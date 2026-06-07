Pruebas del Acuerdo GammaTime de Versant ponen a prueba la antigua IP de televisión en un embudo de microdrama

Versant Media Group ha adquirido una participación minoritaria en GammaTime, la aplicación de streaming de microdramas, como parte de la ronda Serie A de la aplicación. El acuerdo combina la inversión con un pacto para adaptar partes de la biblioteca de entretenimiento de Versant en originales guionizados en vertical. Las marcas de noticias de Versant, CNBC y MS NOW, no están incluidas.

Esa exclusión establece los términos de la apuesta.

No se trata de que CNBC o MS NOW aprendan a hacer noticias de formato corto. Se trata de IP de entretenimiento al estilo de USA, Syfy, Bravo y E! que está siendo probada dentro de una economía de dramas nativos para móviles. GammaTime, dirigida por el exjefe de Miramax, Bill Block, se lanzó en octubre de 2025 y ha construido una lista que abarca romance, crímenes reales y fantasía.

La pregunta más interesante no es si las compañías de medios tradicionales entrarán en los microdramas. Ya lo han hecho. La pregunta es qué pueden realmente controlar una vez que lleguen.

Versant aporta IP, marcas y trayectoria de producción. GammaTime aporta el entorno de visualización móvil, los mecanismos de la aplicación y los datos de la audiencia. En el microdrama, esa distinción puede ser más importante que el acuerdo en sí.

Context: Versant Media Group ha adquirido una participación minoritaria en GammaTime, una aplicación de microdramas.

Fact Check: Forbes menciona €250,000,000 como monto de inversión de GammaTime en su artículo.