Fuego de la mota de Akawa | 22 de julio de 2026 – Actualización vespertina | Información sobre incendios en el centro de Oregón

(Hermanas, Oregón) – Hoy, una nube de pirocúmulos (una nube densa e hinchada creada por el intenso calentamiento de la superficie) se formó sobre el incendio antes de la llegada de las tormentas pronosticadas. La nube de pirocúmulos creó su propio sistema climático sobre el área del incendio y produjo sus propios relámpagos.

El comportamiento extremo del fuego debido a los combustibles críticamente secos y las ráfagas de viento de las tormentas de la tarde empujaron el fuego cuesta abajo hacia Indian Ford y Wilt Roads y cruzó Stevens Canyon Road. Los bomberos encontraron llamas de 150 a 200 pies de longitud y requirieron que todos los recursos retrocedieran hacia el extremo sur del incendio y modificaran las tácticas para mantener la seguridad de los bomberos y proteger las estructuras.

Equipo pesado construyó una línea de fuego en y alrededor del área de Wilt Road. Los bomberos extinguieron con éxito numerosos incendios puntuales cerca de Wilt Rd y No Name Rd. Cuatro grupos de trabajo estructurales trabajan en turnos de noche hasta altas horas de la noche, proporcionando protección adicional cerca de las casas. en las áreas indias de Ford y Wilt Road. El fuego recibió precipitaciones de la tormenta de hoy. El comandante del incidente, Craig Pettinger, animó al turno de noche diciendo: “Nos han entregado un regalo y debemos aprovechar este cambio en el clima”.

La precipitación ha calmado la actividad del incendio y brindará la oportunidad de flanquear el área activa del incendio. Esta noche, en los lados sur y oeste del incendio, equipos y cuadrillas pesadas construirán líneas de control directo utilizando el ataque cuando sea posible. Los recursos estructurales continuarán clasificando y brindando protección puntual en las casas durante la noche.

Hoy entraron en vigor varios cierres de carreteras, incluidas Middle View Road, Indian Ford Road y la sección entre Green Ridge Road y Meadow View Road. Central Electric Cooperative ha cortado la energía a los hogares en Stevens Canyon Road hasta Pine Glen Road y al norte de Indian Ford Road. Para obtener más información, visite el sitio web de Central Electric Coop en www.cec.coop

Comportamiento del clima y del fuego Una advertencia de bandera roja permanece hasta las 11 p. m. Los vientos se moderarán alrededor de las 9 p. m. y no se pronostican precipitaciones adicionales después de las 11 p. m.

Reunión pública Se llevará a cabo una reunión comunitaria en persona a las 6:30 p. m. el jueves 23 de julio en el auditorio de Sisters High School. La reunión se transmitirá en vivo para los asistentes virtuales a través de Facebook en la página de Facebook del Distrito de Bomberos de Sisters-Camp Sherman: https://www.facebook.com/SCSRFPD

Evacuaciones Las órdenes de evacuación las emiten las oficinas del sheriff del condado. Para obtener la información más actualizada, visite:

Condado de Deschutes: https://sheriff.deschutes.org/news/

Para ver un mapa interactivo: https://experience.arcgis.com/experience/6f8868c4477e462b8a653a89260268fc

Condado de Jefferson: http://bit.ly/3R3V6pu

Cierres La Oficina de Gestión de Tierras y el Servicio Forestal de EE. UU. han implementado cierres dentro y alrededor del área del incendio.

Cierres y restricciones de BLM: https://www.blm.gov/sites/default/files/docs/2026-07/orwa-fpo-prijefferson-071826.pdf

Cierre del bosque del Servicio Forestal de EE. UU.: https://www.fs.usda.gov/r06/deschutes/alerts/akawa-butte-fire-closure

Información sobre la calidad del aire

Calidad del aire: https://fire.airnow.gov/

Información sobre perspectivas de humo: https://outlooks.wildlandfiresmoke.net/outlook/6aaf6480