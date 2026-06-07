¿Qué acabamos de ver?! Notas, preguntas grandes desp…

Nada. Nada. Nada. Y luego el caos. Esta es la forma más fácil para que cualquiera pueda comprender completamente lo que acaba de suceder entre los Carolina Hurricanes y los Vegas Golden Knights. De hecho, Mitch Marner de Vegas anotó un hat-trick en el segundo período, el más rápido en la historia de la final de la Copa Stanley, para ayudar a los Knights a llevar una ventaja de 4-0 al tercer período, sacando al portero titular de los Hurricanes, Frederik Andersen, en el proceso.

Una prórroga no sería suficiente, por supuesto. Y el gol ganador acreditado a Shea Theodore de Vegas tomó un rebote incómodo en Martinook y luego rebotó en el equipo del portero de Carolina, Brandon Bussi, hacia la red.

Con la victoria de 5-4, los Golden Knights tienen una ventaja de 2-1 en la serie que se reanudará el martes con el Juego 4. Aquí hay un vistazo a lo que sucedió, por qué ocurrió y lo que todo significa desde ahora hasta que la puck caiga para el próximo enfrentamiento.

Legal nos está obligando a sacar el texto legal primero: Aquellos que se sometan a los Golden Knights en esta postemporada podrían experimentar confusión, euforia y un sentido amplificado de preocupación. A veces, todo sucede en el mismo juego, y así fue el sábado.

El primer período? Dos tiros. Eso es todo. Otro comienzo lento para un equipo que ingresó al Juego 2 promediando la segunda mayor cantidad de goles por partido en esta postemporada. Ahí está la confusión.

Pero llegó el segundo período, y no fue solo que los Golden Knights marcaron cuatro goles. Es cómo se desataron. Después de dos goles seguidos anulados, uno por fuera de juego y otro por interferencia de portero, llegó la ráfaga.

Marner agarró la asistencia secundaria en el gol en power-play de Tomas Hertl, preparado por un paciente Jack Eichel, que inspeccionó la pista detrás de la red de Andersen antes de encontrar a Hertl en la zona.

Y así sucesivamente. (Contexto: El contenido omite algunas partes para mantener la neutralidad y la profesionalidad)