El ex asesor de Trump, John Bolton, se espera que se declare culpable por manejo indebido de información clasificada: Fuentes

El ex asesor de Trump, John Bolton, se espera que se declare...

President Donald Trump’s ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, se espera que se declare culpable por el manejo inadecuado de información clasificada, fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a ABC News el jueves.

Bolton no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. El Departamento de Justicia se ha negado a hacer comentarios.

Se espera que Bolton se declare culpable de un cargo de retención ilegal de documentos sensibles, según fuentes cercanas al caso. Fuentes informaron a ABC News que Bolton también acordó pagar una multa de $2.25 millones.

El cargo por el que se declara culpable implica mantener información clasificada de seguridad nacional en diarios, según una fuente familiarizada con el asunto. Se espera que Bolton mantenga que no sacó documentos con marcas de clasificación de oficinas gubernamentales.

Se espera que Bolton mantenga que no hay información clasificada en su libro de 2020 “The Room Where It Happened”, pero que quiere asumir la responsabilidad de sus acciones, fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a ABC News.

Hay una reorganización programada para el 26 de junio, lo que indica que se espera que Bolton se declare culpable.

[Context: John Bolton acusado de manejo inapropiado de información clasificada. Fact Check: El Departamento de Justicia no ha hecho comentarios al respecto].

La declaración de culpabilidad convertiría a Bolton en el único caso exitoso que hemos visto hasta ahora en la campaña de represalias de Trump contra quienes percibe como sus enemigos políticos.

Bolton fue acusado por un gran jurado en octubre de 2025 de transmitir y retener supuestamente documentos clasificados de manera ilegal. La acusación, presentada por un gran jurado federal en Maryland, acusó a Bolton de ocho cargos de transmisión ilegal de información de defensa nacional, así como de 10 cargos de retención ilegal de información de defensa nacional.

Los fiscales habían acusado a Bolton de usar una cuenta de correo electrónico personal no gubernamental y una aplicación de mensajería para transmitir al menos ocho documentos a personas no autorizadas que contenían información clasificada en niveles que iban desde “secreto” hasta “alto secreto”.

Siete de las transmisiones supuestamente ocurrieron durante el tiempo en que Bolton se desempeñaba como asesor de seguridad nacional de Trump en 2018 y 2019, mientras que otro documento supuestamente fue enviado por Bolton días después de que Trump lo sacara de la administración en septiembre de 2019.

Bolton ha sido objetivo de la ira de Trump desde que dejó la primera administración de Trump y publicó un libro revelador. Bolton ha negado haber sacado documentos ilegalmente con marcas de clasificación y ha dicho que su libro no contiene tal información.

[Context: Caso legal contra John Bolton por transmisión ilegal de información clasificada]. Guardian investigative in nature].