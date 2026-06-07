‘Scary Movie’ encabeza la taquilla, superando a ‘Masters of the Universe’

La taquilla del verano está en auge, pero no gracias a los sospechosos habituales.

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Después de tres semanas de dominio del terror independiente en la taquilla, la parodia de terror “Scary Movie” encabezó las ventas de entradas con 55 millones de dólares durante el fin de semana, según estimaciones de los estudios del domingo, superando fácilmente a la nada poderosa “Masters of the Universe”.

Últimamente ha llegado un nuevo orden a las salas de cine, que han visto a los compradores de entradas de la Generación Z acudir en masa a los éxitos de terror “Obsession” y “Backrooms”, ambos realizados por YouTubers convertidos en cineastas. Esas películas incluso han eclipsado a “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” de The Walt Disney Co.

Este fin de semana, la comedia fue la campeona desvalida. Aunque el género prácticamente se ha dado por muerto en los cines, la sexta “Película de miedo” logró un lanzamiento global de 105,5 millones de dólares, el mejor de la franquicia. La comedia de los hermanos Wayans incluso superó a su principal objetivo satírico, la franquicia “Scream”. A principios de este año, “Scream 7” debutó con 97 millones de dólares en todo el mundo.

Ambas franquicias son distribuidas por Paramount Pictures, aunque Miramax produjo la nueva “Scary Movie”. Coescrita por Marlon, Shawn, Keenan y Craig Wayans, la secuela marca el regreso de los Wayans a la franquicia después de su partida por diferencias creativas después de “Scary Movie 2” de 2001.

“Ésta es una excelente apertura para una secuela de comedia en este momento de la serie”, dijo David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica FranchiseRe. “Es una gran recuperación después de que el último episodio fracasara en 2013, cuando Anna Faris y Regina Hall fueron excluidas. La cifra del fin de semana triplica la media del género”.

Las críticas no fueron buenas (26% recientes en Rotten Tomatoes) y los puntajes de audiencia (una “B” CinemaScore) fueron regulares. Pero eso no impidió que “Scary Movie”, de 30 millones de dólares, dominara su competencia de presupuesto mucho mayor.

“Masters of the Universe”, una aventura de acción de espada y brujería basada en la serie animada de los años 80 y los juguetes Mattel, no logró revivir la franquicia inactiva. El estreno de Amazon MGM, la segunda película de “Masters of the Universe” después de una película del mismo título de 1987, se estrenó con 29,3 millones de dólares a nivel nacional.

“Masters of the Universe”, protagonizada por Nicholas Galitzine como He-Man, sumó 25 millones de dólares en el extranjero. Pero para una película cuya producción costó casi 200 millones de dólares, se necesitaba un lanzamiento mucho mayor para que la rentabilidad fuera probable.

Es el primer lanzamiento de Mattel Studios desde “Barbie” de 2023. Pero después del extraordinario éxito de 1.450 millones de dólares de esa película, “Masters of the Universe” estará más cerca de un fracaso para la compañía de juguetes.

“Backrooms” de A24, el estreno principal del fin de semana pasado, cayó abruptamente en su segundo fin de semana, cayendo un 68% con 25,9 millones de dólares. Pero “Backrooms”, una película de 10 millones de dólares basada en la serie de YouTube de Kane Parson, de 20 años, sigue siendo un fenómeno sin precedentes. Ahora es la película más taquillera de A24 con 212 millones de dólares en todo el mundo, superando a “Marty Supreme”.

Casi empatado en el tercer lugar, “Obsession” de Focus Features recaudó 25,6 millones de dólares en su cuarto fin de semana. Eso marcó una miserable caída del 7% con respecto al fin de semana anterior para la sensación de terror de Curry Barker, de 26 años. Sin tener en cuenta la inflación, ninguna película de terror ha tenido un cuarto fin de semana mejor.

“Obsession”, sobre un hombre que desea que la persona que le gusta le devuelva su afecto, se hizo por menos de 1 millón de dólares. Ahora ha recaudado 152,1 millones de dólares a nivel nacional y 224,8 millones de dólares en todo el mundo, un récord para Focus.

En su tercer fin de semana, “The Mandalorian and Grogu” cayó hasta el sexto lugar con 10 millones de dólares. Incluso fue superado por “The Amazing Digital Circus: The Last Act” de Fathom Entertainment, una combinación de los dos últimos episodios de la serie animada. Recaudó 12,7 millones de dólares.

Algunas otras películas alcanzaron hitos.

La película biográfica de Michael Jackson de Lionsgate, “Michael”, se convirtió en la película más taquillera del estudio con 898 millones de dólares a nivel mundial. Eso lo coloca por delante, sin tener en cuenta la inflación, las películas más taquilleras de las franquicias “Crepúsculo” y “Los juegos del hambre” del estudio.

Y 2026 consiguió su primera película de mil millones de dólares. “La película Super Mario Galaxy” superó los mil millones de dólares en todo el mundo para Universal.

El fin de semana en general aumentó un notable 63% respecto al mismo fin de semana del año pasado, según Comscore. La venta de entradas en el año aumentó más del 13%. El próximo fin de semana se estrena “Disclosure Day” de Steven Spielberg.

Las 10 mejores películas por taquilla nacional

Dado que las cifras nacionales finales se publicarán el lunes, esta lista tiene en cuenta las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore:

1. “Película de miedo”, 55 millones de dólares.

2. “Masters of the Universe”, 29,3 millones de dólares.

3. “Backrooms”, 25,9 millones de dólares.

4. “Obsesión”, 25,6 millones de dólares.

5. “The Amazing Digital Circus: The Last Act”, 12,7 millones de dólares.

6. “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, 10 millones de dólares.

7. “Michael”, 7,7 millones de dólares.

8. “The Breadwinner”, 3,4 millones de dólares.

9. “Presión”, 3 millones de dólares.

10. “El diablo viste de Prada 2”, 2,8 millones de dólares.