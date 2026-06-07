Predicción: Croacia vs Eslovenia

Haciendo su última aparición antes de partir a América del Norte, Croacia recibirá a Eslovenia en Varazdin el domingo por la noche.

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Veredicto: Victoria de Croacia Mejores probabilidades: 2/5 Casa de apuestas: BetUS

Croacia: Comenzando con los anfitriones, si bien Croacia podría haber iniciado una asombrosa campaña de clasificación para la Copa del Mundo el año pasado al registrar 22 puntos en sus ocho apariciones en el Grupo L, los Blazers buscan un impulso crucial este fin de semana. Habiendo iniciado la última etapa de sus preparativos antes de la Copa del Mundo con una derrota rutinaria por 2-0 en casa contra Bélgica, el equipo de Zlatko Dalic ha sufrido derrotas amistosas consecutivas. Concluyendo la pausa internacional de marzo con una derrota por 3-1 a manos de los gigantes sudamericanos Brasil, Croacia también ha mostrado problemas defensivos preocupantes a ambos lados desde el comienzo del año. Estarán desesperados por evitar un posible tropiezo en Varazdin el domingo por la noche antes de comenzar su aventura en la Copa del Mundo el 17 de junio frente a Inglaterra.

Noticias del equipo de Croacia: Regresando a tiempo de una lesión en el hombro, el veterano de 40 años Luka Modric liderará a Croacia el domingo por la noche y ganará su 198ª internacional en este fin de semana. A pesar de lidiar con una campaña afectada por lesiones con los gigantes de la Premier League Manchester City, Mateo Kovacic se asociará con Modric en el centro del campo. El compañero de Manchester City, Josko Gvardiol, debería sumar minutos valiosos en Varazdin. Con 14 goles en la Bundesliga para Hoffenheim esta temporada, se espera que Andrej Kramaric tenga una convocatoria completa y lidere el ataque de Croacia.

Eslovenia: En cuanto a los visitantes, si bien Eslovenia pudo haber comenzado su aventura de clasificación para la Copa del Mundo el año pasado con la mira puesta en hacer un auténtico avance hacia América del Norte, el equipo de Bostjan Cesar ha pasado por dificultades. Llegando justamente bajo una gran cantidad de críticas al no lograr una sola victoria en ninguno de sus seis juegos del Grupo B (dos derrotas, cuatro empates), los Blancos han mostrado problemas evidentes continuando desde el comienzo de 2026. Después de perderse lo que habían considerado una oportunidad de oro a principios de semana al finalmente conformarse con un triste empate 1-1 en casa contra Chipre, Eslovenia ha logrado solo una victoria en cualquier competencia en los últimos 12 meses.

Noticias del equipo de Eslovenia: Con recientes rumores sobre un posible traspaso lejos de los gigantes españoles Atlético de Madrid este verano, Jan Oblak liderará a Eslovenia el domingo por la noche y ganará su 83ª internacional. Ayudando a Leeds a prolongar su estatus en la Premier League, Jaka Bijol comenzará en el corazón de la defensa de Cesar. Tras salir desde el banco y marcar un crucial gol de empate en la segunda mitad contra Chipre el jueves, el defensor del Zenit Vanja Drkusic podría recibir una convocatoria completa en Varazdin. Con 23 goles con el equipo del Championship Swansea esta temporada, Zan Vipotnik liderará la delantera el domingo.

Aspectos clave a considerar en el partido entre Croacia y Eslovenia: – Cuando Croacia y Eslovenia se enfrentaron por última vez en un amistoso en marzo de 2022, los oponentes del domingo empataron 0-0 en Al Rayyan. – Croacia ha sufrido derrotas consecutivas por primera vez desde octubre de 2023. – Eslovenia solo ha logrado una victoria en sus últimos 11 partidos en todas las competiciones. – La derrota de Croacia por 2-0 contra Bélgica a principios de la semana es la primera derrota en casa que sufren desde octubre de 2023. – Seis de los últimos siete partidos de Eslovenia han terminado con menos de 2,5 goles.

Conclusión: Tras sufrir derrotas consecutivas por primera vez desde 2023, Croacia de repente tiene una presión seria sobre sus hombros. Haciendo su última aparición previa a la Copa del Mundo el domingo por la noche, los Blazers buscan desesperadamente un impulso de moral muy necesario en casa. Sin embargo, enfrentando a un equipo de Eslovenia que ha mostrado problemas evidentes continuando desde su pesadilla en la clasificación para la Copa del Mundo el verano pasado, apostamos por una victoria local este fin de semana.

Veredicto: Victoria de Croacia Mejores probabilidades: 2/5 Casa de apuestas: BetUS