Shakira y Burna Boy abren la Copa del Mundo en México, Katy Perry encabeza en EE. UU.

La cantante Katy Perry encabezará el partido de apertura de la Copa Mundial de EE. UU., Mientras que Alanis Morissette y Michael Bublé abrirán los juegos de Canadá.

Shakira y Burna Boy actuarán en la Ciudad de México para la primera de las tres ceremonias de apertura en la Copa del Mundo.

FIFA ha planeado ceremonias de apertura para cada país anfitrión, con inauguraciones antes de los juegos en Estados Unidos y Canadá también.

La FIFA ha revelado el cartel del espectáculo en México, que incluye a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Mana y Tyla. Se dijo que se anunciarían más artistas para las ceremonias en EE. UU. y Canadá.

Alanis Morissette y Michael Bublé encabezan en Toronto el 12 de junio antes del Canadá vs Bosnia y Herzegovina.

Ese mismo día, Katy Perry, la estrella pop global LISA, la estrella de Afrobeats nigeriana Rema, la artista pop brasileña Anitta y el artista de hip-hop Future se presentarán en Los Ángeles antes de que EE. UU. se enfrente a Paraguay.

El trío de espectáculos está siendo creado por el productor italiano Marco Balich, quien estuvo detrás de la espectacular ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina de este año. Cada espectáculo se llevará a cabo aproximadamente 90 minutos antes del inicio.

Shakira también estará entre los artistas principales que actuarán en un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl para la final de la Copa del Mundo, junto con Madonna y la banda de chicos BTS.

Diana Ross actuó en la ceremonia de apertura en Chicago cuando se celebró la última Copa del Mundo en EE. UU. en 1994 y, famosamente, falló un penal como parte del espectáculo.

La canción Dai Dai tiene como objetivo recaudar $100 millones en apoyo al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA.