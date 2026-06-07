Inglaterra 1

El gol número 67 de Harry Kane en partidos de club e internacionales desde el inicio de la última temporada dio la victoria a Inglaterra sobre Nueva Zelanda en un amistoso internacional en el Raymond James Stadium de Tampa.

El capitán Kane llegó a los 79 goles para Inglaterra y se puso 26 por delante de Wayne Rooney como el máximo goleador de su país con un cabezazo ingenioso proveniente de un centro desde la banda izquierda de Djed Spence durante el tiempo añadido de una primera mitad poco emocionante.

Dan Burn estrelló un cabezazo en el poste poco después del descanso, tras ser presentado como uno de los 11 sustitutos de Inglaterra en el descanso.

El extremo del Liverpool, Rio Ngumoha, también salió a los 17 años, convirtiéndose en el debutante más joven de Three Lions desde Jude Bellingham, quien tenía 155 días menos en su debut en noviembre de 2020.

Preocupaciones sobre la calidad del terreno de juego que esperaba a Inglaterra parecían infundadas en el estadio de la NFL, donde Nueva Zelanda ofreció más resistencia de la que su estatus como el equipo número 75 del mundo podría haber sugerido.

El portero del Millwall, Max Crocombe, desvió un disparo lejano de Kane al comienzo del partido, mientras que el delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, tuvo un juego tranquilo.

El antiguo defensa izquierdo de Inglaterra, Stephen Warnock, sugirió que el entrenador Thomas Tuchel “no se preocupa por el marcador” contra oponentes que perdieron 4-0 ante Haití en un amistoso el miércoles.

“La cancha no estaba en buenas condiciones y nos hizo difícil jugar de la forma en que queríamos jugar”, dijo Harry Kane a ITV tras la victoria de Inglaterra por 1-0 contra Nueva Zelanda.

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“Este equipo de Inglaterra está mejorando y entendiendo lo que se le pide que haga”, dijo Warnock. “No le importará el ritmo, como a todos los demás, solo pensará ‘si preparo a mi equipo y ganamos el primer partido y salimos del grupo’. Eso es todo lo que le importa. Él ve el panorama general”.

El ex capitán de la República de Irlanda, Roy Keane, elogió a Kane. “Está en su mejor forma, en gran estado físico y hace que parezca muy, muy fácil”, dijo Keane.

Inglaterra se enfrenta a Costa Rica a continuación en un amistoso en Orlando el miércoles (21:00 BST). Aquí se muestran los primeros encuentros en las finales para el equipo de Tuchel y Nueva Zelanda.

Inglaterra hizo siete cambios desde su derrota por 1-0 en casa ante Japón el 31 de marzo, con Jordan Pickford, Marc Guehi, Kobbie Mainoo y Morgan Rogers manteniendo sus lugares.

John Stones, Jarell Quansah, Djed Spence, Jordan Henderson, Marcus Rashford, Ollie Watkins y Harry Kane entraron.

El lateral derecho Ben White fue convocado por Inglaterra en marzo y comenzó contra Japón, pero se perderá el torneo con una lesión grave en la rodilla.

Miembros del grupo de entrenamiento como Alex Scott, Ngumoha, Josh King, Jason Steele y Ethan Nwaneri no son elegibles para jugar en la Copa del Mundo pero esperaban hacer sus debuts con Inglaterra.

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Alex Paulsen, Tyler Bindon, Alex Rufer y Jesse Randall fueron al banquillo por Nueva Zelanda, que incluyó a Crocombe, Joe Bell, Michael Boxall y Matthew Garbett.

El máximo goleador con 45 goles, Wood, volvió a ser titular, después de regresar de una lesión grave en la rodilla para el Nottingham Forest en abril y jugar 60 minutos contra Haití.

El influyente lateral derecho Tim Payne estuvo dos meses fuera de la temporada con una clavícula rota y desde entonces ha tenido dos problemas menores en los isquiotibiales.

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