EE. UU. confirma segundo caso de gusano barrenador en Texas, Canadá restringe importaciones de ganado

Un caso adicional de Gusano Barrenador del Nuevo Mundo, parásito que se come la carne, fue confirmado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Texas. La detección más reciente se encontró en un ternero de un mes de edad en el condado de Zavala, Texas, aproximadamente a 5.6 millas del primer caso confirmado anunciado a principios de este mes, dijo el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del USDA el viernes. Muestras adicionales recogidas en la zona circundante han dado negativo hasta el momento.

Las larvas del Gusano Barrenador del Nuevo Mundo se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente, creando heridas graves que pueden ser fatales si no se tratan. La plaga amenaza al ganado, la vida silvestre, las mascotas y, en casos raros, a los humanos.

El descubrimiento ha desencadenado restricciones transfronterizas. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos dijo el viernes que restringirá temporalmente las importaciones de ganado, incluidos caballos, de las áreas afectadas de los Estados Unidos. No se permitirá la entrada a Canadá de animales que hayan originado o estuvieran presentes en Texas dentro de los 21 días anteriores a cruzar la frontera.

Funcionarios federales y estatales enfatizaron que el segundo caso fue detectado dentro de una zona de control de movimiento existente establecida después del hallazgo inicial y que sigue dentro de un área donde se están liberando insectos estériles para suprimir la población de la plaga.

“El USDA no ha perdido tiempo en esta lucha, ya hemos derrotado al Gusano Barrenador del Nuevo Mundo antes, y lo haremos de nuevo,” dijo Dudley Hoskins, Subsecretario de Programas de Regulación y de Marketing de la agencia, en un comunicado.

El USDA dijo que el suministro de alimentos en los Estados Unidos sigue siendo seguro a pesar de las detecciones. El Gusano Barrenador del Nuevo Mundo no infesta la carne, frutas, verduras u otros productos alimenticios, según la agencia. Cualquier animal afectado sería identificado durante la inspección, y ningún producto contaminado se permitiría ingresar al comercio, dijo.

“Los dueños de ganado y todos los habitantes de Texas deben permanecer vigilantes,” dijo el Presidente de la Federación de Granjeros de Texas, Russell Boening, en un comunicado. “La vigilancia y la notificación son una prioridad. Cuanto antes se encuentre una infestación, antes se podrá erradicar al Gusano Barrenador del Nuevo Mundo.”

(Este es un relato en desarrollo. Por favor, vuelva a consultar para actualizaciones.)