Noticias del mundo en breve: Millones desplazados en Sudán del Sur, suministro mundial de carne se cuadruplica, crisis en Medio Oriente profundiza el hambre global

La lucha entre el ejército nacional y la milicia opuesta del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán se ha intensificado, especialmente en el condado de Akobo en Jonglei, y los civiles siguen soportando el peso. Alrededor de 140,000 personas han sido desplazadas solo allí, mientras que más de 300,000 han sido desarraigadas en Jonglei y estados vecinos desde diciembre del año pasado, sumándose a casi dos millones de personas desplazadas internamente. Al mismo tiempo, aproximadamente 100,000 personas han huido hacia Etiopía en busca de seguridad, con movimientos de población que siguen siendo fluidos a medida que miles regresan a casa en las últimas semanas.

Muchas familias están volviendo a encontrar sus hogares destruidos o saqueados, lo que los obliga a amontonarse en edificaciones inacabadas y refugios improvisados hechos de palos y láminas de plástico. El acceso humanitario limitado en varias ubicaciones ha dejado a los más vulnerables sin acceso a ayuda crítica, profundizando aún más la crisis. Con la temporada de lluvias en marcha en Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, que ha enfrentado repetidas olas de conflicto, desplazamiento y choques climáticos desde su independencia en 2011, probablemente enfrentará inundaciones, agregando otra capa de dificultad.

El suministro mundial de productos alimenticios de origen animal ha aumentado significativamente en las últimas seis décadas, principalmente huevos, aves de corral y cerdo, según un nuevo estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La producción global de carne de ave mostró el mayor crecimiento, aproximadamente cinco veces, seguido por huevos y carne de cerdo, ambos casi duplicados, mientras que los productos de carne de vacuno se mantuvieron estables o disminuyeron en muchas regiones. En 2022, la producción global alcanzó 361 millones de toneladas de carne, frente a las aproximadamente 71 millones de toneladas en 1961. La producción de leche fue de 930 millones de toneladas, un aumento desde aproximadamente 342 millones de toneladas, mientras que la producción de huevos en el mismo período aumentó de 15 millones de toneladas a 94 millones de toneladas.

La oferta per cápita de productos animales en tierra sigue siendo la más alta en América del Norte, mientras que en Asia, a pesar de ser el principal productor, la carne sigue siendo relativamente difícil de obtener. En África subsahariana, el suministro per cápita ha permanecido en gran medida estancado, con solo ganancias limitadas en ciertos países, como la leche en Kenia y las aves de corral en Sudáfrica.

La pérdida y el desperdicio de alimentos exacerbarán aún más estas disparidades y presentan un creciente desafío de sostenibilidad. Aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial nunca llega al plato, incluyendo aproximadamente el 14 por ciento de los productos alimenticios de origen animal. Las pérdidas suelen estar relacionadas con una infraestructura de cadena de frío inadecuada y un control deficiente de la temperatura.

Tres meses después de advertir que la escalada de la crisis en Oriente Medio podría empujar a millones más de personas hacia el hambre, un nuevo análisis del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU muestra que las repercusiones del conflicto ya están teniendo efectos profundos y duraderos en algunos de los países más vulnerables del mundo. El nuevo informe del PMA se centró en tres países con diferentes exposiciones a los cuellos de botella en la cadena de suministro, y encontró que 2.5 millones de personas adicionales en Somalia, 1.3 millones en Sri Lanka y 2.3 millones en Afganistán luchan por satisfacer las necesidades básicas de alimentos y, en algunos casos, se ven empujadas hacia el hambre aguda.

“Advertimos que esta crisis podría empujar a millones más de personas hacia el hambre; ahora estamos viendo que está sucediendo en tiempo real”, dijo Jean-Martin Bauer, Director del Servicio de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutrición del PMA. Se espera que estos impactos se intensifiquen en los próximos meses, incluso si la crisis en Oriente Medio se calma. En muchas partes del mundo, los agricultores están atravesando temporadas de siembra con graves escaseces de fertilizantes y altos precios del combustible. Se espera que esto tenga un impacto devastador en los rendimientos de los cultivos y, consecuentemente, en los precios de los alimentos en los próximos meses. El informe también muestra cómo el conflicto en Oriente Medio está obligando al PMA a enfrentar una triple presión con necesidades crecientes, aumentos en los costos de entrega y una reducción de la financiación, lo que culmina en consecuencias devastadoras. El PMA estima que ahora servirá a 1.5 millones de personas menos de lo planeado originalmente en 2026. Sin embargo, si el conflicto continúa en los próximos meses, el PMA advirtió que más de 9 millones de personas podrían perder asistencia.