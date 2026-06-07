Copa Mundial 2026: ¿Está Escocia lista para dejar su marca en la final?

McTominay consiguió el segundo gol y Adams el tercero y cuarto tras una buena jugada de Ben Gannon-Doak, que también fue positivo para Clarke. Su carrera hacia el campo fue parte fundamental del cuarto gol de Adams. El joven de Bournemouth aún está en proceso, buscando consistencia con su último pase, pero se veía más afilado aquí. El entrenador en jefe dijo que Gannon-Doak estaba tan emocionado antes del partido contra Curazao que se le fue de las manos. Parece ser nuevamente un contendiente real. Adams es un tipo curioso, un jugador valorado por Clarke pero que nunca ha recibido un gran apoyo entre la afición escocesa. Es un delantero trabajador y sacrificado, pero no un goleador natural. Sin embargo, aquí, su asociación con Shankland parecía convincente. Parecían tener una comprensión creciente. Lo más probable es que ambos jueguen el próximo sábado. Ocho goles en dos partidos es una buena forma de entrar en el torneo. Esta preparación nunca fue sobre Curazao y Bolivia, pero se trataba de obtener suficiente positividad para impulsar a Escocia hacia la semana de Haití. Eso han conseguido. Clarke se mostró renuente a exagerar las cosas en el análisis posterior, pero estaba contento, se notaba. Hace cuatro años llevó a su equipo a la Eurocopa tras una forma desmoralizante. Se siente diferente ahora. Hablar de manera arriesgada, por supuesto, pero están en buena forma a una semana del partido más importante de sus vidas internacionales.