Orbanismo después de Orbán

La derrota de Viktor Orbán ha privado a la extrema derecha europea de su modelo de gobierno más exitoso. Los Patriotas por Europa siguen siendo el tercer grupo más fuerte en el Parlamento Europeo, pero han perdido al político que, durante mucho tiempo, logró construir un sistema político en torno al poder estatal, fondos de la UE, guerra cultural, diplomacia pro-rusa y vínculos con Estados Unidos bajo Trump. Fue solo cuando se congelaron los fondos de la UE para Hungría que el orbanismo comenzó a toparse con sus límites.

La formación de los Patriotas por Europa en 2024 señaló una realineación de la extrema derecha europea. La ambición abierta del nuevo grupo era cambiar el enfoque de la UE sobre la migración, la política verde y la guerra en Ucrania. La República Checa no podía estar ausente. El ANO de Andrej Babiš se unió a los Patriotas desde el grupo liberal Renovar Europa. Al hacerlo, el político más influyente de la República Checa se colocó junto a la Liga de Matteo Salvini, el Rally Nacional de Marine Le Pen y el Partido de la Libertad de Herbert Kickl.

Hasta ahora, Babiš nunca había mostrado mucho interés en ninguno de estos partidos. La verdadera razón por la que se unió al esfuerzo de construir un nuevo grupo poderoso estaba en otro lugar: en Viktor Orbán.

Patriotas por Orbán

En 2024, Orbán todavía ocupaba una posición excepcional, si ya problemática, en la política europea. Desde que regresó al poder en Hungría en 2010, había reestructurado las instituciones del país, subordinado una gran parte del panorama mediático y construido una extensa base económica leal a Fidesz. Había colocado temas de guerra cultural en el centro de su política estatal, y varios políticos de toda Europa habían intentado imitarlo.

Para la extrema derecha europea, Orbán demostró que un proyecto abiertamente iliberal podía funcionar dentro de la Unión Europea tanto ideológica como económicamente. Hungría no tuvo problemas para atraer fondos europeos a pesar de que Fidesz se oponía en gran medida a la agenda de la UE. Orbán utilizó su posición dentro de la toma de decisiones de la UE como una fuente de influencia, incluso mientras atacaba a Bruselas por el estado de derecho, la migración, la sociedad civil, la libertad de prensa y los derechos de las minorías.

A finales de 2022, sin embargo, este modelo confrontativo se estaba volviendo insostenible. Partes de los fondos de la UE de Hungría se habían suspendido o condicionado bajo procedimientos de la UE vinculados a preocupaciones sobre el estado de derecho, incluyendo la contratación pública, las garantías contra la corrupción y la independencia judicial. Fidesz también había estado fuera de la familia del Partido Popular Europeo desde 2021 y estaba buscando una nueva casa en el Parlamento Europeo. Los Patriotas por Europa, formados después de las elecciones europeas de 2024, lo proporcionaron. Orbán se convirtió en el portavoz no oficial del grupo.

El primer ministro húngaro ya enfrentaba problemas debido a su actitud complaciente hacia Rusia desde el 24 de febrero de 2022. Su política exterior y el bloqueo repetido de decisiones de la UE lo dejaron a él y a Hungría cada vez más aislados. Cuando Hungría asumió la presidencia rotativa del Consejo de la UE el 1 de julio de 2024, Orbán partió inmediatamente en su propia “misión de paz” a Kiev, Moscú y Pekín. No fue una misión oficial de la UE. La mayoría de los gobiernos europeos lo vieron como una acción en solitario que debilitaba la posición común de la UE.

El rey del illiberalismo

Sin embargo, Orbán siguió siendo el “rey” del corriente político iliberal. Su versión del conservadurismo tenía poco que ver con los principios y reglas de esa tradición política. Más bien, era un nacionalismo que pretendía respetar esos principios para atraer a votantes desencantados con el capitalismo y cosechar ganancias. Esto fue precisamente lo que había atraído a Babiš, quien no tenía problemas para llamar a Orbán su “amigo”.

Poco después de la creación de los Patriotas por Europa, representantes de sus partidos miembros se reunieron en una conferencia en Madrid, se pusieron gorras con el lema “Make Europe Great Again” y se comprometieron a construir una versión europea del movimiento MAGA. Orbán, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders, Santiago Abascal y otros representantes de la extrema derecha europea subieron al mismo escenario. Hablaron sobre migración, el Pacto Verde, la soberanía nacional, la lucha contra el “wokismo” y el declive de Europa. La victoria de Donald Trump en los Estados Unidos confirmó que el mismo lenguaje político podría llevarlos al poder en Europa también, girando la rueda ideológica hacia un aislacionismo nacionalista coordinado.

La relación de Andrej Babiš con el grupo de los Patriotas Europeos fue desde el principio ambivalente. Una cosa básica se sabe sobre el primer ministro checo: le gusta el poder y no tiene miedo de congraciarse con él, independientemente de quién encarne en un momento dado. Babiš puede alardear de su relación con Orbán y, unos momentos después, concertar una reunión con Emmanuel Macron.

Aun así, la repentina salida del primer ministro checo de Renovar Europa, donde su partido ANO había pertenecido durante muchos años, fue una sorpresa. El primer ministro checo se colocaba entre políticos que no necesitaban pretender moderación ideológica o decencia. Wilders, Salvini, Le Pen, Abascal y Kickl se basan en el nacionalismo abierto, la retórica racista y las formas más primitivas de guerra cultural.

En la política checa, Babiš se había presentado durante mucho tiempo de manera algo diferente: como defensor de los pobres, pescando votos entre la clase media y media baja que se había acercado a él después del colapso de la socialdemocracia. Sin embargo, al unirse a los Patriotas, se colocó dentro de una familia política europea bastante diferente. La familia de la extrema derecha.

El edificio se derrumba

Un año pasó y los Patriotas comenzaron a convulsionar en caos y espasmos. Las elecciones húngaras cambiaron toda la dinámica de los Patriotas, sacudiendo al grupo hasta sus cimientos.

Orbán había sido la fuerza impulsora de la coalición, la cara que mostraba al mundo que este tipo de política podía tener éxito y seguiría teniéndolo. Prestó todo el proyecto un peso que los otros líderes del Patriota no tenían. Marine Le Pen nunca ha gobernado Francia. Geert Wilders ha logrado agitar la política neerlandesa pero nunca ha ocupado un cargo y sigue siendo principalmente un símbolo de radicalización. Salvini pasó por el gobierno italiano, pero su poder fue limitado por las coaliciones y la volatilidad de la política del país. Andrej Babiš, ahora en su segundo mandato como primer ministro checo, nunca ha logrado mantener un poder continuo sobre el país y sigue siendo una de las figuras más controvertidas de la política checa.

Orbán era diferente. Gobernó ininterrumpidamente durante dieciséis años, reconstruyó el estado, creó una base mediática y económica leal, y convirtió el conflicto con la Unión Europea en su propia marca política. Bajo su mandato, los contratos públicos, los proyectos financiados por la UE, los círculos empresariales leales y partes de los medios de comunicación se entrelazaron estrechamente. La influencia económica y política se reforzaban mutuamente. Como empresario convertido en primer ministro, Babiš reconoció las ventajas prácticas de un sistema así.

Pero algo comenzó a crujir en la relación entre Orbán y Babiš. Esto quedó claro en la CPAC Hungría, la versión húngara de la conferencia conservadora estadounidense programada por Orbán para marzo de 2026, unas pocas semanas antes de las elecciones parlamentarias. No fue solo un desfile de políticos amistosos. Durante los años de Orbán en el poder, Budapest se convirtió en uno de los centros del nacionalismo occidental, como lo señaló Le Monde, con instituciones respaldadas por el estado como el Instituto Danubio, el Colegio Matías Corvino, el Instituto Húngaro de Asuntos Internacionales y el Centro de Derechos Fundamentales desempeñando un papel importante. El Centro de Derechos Fundamentales coorganiza la CPAC Hungría con la Unión Conservadora Americana, propietaria de la marca CPAC. La Hungría de Orbán se había convertido en un punto de encuentro importante para partes de la derecha estadounidense y europea.

CPAC Hungary 2026 tuvo lugar en Budapest el 21 de marzo, atrayendo a 667 invitados extranjeros de 51 países y, en total, a varios miles de participantes. A los medios independientes se les negó el acceso al evento. Entre los oradores destacados se encontraban Geert Wilders, Herbert Kickl, Alice Weidel, Irakli Kobakhidze, Mateusz Morawiecki, Tom Van Grieken y Martin Helme. Figuras del entorno conservador estadounidense también estuvieron presentes, incluido Matt Schlapp. Donald Trump apoyó a Orbán en un mensaje de video.

Para sorpresa de muchos, Andrej Babiš hizo lo mismo. “Amigo Andrej” justificó su ausencia por motivos de asuntos domésticos urgentes, dejando al ministro de Relaciones Exteriores Petr Macinka para asistir al evento. Personas como Orbán nacen una vez cada 500 años, dijo Macinka, comparando a su anfitrión con Miguel Ángel. Pero a pesar de los esfuerzos del ministro de Relaciones Exteriores, estaba claro que las relaciones checo-húngaras se habían enfriado. Después de la pérdida de las elecciones por parte de Orbán, Babiš, que anteriormente se había comunicado públicamente con su homólogo húngaro, cambió al inglés formal. Después de pasar años construyendo lazos estrechos, Orbán fue de repente, para Babiš, un perdedor electoral.

La pregunta era qué haría esto con los Patriotas por Europa y quién, si alguien, reemplazaría a Orbán como el principal enlace con Rusia y Estados Unidos bajo Trump.

Babiš el camaleón

Ahora Babiš se encuentra como el único primer ministro en funciones de un estado miembro de la UE dentro de los Patriotas por Europa. Lógicamente, esto significaría que tomara las riendas. Pero nada de eso está sucediendo. Apresurarse a asumir el papel de líder de los Patriotas iría en contra del instinto básico de Babiš. Toda su carrera política descansa en su capacidad de estar presente donde pueda servir a sus propósitos, mientras afirma que no tiene nada que ver con él, o incluso que es víctima de la situación. Babiš puede, al mismo tiempo, ser socio de Orbán y Macron, pragmático europeo y víctima de Bruselas, defensor del estado de bienestar y amigo de grandes empresas, dependiendo de lo que requiera el momento.

Lo mismo ocurre con su apoyo a los Patriotas por Europa. Lo expresa, pero dentro de límites. Babiš claramente no quiere una mayor responsabilidad. Esto quedó completamente demostrado en la primera reunión “post-Orbán” de los Patriotas en Milán, a la que se invitó a Viktor Orbán pero no asistió. En los informes disponibles, el primer ministro checo no aparece entre los principales oradores ni figuras citadas. La mayor atención se centró en Salvini, Bardella, Wilders, Van Grieken y otros. Esto sugiere que el primer ministro checo mantuvo su distancia de las expresiones más duras de la política identitaria y nacionalista representadas por sus colegas.

Búsqueda urgente de un nuevo centro de poder

Para la extrema derecha, el acceso al gobierno sigue siendo enormemente importante. Los ministerios, las negociaciones europeas, los canales diplomáticos y el dinero público dan a la política nacionalista un alcance que las conferencias, plataformas mediáticas y grupos de reflexión por sí solos no pueden proporcionar. Orbán fue tan importante porque, durante muchos años, ofreció todo esto desde dentro de un estado miembro de la UE. Budapest no era simplemente un lugar de encuentro para el nacionalismo europeo. Era un lugar donde los políticos, intelectuales y activistas nacionalistas podían conectarse con el poder real.

Después de las elecciones en Hungría, esta dirección tendrá que cambiar. Fidesz sigue siendo parte de los Patriotas y la red de Orbán no desaparecerá de la noche a la mañana. Pero sin la oficina del primer ministro, pierde algo que ningún grupo de reflexión o conferencia puede reemplazar: el control directo sobre un estado miembro de la UE. Para los Patriotas por Europa, surge ahora una pregunta urgente. ¿Dónde reside su poder gubernamental y todo lo conectado a él?

La búsqueda de una respuesta lleva automáticamente a Praga. Para un grupo que ha perdido a su estadista más importante, el primer ministro checo tiene un nuevo valor. Un papel crucial en este cambio lo desempeña la mujer más poderosa de la República Checa, Tünde Bartha, jefa de la Oficina de Gobierno. Algunos comentaristas en la República Checa la han apodado el Cardenal Richelieu de la política checa. Su biografía, y la forma enérgica en que ha estado ejerciendo su influencia en los últimos meses, sugiere que tal evaluación no está lejos de la verdad.

Una gerente eslovaco-húngara, Bartha ayudó a establecer la división húngara de la empresa de Babiš, Agrofert, en Hungría. En 2024, Viktor Orbán le otorgó una alta decoración estatal. Para Babiš, ella ha sido durante mucho tiempo la principal conexión con Budapest y el círculo de poder en torno a Fidesz. Hoy en día, la influyente gerente está constantemente al lado de Babiš, viajando con él en viajes de trabajo, invitando a diplomáticos a la Oficina de Gobierno y negociando ocasionalmente en nombre de la República Checa.

Las buenas relaciones de Bartha con la facción conservadora húngara sugieren que el centro de poder dentro de la extrema derecha europea puede estar mudándose lentamente a la República Checa. El eje de las relaciones checo-húngaras aún se mantiene unido por lealtad e historial de contactos con la era de Orbán. Esto sigue siendo cierto incluso si Babiš mantiene al margen públicamente. Incluso después de Orbán, será importante para el primer ministro checo mantener buenas relaciones con su antiguo modelo político, incluso si solo en privado.

Después de la caída de Orbán, la mayoría de los comentaristas europeos apostaban por Eslovaquia de Robert Fico en su lugar. Uno de los pocos políticos europeos que viaja regularmente a Moscú, el primer ministro eslovaco ha asumido el papel anteriormente desempeñado por el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, después de que se revelara que Szijjártó había compartido repetidamente detalles con su homólogo ruso sobre negociaciones sensibles de la UE.

Sin embargo, Fico no goza de gran respeto entre los demás políticos de la extrema derecha europea. Su gobierno ha estado sumido en problemas de coalición durante mucho tiempo, y las protestas en su contra, aunque agotadoras e ineficaces, señalan una fuerte fragmentación en el país. Su partido gobernante, SMER, no está afiliado a ningún grupo en el Parlamento Europeo, lo que debilita considerablemente su posición.

Un dilema MAGA

Aunque los vínculos con Rusia se discuten casi a diario en los países postcomunistas, el papel de Estados Unidos a menudo queda en un segundo plano. Sin embargo, la relación entre la extrema derecha europea y el círculo político de Donald Trump es crucial.