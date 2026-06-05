Samantha Busch dice que la familia “no se siente sola” en su primera declaración desde la muerte de Kyle Busch

Samantha Busch habló públicamente sobre la muerte repentina de su esposo, el dos veces campeón de la Copa NASCAR Kyle Busch, en su Instagram el viernes.

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“Las oraciones, mensajes, flores, comidas, abrazos e innumerables actos de bondad nos han ayudado a superar los días más desgarradores de nuestras vidas”, dijo Busch. “Aunque nuestros corazones están absolutamente destrozados, hemos sentido la presencia de Dios y sus brazos alrededor de nosotros a través de todos y cada uno de ustedes”.

En el post agregó que la familia ha tenido mucho amor “durante este tiempo inimaginable” y que han recibido “consuelo en medio de tanto dolor”.

Su familia dijo que Kyle murió después de ser hospitalizado por neumonía que progresó “hasta sepsis, lo que resultó en complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras”.

Kyle Busch se llevó a casa el primer lugar en la mayor cantidad de carreras de la historia: 234 carreras en las tres series nacionales de este deporte.

La publicación de Instagram, acompañada de la leyenda, incluye una foto de la familia de cuatro. En la foto, se muestra a Samantha con Kyle y sus dos hijos, Brexton Busch, de 11 años, y Lennix Busch, de 4. Se ve a Brexton en la espalda de Kyle mientras Samantha sostiene a Lennix.

“Saber el impacto que Kyle tuvo en los demás y ver cómo lo honran a través de cada acto único de generosidad es un verdadero testimonio de lo especial que es Kyle para tanta gente”, continuó. “Hay momentos en los que el peso de esta pérdida parece imposible de soportar, pero una y otra vez Dios, a través de todos ustedes, nos ha demostrado que no estamos solos”.

Terminó la publicación de Instagram agradeciendo a quienes estuvieron presentes por ella y sus dos hijos, incluidos familiares, amigos y extraños.

“Es posible que nunca encontremos las palabras para expresar plenamente lo que su apoyo ha significado para nosotros, pero sepa que estamos profundamente agradecidos”.