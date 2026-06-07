Niña conocida como ‘Chelsea Jane Doe’ identificada 26 años después de que se encontrara un cuerpo mutilado a cientos de millas de su estado natal

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Las autoridades identificaron a una adolescente de Pensilvania casi 26 años después de su asesinato, en un raro caso en el que los investigadores conocían la identidad del asesino mucho antes de saber el nombre de la víctima.

La oficina local del FBI en Boston, la Policía Estatal de Massachusetts y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk anunciaron el miércoles que “Chelsea Jane Doe” ha sido identificada como Tiffany Bradley, una joven de 16 años de Allentown, Pensilvania, mediante pruebas avanzadas de ADN y genealogía genética de investigación.

El asesino de Bradley, Eugene McCollom, se declaró culpable hace años y cumple cadena perpetua. Pero a pesar de obtener una condena, los investigadores pasaron décadas tratando de determinar la identidad de la víctima adolescente.

“Hemos esperado tanto por este día”, dijo el coronel de la policía estatal de Massachusetts, Geoffrey Noble, durante una conferencia de prensa. “Es raro tener un caso como este, en el que conocíamos el nombre del sospechoso antes que el de la víctima”.

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La policía descubrió los restos de Bradley el 13 de noviembre de 2000 en el estacionamiento de Soldier’s Home en Chelsea, Massachusetts, a unas 315 millas de su ciudad natal.

En la conferencia de prensa del miércoles, el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Kevin Hayden, describió la escena que encontraron los investigadores.

“Encontraron el cuerpo de una mujer desconocida”, dijo Hayden. “Trágicamente, la habían cortado por la mitad. Estaba sin cabeza y sin manos”.

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Las autoridades dijeron que McCollom, quien permanece encarcelado, admitió haber matado a Bradley después de que ella llegó al área de Boston y luego dijo a los investigadores dónde se habían enterrado restos adicionales.

Según el FBI, Bradley había sido objeto de trata a través de fronteras estatales antes de su muerte.

Las autoridades dijeron que los avances en la tecnología del ADN y la investigación genealógica finalmente permitieron a los investigadores identificar a Bradley y notificar a su familia casi 26 años después de su muerte.

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“Hoy finalmente podemos decir su nombre: Tiffany Bradley de Allentown, Pensilvania”, escribió la oficina del FBI en Boston en una publicación de Facebook anunciando el avance.

Para la familia de Bradley, la identificación puso fin a décadas de preguntas sin respuesta.

“Su última conversación con su prima favorita fue interrumpida con la voz temblorosa y dijo: ‘Te llamaré más tarde. Tengo que irme'”, dijo Shakirah Wiggins, pariente de Bradley, durante la conferencia de prensa. “Esa llamada nunca llegó y fue reemplazada por 26 años de espera, preguntándonos por qué”.

Wiggins agradeció a los investigadores por continuar con el caso mucho después de que se identificara al asesino.

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“Es totalmente sorprendente que, después de 26 años, la gente se haya preocupado lo suficiente como para darle un nombre y devolverla a nuestra familia”, dijo. “Las ruedas de la justicia funcionan lenta pero seguramente.”

Fox News Digital se comunicó con la oficina local del FBI en Boston para obtener comentarios adicionales, pero no recibió una respuesta de inmediato.