPN.

“Veo al Capitán Clutch haciendo lo que siempre ha estado haciendo desde que llegué aquí”, dijo Karl-Anthony Towns. “Él es una parte muy importante cuando se trata de lo real: el juego, para ganar el juego, no se puede jugar con el número 11”.

Si así es como se ven los Knicks sin Brunson en su mejor momento, imagínese cómo serán cuando finalmente estalle.